Sony haalt Cyberpunk 2077 uit Store na talloze bugs en biedt volledige terugbetaling aan

games Veelbelo­ven­de game ‘It Takes Two’ wil je weer met veel liefde doen vloeken op je medespeler

11 december Van de makers van co-op-toppertje A Way Out mogen we eind maart It Takes Two verwachten, een door een geschift verhaal aan elkaar geregen serie minigames waarbij je opnieuw met veel liefde zult moeten vloeken tegen je medespeler.