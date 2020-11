Speed 3 Grand Prix: explosieve F1-arcadegame die helaas al in de eerste bocht crasht

gamereviewOfficiële motorsportgames zijn tegenwoordig zo realistisch dat de kleinste stuurfout fataal kan zijn. Logisch dus dat sommige gamende F1-fans een gat in de lucht springen bij het horen dat er nu ook een arcadeversie van hun favoriete sport bestaat. Jammer genoeg duurt het nog geen volledige ronde voor we weer met beide voeten op de grond staan.

Arcade, dat betekent dat we mogen crashen en bochten afsnijden zonder hiermee de race te verliezen. Tot zover lost Speed 3 Grand Prix de verwachtingen in. De game lijkt weggeplukt uit één van de vele lunaparken waar de ietwat oudere generatie gamers in de jaren 90 een groot deel van z’n jeugd heeft doorgebracht. Toen zouden we dit spel best goed gevonden hebben, maar zijn we intussen bijna een kwarteeuw later. Audiovisueel stelt de game heel weinig voor, en jammer genoeg is ook de gameplay een sprong terug in de tijd. Een beetje retro is leuk, maar de spelervaring moet toch een bepaalde grens overstijgen.

Geen officiële piloten en teams in Speed 3 Grand Prix, al zit er wel een wagen bij die heel erg op de Mercedes van vorig jaar lijkt – voor het team z’n bolides in een zwartkleurig jasje stak. Dat die licenties niet aanwezig zijn, stoort niet. Wel is het jammer dat er behalve de kleuren eigenlijk geen verschil bestaat tussen de wagens waaruit je kunt kiezen. Ze presteren identiek, ze klinken allemaal hetzelfde, en er zit ook geen evolutie in de bolides.

Grafisch ondermaats

We hebben deze game op PS4 getest, maar eigenlijk ziet de gemiddelde PS3-game er zelfs nog beter uit. Dat de officiële circuits ontbreken, hoeft geen probleem te zijn. De makers hadden zo hun fantasie de vrije loop kunnen laten en races aan het land van herkomst kunnen aanpassen. Helaas is het bijna onmogelijk om op basis van de omgeving te achterhalen of je in Duitsland, de Verenigde Staten of Rusland rondrijdt. Veel tracks lijken dan ook op elkaar en geven de indruk dat ze uit dezelfde bol klei in elkaar geknutseld zijn. Op een paar aangepaste bochten na is er weinig verschil. De enige echte uitzondering is een race door een stad die aanvoelt als een aangename uitzondering.

Ook de bolides stellen grafisch veel minder voor dan in F1-games van tien tot vijftien jaar geleden. Wanneer je botst – en dat gebeurt in deze game heel vaak – bouwt zich stelselmatig schade op tot je wagen letterlijk ontploft. Helaas zien we iedere keer diezelfde deuk in de neus van de wagen opduiken. Voeg daar nog eens hetzelfde monotone geluid van iedere auto aan toe en je beseft dat er veel ruimte voor verbetering is. Eigenlijk was dit een unieke kans om F1-fans na al die jaren opnieuw dat heerlijke geschreeuw van een ouderwetse Formule 1-bolide te schenken. Dat is intussen toch een beetje retro geworden?

Weinig content

De besturing voelt erg stijf aan voor een game uit 2020. Een spel mag gerust uitblinken in eenvoud, maar we verwachten toch minstens dat het allemaal een beetje uitdagend is. Meestal rijd je ofwel een straatlengte voor je tegenstanders, ofwel heb je alle moeite van de wereld om de muur te ontwijken. Soms lijkt het alsof er een magneet in die muur zit en je gewoon niet anders kunt dan crashen. Veel ruimte voor de betere stuurmanskunsten is er dus niet. En duels met AI-tegenstanders missen ook de nodige spankracht.

De game bestaat niet uit een carrièremodus of een seizoen. Wel kan je aan toernooien deelnemen. Het eerste toernooi telt zes wedstrijden in verschillende landen, maar na een vlotte eindzege krijgen we de verontrustende boodschap dat we al 25% van de hele game voltooid hebben. Echt veel content is er dus niet aanwezig. Dat de circuits op elkaar lijken, helpt uiteraard niet. Het enige hoogtepuntje wat ons betreft is het Duitse circuit dat over een … kruispunt beschikt. Daar moet je dus in volle snelheid over rijden, terwijl je niet weet of er vanaf de andere kant een bolide komt aangesneld. Meer van dat, en onze indruk was zeker een stuk positiever geweest.

Conclusie

Speed 3 Grand Prix is helaas niet de arcadegame waarop we bij de aankondiging gehoopt hadden. Is het dan een game die je absoluut moet mijden? Als je niet te zwaar struikelt over de zwakke graphics en gameplay, dan kan je er wel eens mee aan de slag gaan. Maar de gemiddelde F1-liefhebber blijft beter bij de sterke simulatiegame van Codemasters.

Een paar jaar geleden verscheen in de marge van die franchise al ook eens een kartgame met de echte F1-gezichten. Zonder uit te blinken was dat toen een leuk tussendoortje, maar Speed 3 Grand Prix kunnen we jammer genoeg niet op hetzelfde voetstuk plaatsen.

