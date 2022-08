‘South of the Circle’: game over liefde in tijden van klimaatwetenschap gaat ook sexisme en ‘daddy issues’ niet uit de weg

GamereviewMag een videogame over de Koude Oorlog en het klimaat ook over de liefde, morele integriteit, sexisme en daddy issues gaan? De makers van ‘South of the Circle’ geloven van wel.

Antarctica, 1964. Klimaatwetenschapper Peter was naar hier gereisd voor een carrièredefiniërend onderzoeksproject, maar in plaats van binnen de relatief veilige muren van een zuidpoolbasis zit hij nu in de cabine van een zopas neergestort vliegtuigje, en de piloot van het vehikel heeft er al patenter uitgezien. De enige weg uit deze penibele situatie is een lange trektocht door de snerpende wind, die zelfs blijft voortgieren in het pauzemenu, naar het dichtstbijzijnde veilige onderkomen. Hij dus, sleffend door de hoge sneeuw, op pad. Maar wat ontwaart hij daar ineens, op een honderdtal meter voor zich uit? Aah, we zien het al: een flashback!

Thematische schatkist

‘South of the Circle’ weet op een magistrale manier heden en verleden in elkaar te doen overlopen in de driedimensionale spelwereld waar je je personage doorheen stuurt: je loopt letterlijk van het ene tijdperk naar het andere en weer terug, mijmerend over the one that got away. Het is het soort verhalende games die door middel van heel summiere interacties een maximum aan emotionele impact proberen te bereiken, onder meer door je in de dialoogscènes heel intuïtief met emotionele symbolen te doen antwoorden in plaats van met tekst. De game vertelt je niet welk symbool voor welke emotie staat, maar het hele idee is dat je bij alles gewoon – een beetje zoals bij die vage psychotechnische tests in een selectieprocedure – je gevoel volgt.

Drie tot vier uur later heb je op die manier een omstandige, en zonder enige twijfel zeer grondig geresearchte, vertelling over geopolitiek en ingrijpende sociale veranderingen achter de kiezen, maar het relatief unieke aan ‘South of the Circle’ is dat de makers binnen de contouren van dat verhaal ook een hele resem aan thema’s hebben geparkeerd die een veel actuelere impact hebben. Zoals – we noemen er maar een paar op – toxische mannelijkheid en de patriarchale samenleving. Het is een thematische schatkist waarin je heel wat moet grabbelen om de bodem te bereiken. Ook al hebben je persoonlijke keuzes (onze belangrijkste kritiek op de game) nauwelijks een effect op het verhaal: je moet het puur voor je eigen interpretatie van het hoofdpersonage doen.

Behaaglijk stijltje

Het allereerste wat ondergetekende charmeerde aan ‘South of the Circle’ was echter niet het verhaal, maar de hoogst behaaglijke visuele stijl van de game. De makers gebruikten daar de cel-shading-techniek voor, die al sinds firstpersonshooter ‘XIII’ (2003) en actie-rpg ‘Borderlands’ een welbekende manier zijn om een gamewereld tevoorschijn te toveren die eruitziet alsof hij met de hand werd getekend. State of Play, de studio achter de game, voegde daar bovendien een paar eigenzinnige accenten en details aan toe, die de game doen lijken alsof je de hele tijd door een vintage reclameposter rent.

Ze gebruiken dat decor ook goed. Er zijn soms lange sequenties tussen de dialoogsequenties door waarin er gewoon wordt gewandeld en door de sneeuw gewaad, en die krijgen door de graphics, de omgevingseffecten en de ingetogen soundtrack een surreële, meditatieve kwaliteit. Alsof de gebeurtenissen en thema’s van de game wat tijd nodig hebben om te gisten in je geest. Aan de oppervlakte is ‘South of the Circle’ misschien een game over poolreizigers, maar het echte avontuur voltrekt zich tussen je oren.

