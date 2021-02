Sony aangeklaagd wegens defecte controllers PlayStation 5

games Spelconso­le uit 1989 krijgt nieuwe game ‘Deadeus’

29 januari Deadeus is een nieuwe horrorgame die pas verschenen is voor de Game Boy. Voor alle duidelijkheid: de originele Game Boy, een zakconsole die in 1989 op de markt kwam en voor de eeuwwisseling al in onbruik geraakte. We troffen een game aan die moderne gameplay-motieven in een heerlijk klassiek jasje steekt. En ontdekten dat het lang niet de enige game is die de afgelopen jaren uitkwam voor versleten consoles.