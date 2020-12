Sony haalt ‘Cyberpunk 2077' uit Store na talloze bugs: “In die omstandigheden het spel zo hypen is een onvergeeflijke fout”

Het Japanse technologiebedrijf Sony heeft ‘Cyberpunk 2077' wereldwijd uit zijn PlayStation Store gehaald. In de voorbije dagen is gebleken dat het videospel van de Poolse spelletjesmaker CD Projekt (CDPR) bulkt van de bugs. De beslissing hing dus al langer in de lucht. “In die omstandigheden het spel zo hypen is een onvergeeflijke fout", meent onze technologiejournalist Kenneth Dée.

Sony biedt teleurgestelde kopers van de game een terugbetaling aan, een beslissing die ongezien is in de game-industrie. “Sony spant zich in om een hoog niveau van tevredenheid te verzekeren bij zijn klanten. We gaan dus van start met terugbetalingen en we gaan het spel tot nader order uit de onlinewinkel halen”, laat het bedrijf in een verklaring weten. In de fysieke winkels blijft de game wel nog te koop. In januari en februari volgen twee patches die de grootste fouten zouden moeten wegwerken.

Het fiasco is een nieuwe klap voor CDPR, dat al 30 procent van de beurswaarde verloor omdat de release van de game enkele malen werd uitgesteld. De studio bood onlangs excuses aan. “De game moet beter bespeelbaar zijn op de Xbox One en de PS4, daar hadden we meer aandacht aan moeten besteden”, klonk het.

“Totale ramp”

‘Cyberpunk 2077' is de eerste grote titel van het bedrijf sinds ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ uit 2015. Op spelconsoles van de vorige generatie doet het spel het niet zo goed door allerlei bugs en technische problemen. De score die 6.000 PlayStation 4-gebruikers op recensiewebsite Metacritic gaven, zegt alles: ocharme 2,9 op 10. Op de pc scoort het wel beter met een score van 6,9 op 10 (op basis van zowat 15.590 gebruikers).

Het internetforum Reddit opende een speciale thread waar spelers fouten, bugs, glitches en andere problemen kunnen melden. “Het spel is onaf. Een totale ramp”, klinkt het in een populaire post met bijna 30.000 ‘likes’.

Eén van de belangrijkste problemen is dat voorwerpen in de omgeving vertraagd laden. Een grote ‘doos’ op straat blijkt na enkele seconden plots toch een auto. Op reclameborden op de snelweg staat niet de boodschap die oorspronkelijk bedoeld was, maar wel de tekst ‘Debug’.

Goede beurt voor Stadia

Volgens onze technologiejournalist Kenneth Dée is deze mislukking vooral slecht nieuws voor Sony. “Dit was niet de ideale game om uit te brengen bij een generatiewissel. Op PlayStation 4 zit het vol bugs en ziet het er niet goed uit. De PlayStation 5 kampt met productieproblemen, waardoor mensen zullen beginnen uitkijken naar alternatieven.”

Op dat vlak maakt Stadia, de nieuwe streamingdienst van Google, een goede beurt. “‘Cyberpunk’ draait maar op twee platformen heel goed: op pc natuurlijk, maar niet veel mensen hebben zo’n dure gaming-pc in huis. Maar ook op Stadia. Dat zal pijn doen bij echte PlayStation-gamers, want zij hebben dit platform al een jaar lang uitgelachen. Het is ook goedkoper, want er moet geen nieuwe controller voor gekocht worden. Dit bewijst dus een klein beetje dat mensen weg kunnen raken van een PlayStation-console.”

“Dit komt CDPR wel te boven”

Voor CDPR zal de schade nog enigszins meevallen. “Ze hebben het geluk dat heel veel mensen hun games op pc spelen”, stelt Dée. “CDPR is daarnaast een studio die technisch altijd heel sterk geweest is. De engine - de manier waarop ze games bouwen - is ook altijd druk gesolliciteerd. Natuurlijk is het slecht voor hun imago, maar dit komen ze wel te boven. De populaire games die ze in het verleden gemaakt hebben, zoals de ‘Witcher’-reeks, hebben heel wat goede kritieken gekregen.”

Al was het natuurlijk wel een inschattingsfout om de game in die omstandigheden zo te hypen. “Zelfs in België draaide de marketingmachine op volle toeren. Je kon geen straat indraaien of je zag wel ergens een reclamebord, een billboard of een poster. Daar komt nog bij dat mensen zeker in deze periode heel hard uitkijken naar videogames. Dan valt het extra hard tegen als het niet werkt natuurlijk. De verwachtingen lagen te hoog en dat is natuurlijk wel een onvergeeflijke fout.”

Talloze overuren

Eind september kwam naar buiten dat medewerkers van de studio verplicht werden om zes dagen per week te werken. Daaruit bleek al dat er hard gewerkt moest worden om de deadline te halen, een fenomeen dat in het wereldje bekendstaat als ‘crunch’. Zulke praktijken kunnen weken duren, maar soms ook maanden of jaren.

Volgens een anonieme bron zouden in dit geval sommige medewerkers al meer dan een jaar nachten en weekenden doorgewerkt hebben. Bij CD Projekt Red worden de overuren wel uitbetaald, dat is verplicht onder de Poolse wet. Veel andere gamestudio’s belonen die extra inspanningen helemaal niet.

Doodsbedreigingen

Cyberpunk is een first person shooter, een videogame waarbij de speler vanuit het oogpunt van de protagonist door de wereld beweegt. De gigantische wereld in het spel is gebaseerd op de Verenigde Staten. Bedrijven en bendes overheersen alle aspecten van de samenleving.

Het geduld van de fans werd meermaals op de proef gesteld. De game zou eerst op 16 april uitkomen, daarna volgden nieuwe deadlines op 17 september en 19 november. Uiteindelijk kwam de lancering er op 10 december. Medewerkers van de studio werden vanwege het frequente uitstel met de dood bedreigd.