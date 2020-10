Spelen we binnenkort met z’n allen videogames op onze smartphone? “Gooi je console nog niet meteen weg”

games GAMEREVIEW. ‘Mafia: Definitive Edition’ steekt misdaad­klas­sie­ker helemaal in ‘t nieuw

24 september Niet zo heel lang na de revolutie van Grand Theft Auto III zette Mafia: The City of Lost Heaven al een volgend ijkpunt voor openwereld-misdaadgames. Achttien jaar later komt er nu een volledige remake van die game uit. Is het de moeite waard om opnieuw in de criminele wereld van Mafia te duiken?