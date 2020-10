Sony toont volledig vernieuwde gebruikersinterface van PlayStation 5

games Letterlijk heel Londen kan je hoofdperso­na­ge zijn in ‘Watch_Dogs Legion’

7 oktober Binnen drie weken kun je al hackend de revolutie aanstoken in Watch_Dogs Legion. We mochten ondertussen al vier uur in het Londen uit een niet zo fraaie toekomst duiken, en spraken daarna met scenarist Cameron Labine. Over hoe je precies een game maakt waarin letterlijk iedereen op straat je nieuwe hoofdpersonage kan zijn, bijvoorbeeld.