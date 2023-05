‘Star Wars: Jedi Survivor’ heeft alles om een van de plezantste games van het jaar te worden, maar er is een grote ‘maar’

“Waarom zou je vechten als je toch niet kan winnen?”, snauwt een slechterik in de nieuwste ‘Star Wars’-game. Het oeroude verhaal van de underdog tegen de verdrukker blijft populair, des te meer als die met een lichtzwaard zwaait. In ‘Jedi Survivor’ heet ie Cal Kestis, en hij is een eenzame jedi die de grote uitroeiing van zijn orde heeft overleefd. Samen met andere rebellen en zijn kleine robot-sidekick neemt hij het op tegen het evil Empire.

‘Jedi Survivor’ heeft alles wat je van een grote blockbuster verwacht. De spectaculaire openingsscène is om duimen en vingers bij af te likken, en iedereen die wat bekend is met het ‘Star Wars’-universum wordt meteen meegezogen in het verhaal. Daarvoor hoef je voorganger ‘Fallen Order’ uit 2019 trouwens niet gespeeld te hebben. Het spel is rijkelijk voorzien van cutscenes die je niet alleen bij de les houden, maar ook mooi in balans liggen met de actie, wat behendigheidstests en enkele puzzels.

The Force

Die actie verloopt in een derdepersoonsperspectief en draait voornamelijk - whoosh whoosh! - rond gevechten met je lichtzwaard. Je hebt verschillende manieren, zoals ‘normaal’ enkelvoudig, een samengesteld Darth Maul-achtig dubbel zwaard of twee aparte zwaarden. Ook de combinatie met een vuurwapen is mogelijk, al kan je per stukje game vreemd genoeg altijd maar twee van die ‘stances’ tegelijk kiezen. Met knoppen rammen kom je niet ver, want de gevechten draaien sterk rond afweren en uitwijken.

Naast klieven met je lichtzwaard kan je ook uithalen met The Force, en dat voelt al van in het begin erg krachtig aan. Het is ook gewoon cool om met een duw van je hand telekinesegewijs stormtroopers van een richel te keilen, of vijanden elkaar te laten aanvallen. Zeker met de verschillende ‘stances’ heb je zo genoeg keuzemogelijkheden om de gevechten interessant te houden. Ook de variatie aan vijanden en de momenten waarop je hulp krijgt van een ander personage dragen daartoe bij. Kleine minpunten zijn dat je een ingezette aanval niet meer kan afbreken, en dat de camera wat sneller zou mogen draaien bij een uitwijkmanoeuvre.

Leentjebuur

Zoals quasi alle grote games in het genre heb je een uitgebreide skilltree om sterker te worden en om meer vaardigheden vrij te spelen. Origineel is het niet, en het dient gezegd dat ‘Jedi Survivor’ wel meer leent van andere games. Klimpartijen lijken wel uit ‘Uncharted’, de wall-running lijkt sprekend op die ‘Titanfall’ al leende van ‘Prince of Persia’, en de klimhaak die je afschiet, is vintage ‘Batman Arkham’. Het zijn die mechaniekjes die de eigenheid van ‘Jedi Survivor’ wat dimmen.

Vooral die klimhaak voelt niet echt ‘Star Wars’-achtig, en bovendien kan je hem alleen maar op enkele vaste plaatsen gebruiken. Maar ach, enkele zwaaien met het lichtzwaard maken dat allemaal goed, en Cal voelt al van in het begin heel machtig aan. Een geweldige keuze, want te veel games laten je eerst te lang ploeteren als een beginneling voor ze echt plezant worden. Naast de lage instapdrempel van het vechtsysteem beschikt de game over uitgebreide moeilijkheidsgraden, zodat je zelfs als absolute beginneling lol kan beleven.

Knipogen

Zoals je mag verwachten zit ‘Jedi Survivor’ vol knipogen naar de films en andere ‘Star Wars’-content, van bekende uitspraken tot personages en locaties. In het begin van het verhaal op Coruscant ontsnapt ‘Jedi Survivor’ niet aan die typisch metaal-grauwe ruimtestationsomgevingen, maar daarna kan je nog op verkenning in aangenamere open werelden met onder meer bergen, ruïnes en jeditempels. Die typische geluidjes uit het ‘Star Wars’-universum bieden ook zeker een meerwaarde, de muziek is machtig en de vertolkingen van de stemacteurs zijn degelijk tot prima.

Grafisch scheert de game hoge toppen, buiten de gezichten die af en toe rare trekken vertonen. Fijn zijn de keuzemogelijkheden die je ook hier hebt, om te beginnen al tussen meer performantie en meer kwaliteit. Ook de breedte van je gezichtsveld heeft vijf standen, en wie al eens last heeft van bewegingsmisselijkheid tijdens het gamen, kan op twee manieren de camerabewegingen stabieler maken. Je kan letters groot genoeg maken om ze vanuit een verre zetel relatief ver van je tv te kunnen lezen, bijvoorbeeld. Het lijkt iets kleins, maar veel ontwerpers lijken ervan uit te gaan dat iedere gamer tegen het scherm geplakt zit.

Bugs

Hoewel ‘Jedi Survivor’ niet verschijnt voor consoles van de vorige generatie moet je je wel geregeld door enkele smalle gangetjes wurmen, een gekend trucje van gameontwikkelaars om een paar seconden te winnen om een nieuw stuk van de kaart te laden. Het lijkt dan ook dat de makers tegen wat grafische grenzen aan schuurden, en gespecialiseerde sites melden ook dat de beelden soms wat minder vloeiend worden of zelfs zichtbaar haperen.

Maar waar ‘Jedi Survivor’ vooral bakken kritiek op krijgt, zijn de vele bugs en glitches in de pc-versie. Dat gaat bijvoorbeeld om personages die opeens in de lucht vliegen of hevig beginnen te bibberen, tegenstanders die pardoes in afgronden lopen of vastzitten in muren, etc. De consoleversies hebben er beduidend minder last van, maar toch spreken heel wat gamers van hinder en ook complete crashes.

Kortom, ‘Star Wars: Jedi Survivor’ is heel sterk, en als maker Respawn Entertainment de problemen opgelost krijgt, is het een regelrechte topper.



