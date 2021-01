Spelconsole uit 1989 krijgt nieuwe game ‘Deadeus’

games Deadeus is een nieuwe horrorgame die pas verschenen is voor de Game Boy. Voor alle duidelijkheid: de originele Game Boy, een zakconsole die in 1989 op de markt kwam en voor de eeuwwisseling al in onbruik geraakte. We troffen een game aan die moderne gameplay-motieven in een heerlijk klassiek jasje steekt. En ontdekten dat het lang niet de enige game is die de afgelopen jaren uitkwam voor versleten consoles.

Wie ooit een Game Boy heeft gehad, weet dat daar veel grondigere, breedvoerigere ervaringen op te vinden waren dan games als Tetris of Super Mario Land, die je eventjes speelde als je tussendoor wat tijd had. Titels als Great Greed, Final Fantasy Adventure en The Legend of Zelda: Link’s Awakening lieten je avonturen van langere adem beleven, ondanks de beperkte omvang en resolutie van het schermpje, door je in vogelperspectief door een ruimere wereld te laten rennen. Uit datzelfde vaatje tapt nu Deadeus, een gloednieuwe adventuregame die het Britse éénmansstudiootje Izma anderhalf jaar geleden ineens op downloadwinkel itch.io gooide, en waarvan nu een fysieke versie – een cartridge in zo’n vierkant kartonnen doosje – online kan worden besteld voor zo’n 50 euro.

Volledig scherm Wie ooit een Game Boy had, herkent ongetwijfeld dit perspectief. © Spacebot Interactive

Creepy vierkleurensfeertje

We speelden Deadeus op de pc in een emulator, een app die de besturingssoftware van een ouder toestel nabootst in een venster (zoals deze). Zo ontdekten we een game die meteen een behoorlijk creepy sfeertje uitwasemt, ondanks de 160x144 pixels en de vier schamele tinten groen die een Game Boy kan tonen. De game laat verbluffende visuele dingen zien binnen dat zeer beperkte technologische kader, maar weet vooral een verhaal te vertellen met het soort thema’s dat je destijds uitgesproken niét op de Game Boy kreeg geserveerd.

In Deadeus bestuur je een klein jongetje dat wakker wordt van een nachtmerrie, waarin een wezen hem vertelt dat iedereen in zijn dorp binnen de drie dagen dood zal zijn. Wanneer hij vervolgens zijn dorpsgemeenschap verkent en praat met zijn naasten, ontdekt hij dat de hele jeugd in het dorp dezelfde droom heeft gehad, en dat er rare dingen aan het gebeuren zijn in en rond de kerk. En die gewelddadige rare snuiter die in het cachot van het politiebureau zit, voert òòk duidelijk iets in zijn schild.

Volledig scherm Doel van de game: je flink de 'creeps' bezorgen, ondanks de eenvoudige visuele voorstelling. © Spacebot Interactive

Geavanceerd horrorverhaal

Ik vond geen onderliggende, diepere thema’s onder dat verhaal, zoals die wel te vinden zijn in moderne games met blokjesgraphics zoals Celeste, maar niettemin ontspint er zich in Deadeus een horrorverhaal zoals je dat destijds op de Game Boy - die toch eerder nog een elektronisch speelgoedje probeerde te zijn dan het platform voor een volwaardig entertainmentmedium - niet vond. Ook de visuele effecten zijn, in al hun technische eenvoud, soms behoorlijk raak. Wel een tip voor wie hem geëmuleerd op zijn pc wil spelen: hou het speelvenster in het originele miniformaat voor een optimale retrobeleving. Je kunt het naar een volledig scherm opblazen, maar de graphics schalen niet mooi mee gezien de lage originele resolutie.

Volledig scherm De lokale kerk speelt een belangrijke rol. © Spacebot Interactive

Nog meer van dit

Deadeus is niet de enige moderne game die nog voor een stokoude console verschijnt. Ook voor de Game Boy is bijvoorbeeld The Shapeshifter in de maak, een game die ergens dit jaar eveneens in een keurige fysieke verschijning komt. Voor Nintendo’s NES-huiskamerconsole verschenen de afgelopen jaren titels als Micro Mages, Dungeons & Doomknights en Full Quiet. Zelfs voor de Commodore 64, ZX Spectrum en andere uitgestorven platformen blijven enthousiastelingen maar nieuwe zogeheten homebrew-games maken, al blijft het daar meestal bij een downloadbare game die je met veel technische omwegen naar je oude console moet zien te brengen. Een game op een cartridge blijft toch iets meer hebben, zeker wanneer het om die oudjes gaat.

Volledig scherm De verpakking van de game. © Spacebot Interactive

Bekijk ook:

Volledig scherm © Evan Amos, Spacebot Interactive