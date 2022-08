‘Strange Horticulture’: bloemisterij van de ziel

Planten staan in videogames meestal maar een deel van het decor te zijn, op misschien de vegetale kanonnen in ‘Plants vs. Zombies’, de kruiden die groeien in ‘Skyrim’ of de Peyoteplant in ‘Grand Theft Auto V’ na. Maar in geen enkele game spelen ze zo’n cruciale rol in de spelwereld én de gamemechanieken als in ‘Strange Horticulture’, een adventuregame waarin je, tijdens het runnen van je bloemisterij, een paar duistere geheimen ontdekt. De game kwam eerder dit jaar uit op de pc, gevolgd door een recente conversie naar de Nintendo Switch, maar we raden je aan om hem – op welk platform ook – op een groot scherm te spelen: er is veel tekst mee gemoeid, en die is zo klein en in zo’n quasi-onleesbaar lettertype dat op het eigen schermpje van de Switch ook de zoom-functie nauwelijks helpt.

Strange Horticulture Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Uit voor Nintendo Switch en pc.



Volledig scherm Beeld uit 'Strange Horticulture'. © Iceberg Interactive

Vind de plant

De kernhandelingen van ‘Strange Horticulture’ - de ‘loop’, zoals gamemakers en verwaande gamers dat noemen – draaien in essentie rond het runnen van een bloemenwinkel die je naamloze protagonist net heeft geërfd in de fantasystad Undermere. Laat je winkelbel rinkelen om nieuwe klanten één na één binnen te laten, en zoek de plant die ze zoeken. Meestal weten ze wel welke, soms noemt er een snobistisch alleen de Latijnse naam, soms geven ze alleen maar aan waarom ze het stuk flora willen. De fictieve planten, bloemen en fungi in je winkel hebben allemaal een functie, en die heeft vaak weinig van doen met de fysische realiteit buiten je gameconsole. Er zijn bijvoorbeeld planten in de game die helpen tegen huiduitslag, maar even lief tref je er eentje aan die je (echt!) helpt om een slot te kraken. Zoek de juiste plant in je grote plantenboek, overhandig hem aan je klant, en klaar.

Volledig scherm Beeld uit 'Strange Horticulture'. © Iceberg interactive

Plantendetective

Maar het zou te makkelijk zijn om ‘Strange Horticulture’ af te doen als een zoek-de-plant-spelletje: er valt veel meer te ontdekken. Via briefwisseling kom je nieuwe varianten op het spoor, die je ook op de kaart van Undermere en omgeving moet gaan zoeken (geef de bloemen en planten in je rek water om ‘reislust’ op te wekken). En tijdens die zoektochten kom je stilaan een sinister metaverhaal op het spoor. Het maakt van ‘Strange Horticulture’ een typische detectivegame met een bureau als spelwereld, net als ‘We. The Revolution’ (2019), ‘Papers, Please!’ (2013) of ‘The President is Missing’ (1988). Alle aanwijzingen liggen voor je, het is alleen zaak om er orde in te scheppen en ze met elkaar te verbinden. En zo kom je dus gaandeweg een occult mysterie op het spoor dat veel verder gaat dan de genezende of kwalijke eigenschappen van bloemen en planten.

Volledig scherm Beeld uit 'Strange Horticulture'. © Iceberg Interactive

Hokjes weg

Met recente titels als ‘Paradise Killer’ en ‘Inscryption’ is er de afgelopen jaren een kleine golf van videogames met een uitgesproken avantgardekwaliteit naar je pc of gameconsole aan het springen, die de hokjes tussen de gamegenres met veel aplomb uitbreken. ‘Strange Horticulture’, met zijn omineuze sfeer die meteen tastbaar is maar pas ergens in de helft van het spel naar de voorgrond treedt, kan meteen in datzelfde rijtje worden bijgeschoven. Ook mooi, overigens, hoe de makers een element als geestelijk welzijn in een rake gameplaymetafoor hebben gegoten.

Volledig scherm Beeld uit 'Strange Horticulture'. © Iceberg Interactive

