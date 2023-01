‘Street Fighter’-atlete Sherry Nhan helpt een lans breken voor meer lichaamsbeweging: ‘Dankzij sport speel ik zelfzekerder’

Wat een fabrikant van sportartikelen vandaag allemaal al niet doet om een paar sportschoenen meer te verkopen: het Japanse Asics investeerde vorig jaar in een grootscheeps onderzoek naar de weldadige invloed van lichaamsbeweging op cognitieve prestaties. Voor het merk is het een nieuwe stap in een strategie om zichzelf een zachter imago aan te meten, meer gericht op fysieke en mentale gezondheid dan op uitzonderlijke sportprestaties en heroïsch afzien, waarop de meeste sportmerken – inclusief Asics in het verleden, geeft het bedrijf toe – hun marketing baseren.

Voor minstens een deel van de 77 ‘mind gamers’ die Asics samen met de Britse fysiotherapieprofessor Brendon Stubbs aan een experiment onderwierp, bracht die deelname een diepgaand inzicht in de invloed van sport op hun geest. Puur intuïtief is dat effect natuurlijk welbekend, maar het onderzoek kwantificeert het in niet mis te verstane statistieken. Door de deelnemers aan een trainingsprogramma van 150 minuten per week te onderwerpen, tussen mei en september 2022, deden ze het in hun respectievelijke breinsporten – eSports, maar ook bijvoorbeeld schaken en Mahjong – merkelijk beter. Hun concentratievermogen steeg gemiddeld met 33 procent, ontdekte Stubbs. Hun stressniveau daalde met 43 procent. Hun probleemoplossend vermogen nam met 9% toe. Hun kortetermijngeheugen verbeterde met 12%. Hun verwerkingssnelheid en alertheid kreeg een boost van 10%. En, niet onbelangrijk: er werd een positief effect gemeten bij àlle 77 deelnemers.

Volledig scherm Sherry Nhans vaste 'Street Fighter'-controller. © Asics

Van buiten leren

Vier van die proefpersonen werden door cameraploegen gevolgd voor de documentaire ‘Mind Games’, die vanaf vandaag op streamingdienst Amazon Prime Video te zien is. Een van hen is Sherry ‘Sherryjenix’ Nhian, die aan de weg aan het timmeren is als eSports-speler in vechtgame ‘Street Fighter V’. “Eens ik begon met sporten, merkte ik dat ik gewoon minder moe was. En dat is belangrijk in een ‘Street Fighter’-toernooi, omdat je gedurende lange tijd alert moet blijven. Zo’n typisch toernooi duurt zo’n drie dagen, en zeker tijdens die twee eerste dagen moet je zo’n 12 uur op je beste blijven. Ik merkte vrij snel dat ik, dankzij die lichaamsbeweging, beter in staat was om bij te blijven tijdens matches, en niet de hele dag vermoeid te zijn.“

De de 32-jarige Nhan werkt overdag als social media manager bij een Californisch reclamebureau, en daarbuiten timmert ze aan de weg in de eSports. Ze is de hoogstgerangschikte vrouwelijke speler in het Evolution Championship Series-kampioenschap, en runt ook een bedrijfje dat eSporters assisteert in het regelen van hun visum voor internationale reizen. In ‘Street Fighter V’-kampioenschappen, waarin matches worden gespeeld in van de inmiddels al meer dan 35 jaar oude serie vechtspellen, gaat ze tegenspelers bij voorkeur te lijf als Necalli, een Azteekse krijger die er pas sinds die editie vijf in het rooster zit, maar enkele keren speelt ze ook als oudgediende Ryu.

Volledig scherm Een potje vechten in 'Street Fighter V' kan verdraaid heftig zijn. © Capcom

“Succes in ‘Street Fighter’ draait vooral rond doorgedreven kennis van de game”, zegt Nhan. “Je moet veel memoriseren, zoals je eigen combo’s en de moves van iedere tegenstander: dat is kennis die je paraat moet hebben wanneer je de joystick vastneemt. Maar dat is natuurlijk maar de eerste stap: eens je een goeie speler wordt, komt dat memoriseren automatisch. Om vervolgens een topper te worden is er nog wel wat anders nodig: je moet alert genoeg zijn om de andere speler door te krijgen, te begrijpen hoe hij of zij speelt, en daarop te anticiperen.”

Volledig scherm Necalli is Sherry Nhans 'main', het personage waarin ze het vaakst opduikt tijdens matches van de game. © Capcom

Zelfvertrouwen

Die alertheid, zegt professor Brendon Stubbs, verbetert zo goed als automatisch wanneer iemand sport. De beweging stimuleert celgroei in de hersenen en verbetert de bloeddoorloop naar de hippocampus en prefrontale cortex, waardoor we ons dingen beter gaan herinneren, sneller informatie gaan verwerken, en robuuster worden in het oplossen van problemen. Opvallend is echter dat er niet alleen een invloed is op de cognitieve performantie, maar ook op de mentale fitheid. Opnieuw toonde zich dat in de statistieken die het experiment opleverde: het zelfvertrouwen van de deelnemers steeg met 44%, en de gemiddelde State of Mind-scores van de deelnemers, gebaseerd op geregelde enquêtes naar hun mentaal welzijn, verbeterden met 31%.

“Die zelfzekerheid is in ‘Street Fighter’ vooral belangrijk voor wat we clutch moments noemen”, zegt Nhan. “Er komt altijd wel een moment waarop jouw gezondheidsbalkje bijna leeg is, en dat van je tegenstander nog zo goed als vol. Op dat moment is het belangrijk om toch nog erin te blijven geloven dat je zult winnen. Dankzij lichaamsbeweging slaag ik daar merkelijk beter in. ‘Street Fighter’ spelen is mentaal erg belastend, je hebt veel mentaal uithoudingsvermogen nodig. En vertrouwen in je eigen beslissingen. Goeie ‘Street Fighter’-spelers stellen zichzelf niet in vraag. Ze zijn erg beheerst. Hun gedragingen zijn niet hectisch: ze zijn ijskoud. Een gezond lijf, en dus een gezonde geest, helpen daarbij.”

Volledig scherm Sherry Nhan. © Asics