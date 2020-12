Temtem is een opvallend plezante Pokémongame zonder Pokémon

iHLN GAMEREVIEW. ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’: zelfs echte Zel­da-fans kopen dit beter niet aan volle prijs

16 december ‘Hyrule Warriors: Age of Calamity’ vertelt het verhaal van wat er zich 100 jaar voor het immens populaire ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ afspeelde. Verwacht van ‘Age of Calamity’ echter niet de vrijheid en weidse uitzichten die gesmaakt werden bij ‘Breath of the Wild’. Dit is een heel ander soort game.