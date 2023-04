Sony zet in op cloudgaming en zou werken aan nieuw draagbaar PlayStation-gametoestel

Sony ontsloeg onlangs, net als veel andere techbedrijven, een significant deel van zijn personeel, maar lijkt tegelijk ook in te zetten op de ontwikkeling van vooral cloudgaming. Een van de vacatures vraagt specifiek naar ‘het kunnen ontwikkelen en leveren van een visie voor het streamen van cloudgames op PlayStation’. De plaats van tewerkstelling is voornamelijk Aliso Viejo in California. En daar zit Gaikai, een cloudgamingbedrijf dat Sony tien jaar geleden kocht.

De vacatures beschrijven niet precies aan welk project de nieuwe werknemers zouden werken. Wel doen de laatste tijd vaker geruchten de ronde dat Sony meer wil doen met cloudgaming.

Nieuwe draagbaar apparaat

Een week geleden meldde Insider Gaming bijvoorbeeld dat Sony een nieuwe handheldconsole zou ontwikkelen die zou werken als een soort cloudgamingapparaat dat games streamt vanaf de PlayStation 5. Insider Gaming stelt op basis van bronnen dat het apparaat als werktitel Q Lite heeft.

De PlayStation-handheld zou wel alleen dienen als een verlengstuk van de PlayStation 5 via Remote Play, en dus niet als een los cloudgamingapparaat. In tegenstelling tot bij voorgangers PlayStation Portable en PS Vita zouden er dan geen aparte games voor worden ontwikkeld, en is het dus geen echte spelconsole in de strikte zin. Het betekent wel dat het apparaat altijd online moet zijn om te werken, maar dat kan ook via een mobiel abonnement. Met de app PS Remote Play kan je zo momenteel ook al games van je PS4 of PS5 spelen op je smartphone, tablet of computer.

Aanraakscherm

Volgens de bronnen van Insider Gaming lijkt de Q Lite op een DualSense-controller, maar heeft hij een groot lcd-aanraakscherm van acht inch in het midden. Het apparaat krijgt dezelfde adaptieve triggers als de DualSense-controller van de PS5, want betekent ze op een realistische manier trillen en tegendruk geven bij gebeurtenissen in de game. De handheld zou ook voorzien zijn van een volumeknop, speakers en een audiopoort. Het streamen zou gaan met 60 frames per seconde en een resolutie van 1080p.

Sony heeft het bestaan van een nieuw draagbaar gametoestel nog niet officieel bevestigd. Het is dan ook koffiedik kijken wanneer ze zou verschijnen.

