‘The Artful Escape’ is beste game die onze expert dit jaar al speelde

Trips door de kosmos zijn dit jaar populair in videogames: na het al schitterende Genesis Noir , dat zich afspeelde tijdens de Big Bang, maak je in The Artful Escape een kleurrijke, muzikale trip door het heelal. Op zoek naar… jezelf. Het is een delirium tremens en een rockopera tegelijk. Maar ook: de beste videogame die we dit jaar al hebben gespeeld.

Ondergetekende is zelden zo overtuigend van zijn melk geweest als na het spelen van The Artful Escape, een nochtans vrij eenvoudige 2D-adventuregame met een beetje platform- en wat ritmewerk erin. Maar wat de Australische studio Beethoven & Dinosaur met die ingetogen middelen doet, is ronduit verbluffend. Ze creëerden er een transformatieve, kosmische ervaring mee, die begint in een mossig bos om, vier uur later, zijn slotakkoorden te bereiken op een paar existentiële niveaus hoger.

Score Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ voor ‘The Artful Escape’



De briljantie van de game zit voor een groot stuk in de manier waarop die reis doorheen de wonderen van de schepping visueel wordt voorgesteld. Je zou The Artful Escape kunnen vergelijken met een lsd- of paddotrip, en er zitten effectief herkenbare psychedelische motieven in, maar daarmee zou je de game ook tekortdoen: zijn zintuiglijke panache gaat véél verder dan dat. Het is om te beginnen een veel eclectischere mix, met invloeden uit niet alleen psychedelica maar ook bijvoorbeeld rockalbumcovers, oude animatiefilms en moderne kunst. En er werd met al die ingrediënten samen uiteindelijk iets gebrouwen wat genres en stijlen overstijgt.

Volledig scherm Francis Vendetti, de gemankeerde muzikant uit 'The Artful Escape', verandert van een wannabe in een rockgod. © Annapurna Interactive

Rock ‘n’ roll

Als je The Artful Escape zou moeten vergelijken met een product uit een ander entertainmentmedium, zou het ook géén film, tv-reeks of strip zijn. Je kunt het ding eerder naast Tommy van The Who zetten. Of The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars van David Bowie. Of The Wall van Pink Floyd. De game heeft de kleurrijke, muzikale vibe – inclusief epische, vet aangezette gitaarriffs aan het einde van een aantal van zijn hoofdstukken – van zo’n rockopera uit de jaren 70.

Volledig scherm 'The Artful Escape' is een game waarbij ieder screenshot lijkt op de hoes van een rockalbum. © Annapurna Interactive

Dat was natuurlijk ook uitdrukkelijk de bedoeling van de makers. Oorspronkelijk heette de game The Artful Escape of Francis Vendetti, over een hoofdpersonage – een piepjonge folkrock-singer-songwriter – dat tevergeefs probeert om onder de schaduw van zijn veel beroemdere oom Johnson te geraken. Op een tribuutfestival voor de overleven Johnson, in diens (fictieve) geboortestad Calypso, Colorado, wordt Francis verondersteld om een concert te geven met oude nummers van oompjelief. Maar folk ligt hem niet zo - eigenlijk zou hij liever een rockmuzikant worden – en de wereld ziet hem als een talentloze wannabe.

Volledig scherm De game heeft verbluffende, kleurrijke decors. © Annapurna Interactive

Verwachtingen overstegen

The Artful Escape is een game met de hermetische magie van de betere rocksongtekst, maar uiteindelijk zit er – net als de donders reductieve gameplay – ook een vrij eenvoudige clou achter de gebeurtenissen in de game: hij gaat over het vinden van je eigenwaarde. Het ontdekken van je eigen levensvuur. Het jezelf loswrikken van loodzware, verlammende verwachtingen. En daar schuilt wat ironie in, want de game zelf overtreft – of neen: vernielt! – een paar aannames over wat een videogame kan zijn.

Volledig scherm De kleurrijke decors zijn bij momenten verbluffend. © Annapurna Interactive

De betere games van de afgelopen tien, vijftien jaar slaagden erin om spelers hun verwachtingen over het gamegenre waarin ze zaten – van een shooter als Bioshock tot een openwereld-actiegame à la Red Dead Redemption – te overstijgen. Het waren de games die aan een bredere buitenwereld toonden dat er meer zit in het medium dan ‘alleen maar’ schieten en vechten. The Artful Escape komt helemaal los van die nog steeds vrij reductieve visie, en laat zien hoe er nòg meer potentieel schuilt in videogames. En dat gamemakers misschien eens wat vaker de dampkring van hun medium moeten durven te verlaten. Verder, verder het uitspansel van nieuwe ideeën in, tot ook zij de kosmische grandiositeit van een game als The Artful Escape vinden.

The Artful Escape is uit voor Xbox, pc en iOS.

Bekijk ook: