The Agency plaatst zich voor play-offs, LowLandLions en ION Squad liggen uit de race

Elite Series: League of LegendsNa de zesde speelweek hebben we onze eerste kwalificatie voor de play-offs. The Agency staat momenteel op de eerste plek met een 10-2-score en won de laatste 8 matches. Daarentegen vinden we onderaan LowLandLions en ION Squad die nu definitief uit de race voor play-offs liggen, zij zullen stokken in de wielen van de andere teams proberen te steken.

Solide eerste plek

Na alweer een 2-0-week van The Agency kunnen we wel veilig stellen dat dit team de favoriet is om momenteel een goede indruk achter te laten in de play-offs. Het team begon aan de split met spelers die niet direct een andere thuishaven vonden en dat bleek op zich al een succesformule te zijn. Ook mede gebouwd rond botlaner Dragdar kent dit team enorm veel succes. Zhergoth benoemde in een interview dat ze zelf ook hun eigen grootste vijand zijn, maar ze wel uitkijken voor KRC Genk Esports, dat er ook eng uit ziet. Voor nu ligt voor The Agency nog even de focus op een plekje houden in de top twee van het reguliere seizoen, zodat het team een groter voordeel krijgt in de play-offs, namelijk het recht om deel te nemen aan de Juggernaut-match.

Ex aequo op de tweede plek

Terwijl The Agency stevig vastgrijpt aan hun eerste plek, staan er momenteel twee teams op de tweede plek. Het sterk groeiende KRC Genk Esports dat eindelijk hun vorm heeft gevonden en Team 7AM dat dankzij hun sterke start aan de split reeds een voorsprong had op de rest. Beide teams hadden ook een sterke speelweek door tweemaal te winnen en plaatsen zich daarmee stevig aan de top van de tabellen. Echter zijn ze beide nog niet zeker van een plaats in de play-offs, gezien de middenmoot sterk aansluit in het aantal winsten. Het blijft op kolen lopen in de laatste week, ook voor deze twee teams.

The Agency plaatst zich voor de play-offs, LowLandLions en ION Squad liggen uit de race

KV Mechelen Esports, mCon LG UltraGear of Sector One?

Drie teams, één gezamenlijk doel: play-offs halen. Terwijl KVM Esports en MCON beide zes winsten hebben, sluit Sector One met vijf winsten nog steeds aan tafel aan met nog een kans op een plekje in de play-offs. Als je dacht dat de vorige split spannend was, dan krijg je als fan al helemaal een hartaanval deze split. Met nog één speelweek te gaan, vechten deze drie teams om nog aanspraak te kunnen maken in de top vier. In combinatie met KRC Genk Esports en Team 7AM zijn dit de enige teams die nog vechten voor de drie laatste plekken in de play-offs. Voor KVM Esports, MCON en S1 is dat net wat moeilijker, maar niet onmogelijk.

In memoria LowLandLions en ION Squad

ION Squad wist maandag al dat het de play-offs niet meer kon halen, maar LowLandLions kwam er pas woensdag achter. Beide teams geraken niet meer aan het aantal winsten dat nodig is om aanspraak te maken op een plekje in de play-offs. De late wissels in het seizoen zorgde voor een verfrissende speelstijl voor ION Squad maar reeds te laat, terwijl het een doodsteek bleek voor LowLandLions. Afhankelijk van de resultaten van de play-offs zullen we deze teams misschien in actie zien komen voor het promotie/relegatie-toernooi op het einde van het jaar.

