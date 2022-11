‘Tactics Ogre Reborn’ is best mogelijke versie van absoluut meesterwerk in strategisch rollenspelgenre

gamereviewHet jaar des Heren 2022 zal waarschijnlijk om diverse redenen, de ene nog onaangenamer dan de andere, herinnerd worden. Behalve op gamegebied dan. Want naast de overvloed aan toptitels die we het hele jaar al konden spelen, valt het vooral op dat 2022 de comeback van de strategische RPG inluidde. Fans van het genre werden al verwend met onder andere ‘Fire Emblem: Three Houses’, ‘Triangle Strategy’, ‘The DioField Chronicle’ en ‘Mario + Rabbids: Sparks of Hope’, en kunnen net voor het jaareinde nog aan de slag met ‘Marvel’s Midnight Suns’ en misschien wel dé parel aan de kroon: ‘Tactics Ogre Reborn’. Bekijk hier de trailer:

Zoals het ‘Reborn’-gedeelte van de titel al doet vermoeden, gaat het hier niet om een sequel of een volledig nieuwe game maar om een herwerking van een bestaande titel. Meer bepaald van het tweede deel uit de ‘Ogre Battle’-reeks, ‘Tactics Ogre: Let Us Cling Together’. En nog meer bepaald de PSP-versie van dat spel, die op zich ook al een remake was van de gelijknamige SNES-titel die echter nooit in Europa gereleased werd. Klinkt verwarrend, maar het belangrijkste om te onthouden is dat Square Enix nu aan al wie de PSP destijds links liet liggen de ideale gelegenheid biedt om één van de allerbeste strategiespellen ooit te ervaren in geoptimaliseerde vorm.

Er is dan ook heel wat gesleuteld en verbeterd aan wat nochtans al te boek stond als een van de hoogtepunten van het genre. Het meest voor de hand liggend is de grafische poetsbeurt die het spel gekregen heeft. Logisch, want met de resolutie van een PSP-schermpje trek je het niet op een moderne tv of zelfs het scherm van de Switch. Het verhaal is onveranderd gebleven, een zichzelf iets té doodserieus nemend kluwen van politieke intriges zoals het hoort in dit genre, maar het zal meteen opvallen dat in deze remake de personages plots kunnen spreken. Alle cutscenes zijn volledig ingesproken door een uitstekende voicecast, wat de inleving alleen maar ten goede komt natuurlijk. Ook de soundtrack is volledig opnieuw opgenomen en uitgebreid met nieuwe muziekstukken om nog bombastischer en epischer te klinken dan ooit tevoren.

Nog belangrijker dan de audiovisuele verbeteringen, zijn de ontelbare grote en kleine aanpassingen aan de gameplay. Die zorgen er namelijk voor dat, zelfs voor wie het origineel van voor naar achter en terug heeft gespeeld, deze Reborn aanvoelt als een gloednieuwe ervaring. De basis is uiteraard nog steeds identiek: je verzamelt een bonte cast van personages met uiteenlopende specialiteiten om ten strijde te trekken tegen het kwaad in breed uitgesponnen gevechten op isometrische slagvelden. Maar zowat elk gameplayelement is onder de loep genomen, uitgepuurd, verfijnd en toegankelijker gemaakt dan ooit tevoren. Wat niet wil zeggen dat je zomaar eventjes door het spel walst, integendeel. ‘Tactics Ogre Reborn’ is nog steeds een pittig spel dat je vanaf het begin meteen toont dat het menens is. Maar zaken als het aanzienlijk verbeterde levelingsysteem, de duidelijkere interface en camera-opties en nog een hele rist nieuwe vaardigheden en tactieken zorgen ervoor dat je, zeker als nieuwkomer, toch wat meer overzicht kan bewaren en minder op urenlang grinden bent aangewezen.

Ze hadden zich er vanaf kunnen maken met een snelle HD-remaster, maar Square Enix heeft zichzelf overtroffen met deze grondige remake van één van hun meest gewaardeerde strategische rollenspellen. Er was al niet veel negatiefs over te zeggen toen de game meer dan tien jaar geleden voor de PSP werd uitgebracht, en alles wat toen al goed was, is hier nog veel beter geworden. Dit is zonder twijfel de best mogelijke versie van een absoluut meesterwerk uit het genre, dat door de vele doordachte verbeteringen zowel oude rotten als strategische groentjes zal kunnen bekoren.

