Taiwanees volksverhaal wordt knallende beat ‘em up in ‘The Legend of Tianding’

GamereviewMet zijn perfect afgemeten mix van invloeden uit eighties-beat ‘em ups, stripverhalen, geschiedenis en folklore is de Taiwanese game ‘The Legend of Tianding’ een onverwachte videogametopper. Noem het gerust ‘Kuifje in Taipei’, maar dan met een messentrekkende vechtjas in plaats van een reporter in pofbroek, en met corrupte flikken die bloedend op straat liggen te kermen.

Nu de tweedimensionale beat ‘em up ‘The Legend of Tianding’ voor alle spelsystemen uit is, werd het hoog tijd voor een doorgedreven review van dit indie-pareltje van Taiwanese makelij. De game werd in 2021 met weinig ruchtbaarheid gelanceerd voor de pc, maar toen we eind vorig jaar de Xbox Series-versie van Game Pass haalden werden we al meteen flink gecharmeerd door de visuele stijl en de oerend vlotte 2D-gevechten die je erin voert. En nu we de game ter ere van zijn PlayStation-release ordentelijk hebben doorgespeeld, kunnen we niet anders dan hem met veel nadruk aanprijzen.

Het allereerste wat opvalt aan ‘The Legend of Tianding’ zijn de graphics van de game. De makers zeggen dat ze hun mosterd haalden bij oude Chinese mangastrips (‘manhua’ noemt men ze aldaar), en die invloed is zeker te merken wanneer de personages (bijvoorbeeld in stripplaten bovenop de gebeurtenissen) in close-up worden getoond. Maar de decors waar je doorheen rent doen dan weer eerder denken aan Franco-Belgische grootheden als ‘Kuifje’ en ‘Blake and Mortimer’.

Creative Games Computer Graphics Corporation, de Taiwanese studio met de hoogst originele naam die achter de game zit, weet met die handgetekende achtergronden een authentieke, geloofwaardige beeltenis te maken van de historische setting van ‘The Legend of Tianding’: de Dadaocheng-wijk, zeg maar het historische centrum van de Taiwanese hoofdstad Taipei, in de vroege twintigste eeuw. Het was een woelig tijdperk aldaar: het eiland stond onder bezetting van het Japanse keizerrijk, en door de lokale autoriteiten oogluikend toegestane georganiseerde misdaad, collaborerende opportunisten en een streng militair gezag maakten het leven er knap lastig voor gewone stervelingen.

Voor hen trekt hoofdpersonage Liao Tianding ten strijde, een Taiwanese volksheld die echt heeft geleefd in het aangegeven tijdperk, en die op het Aziatische eiland dezelfde status heeft als pakweg Robin Hood in Groot-Brittannië: een straatboefje dat ging stelen van de rijken om zijn buit uit te delen aan de armen. Dat verhaal wordt met veel details verteld in zes hoofdstukken, die allemaal hetzelfde stramien volgen: eerst een sequentie waarin je door de straten rent en conversaties voert met personages, vervolgens een lange reeks gevechten waarin je gangetjes doorloopt en vijanden van velerlei pluimage neermept of -steekt met je Tanto-mes, en tot slot een stevige bossfight die meteen ook een dramatische wending in het verhaal met zich meebrengt.

Op het eerste gezicht lijkt het logisch om qua gameplay een lijn te trekken tussen ‘The Legend of Tianding’ en zijscrollende beat ‘em up-klassiekers als ‘Streets of Rage’, ‘Shinobi’, ‘Ninja Gaiden’ en ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’. Maar we merkten er ook invloeden in op die nog nèt iets ouder zijn: ‘The Legend of Tianding’ levert ook de sfeervolle aflapperij van speelhallenclassics als ‘Kung Fu Master’ en ‘Yie-Ar Kung Fu’, halfweg de jaren tachtig. Belangrijk is echter dat de makers van deze game – net als uit het stripverleden en de Aziatische geschiedenis – uit die videogamegeschiedenis invloeden hebben gestolen als de raven, maar ook hun eigen accenten in de mix hebben gegooid.

Vanzelfsprekend vallen er doorheen de hele speelduur tal van nieuwe gevechtscombo’s te leren, en op dat gebied komt ‘The Legend of Tianding’ niet verder dan een solide vechtgame. Maar het grote verschil maakt de game in zijn details. Je kunt tegenstanders vastgrijpen met je riem, bijvoorbeeld, en op die manier ook hun wapens (inclusief schietgeweren) afnemen om tijdelijk op andere vijanden los te laten. Kogels die op jou worden afgevuurd kun je dan weer met een welgemikte slag doen terugkaatsen: niet meteen een gloednieuwe evolutie (het zat vier jaar geleden ook al in toppertje ‘Katana Zero’), maar het voegt meteen extra impact toe. Sommige minibazen die het je te lastig maken kun je ook gewoon negeren: minder poen om wapens en andere upgrades te kopen (want er zit een zacht progressiesysteempje in), maar je geraakt tenminste verder in het verhaal.

Wat dat laatste betreft putten de makers zich niet uit in dweperij over welk een geweldige kerel die Liao Tianding wel niet moet zijn geweest, en ook dat is zeer achtenswaardig. In plaats daarvan vermaalden ze zijn daden mee in hun gameplay: geef bijvoorbeeld aalmoezen aan de armen op straat, en ze upgraden je talisman voor je, wat ook weer een voordeel oplevert in de gevechten. Zo moet dat, zie!

