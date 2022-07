‘Steelrising’ probeert een videogame met de precisie van een klok te zijn

Na de groezelige space-opera ‘The Technomancer’ (2016) en de zeventiende-eeuwse fantasygame ‘Greedfall’ (2019) was de Parijse studio Spiders op zoek naar ideeën voor een nieuwe game. Ideeën die er maar niet kwamen. Ze hadden vaagjes voor zichzelf genoteerd dat hun volgende game een actierollenspel zou worden, met meer nadruk op pure controllerbehendigheid dan hun voorgaande rpg’s. Dat, en een van hun visuele designers had – puur associatief – een plaatje getekend van een vreemde stad met een automaton in het midden, zeg maar het negentiende-eeuwse idee van een robot. Een wezen van overwegend ijzer en hout, met het precisiebinnenwerk van geavanceerde klokken als drijvende technologie.

Ideeën samengesmolten

Alleen: die wereld leefde niet echt. Hij had geen setting, geen verhaal. Tot Jehanne Rousseau, medeoprichter en belangrijkste gamedesigner bij de studio, tijdens een weekend een Parijs museum binnenstapte, waar er een tentoonstelling liep over Marie Antoinette, de Franse koningin toen Lodewijk XVI de plak over het land zwaaide. Als laatste koning, want de vorst zijn bewind eindigde met zijn nek tussen een guillotine. En de link met die automaton op de concepttekening? Een van de pronkstukken op de tentoonstelling was een automaton met de beeltenis van de koning die de Duitse schrijnwerker David Röntgen had gemaakt voor Marie Antoinette. “Alles paste ineens in elkaar”, vertelt Rousseau ons. “De wereld van de Franse revolutie mengde zich uitstekend met die van onze automaton waarop we, hoe abstract ook, onszelf al hadden ingesteld. Research leerde ons vervolgens dat er ook in de achttiende eeuw al automatons gecreëerd werden. Er waren geweldige klokingenieurs uit Zwitserland, Duitsland en Frankrijk die ze maakten om hun kunnen te demonstreren. Het was natuurlijk niet iets wat iedereen in huis had: de automata werden vooral gemaakt voor koningen. Maar het gaf ons iets om op verder te werken: wat als de technologie in kwestie iéts geavanceerder was geweest ten tijde van de Franse revolutie, en de koning een leger van automata had kunnen inzetten? Meteen hadden we onze inspiratie om alle vijanden en wezens in de game te ontwerpen.”

Klokkenthema

Die game heet ‘Steelrising’, en wordt op 8 september op je console of pc gedropt. Hij vertelt het verhaal van spelerpersonage Aegis, een automaton die werd gebouwd als bodyguard van koningin Marie Antoinette, in een alternatieve versie van de Franse revolutie – een waarin de koning, dankzij zijn nietsontziende automata, de strijd wint. Maar als Aegis doe je een paar explosieve ontdekkingen over de herkomst van die robots avant la lettre, en jezelf.

Het thema van de fijne horlogerie, de klokkentechnologie die alles aandrijft, keert over het hele design van de game terug. In de clockpunk-aankleding van de gamewereld, in het verhaal, en zelfs in de gameplay, waarvoor Spiders heel bewust zijn inspiratie haalde bij het ‘Soulslike’-genre. “Doordacht, moeilijk en precies: dat is hoe we de gameplay van ‘Steelrising’ zien”, zegt Rousseau. “Behendigheid en timing zullen alle verschil maken. Jazeker, zoals een game à la ‘Dark Souls’, het soort waarin je als speler vaak sterft. Maar we zochten een vernieuwende verklaring daarvoor in dat mechanische element. Het feit dat je heel precies moet zijn in je bewegingen past helemaal in dat horlogeriethema.”

‘Soulslike’ of niet?

Al zullen minder bedreven spelers wel een aantal hulplijntjes kunnen aanzetten. Wat dat betreft is de game dus geen échte ‘Soulslike’, want games van dat slag – zie bijvoorbeeld ‘Elden Ring’ eerder dit jaar – bewaken hun steile moeilijkheidsgraad als ware hij het kostbaarste goed op aarde. In ‘Steelrising’ is er geen echte easy mode, maar een assist mode: veel dynamischer, met een handvol hulplijntjes die kunnen worden aangezet. “We besloten om de speler zelf te laten beslissen welk element van de gameplay hij precies wil aanpassen”, zegt Rousseau. “Sommige spelers zullen maar één klein elementje bijtrekken, andere willen het zichzelf makkelijk maken, nog andere – de ware Soulslike-spelers – zullen die hulplijnen niet eens aanraken omdat ze ze niet nodig hebben. Er zijn alle mogelijkheden om de moeilijkheidsgraad van de game te ervaren zoals de designers ze hebben bedacht. Maar er zijn ook andere manieren.”

