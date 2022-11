‘Somerville’ is een uitstekend, meditatief indie-tussendoortje

Je kunt het bijna aanstrepen in je kalender: ieder najaar landt er nog een lyrische indiegame tussen het blockbuster-aanbod in, een poëtisch interactief rustpuntje, dat je een handvol uren lang verbluft speelt, en na de eindaftiteling nog eventjes sprakeloos achterlaat. Zo hebben we de afgelopen jaren onder meer ‘Unpacking’ en ‘Gris’ zien passeren. Dit eindejaarsseizoen is, zonder enige twijfel, ‘Somerville’ die game. We hebben eerder dit jaar al knallers van indiegames gehad, zoals ‘Norco’, ‘Tunic’, ‘A Memoir Blue’, ‘Cult of the Lamb’ en ‘Weird West’, en in het licht van dat uitstekende aanbod is ‘Somerville’ niet eens een heel memorabele titel.

Maar dat neemt niet weg dat hij, voor zijn relatief korte speelduur en de eveneens betrekkelijk korte tijd dat je je hem daarna zult herinneren, een betekenisvolle, duistere, meditatieve ervaring levert. Een die helemaal in lijn ligt met duistere indie-gunstelingen als ‘Limbo’ (2010) en ‘Inside’ (2016), wat niet mag verbazen als je weet dat hij de debuutgame is van de nieuwe studio van Dino Patti, ex-ceo van Playdead, de Deense gamestudio die de zonet genoemde donkere parels uitbracht.

Somerville Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor Xbox en pc.



Volledig scherm Beeld uit 'Somerville'. © Jumpship

Metafysische ‘Independence Day’

‘Somerville’ begint met een gelukkig gezinnetje – man, vrouw, zoontje, hond – op de boerenbuiten, dat ineens uit zijn ingeslapen leventje wordt gehaald door een buitenaardse invasie. In alle beroering geraak je, als het mannelijke lid van het gezin, vrouw en kind kwijt, en moet je ze met Pukkie in je kielzog gaan zoeken doorheen een landschap dat ogenblikkelijk is veranderd door de aanval van de buitenaardsen. Gelukkig beschik je ineens wel over speciale gaven waarmee je de fysische omgeving kunt manipuleren: met je linkerarm maak je die vaste buitenaardse stof die ineens over de hele planeet uitgestrooid lijkt vloeibaar, met je andere arm verander je die vloeibare blauwe alienstof weer vast. Zeker gedurende de middelste uren geeft dat een paar relatief moeilijke omgevingspuzzels, die de speelduur van de game een flink eind oprekken: we deden er een uur of vijf over om de finale te bereiken, maar dat had vooral te maken met de uitdagingen van dat middelste bedrijf.

Wat invloeden betreft, buiten de twee geestelijke voorlopers dan, zien we motieven van invasiefilms à la ‘Independence day’ en ‘War of the Worlds’, het doet héél erg denken aan gameklassieker ‘Another World’, en halfweg komt er ook de vibe van ‘The Last of Us’ bij. Maar ‘Somerville’ blijft vooral zijn eigen ding. Naar het einde toe wordt het verhaal van de game, waarin de vloer van de werkelijkheid een paar keer onder je voeten zal wegschuiven, flink metafysisch. Tot op die hoogte zelfs dat alles wat je meemaakt zeer breed interpreteerbaar wordt. Maar dat waren ‘Limbo’ en ‘Inside’ natuurlijk ook.

Volledig scherm Beeld uit 'Somerville'. © Jumpship

Game zonder woorden

Je grootste vijand in ‘Somerville’ zijn niet de in sombere monolieten ter aarde neergestreken aliens, maar de camera van de game. In tegenstelling tot zijn twee geestelijke voorgangers is deze game een (eerder besloten) 3D-ervaring, die je niet toelaat om zelf de in-game-camera te besturen. En het ingeprogrammeerde camerawerk komt bij momenten wel wat in de weg te staan van het gameplezier. Of zelfs –al helemaal een halsmisdrijf in gamedesign – je zicht. Dat neemt veel van het plezier in de game weg: er waren meerdere momenten waarop we, alleen maar om die reden, bijna onze controller hebben neergelegd.

Maar uiteindelijk zijn we blij dat we dat niét hebben gedaan. Wat we ons uiteindelijk zullen herinneren aan ‘Somerville’ is niet die krakkemikkige camera, maar de contemplatieve ervaring die de game brengt. ‘Somerville’ is een game zonder woorden, en brengt je voor het merendeel van zijn speelduur onder in een decor dat arm aan prikkels is. Er zijn sequenties in (voor)stedelijke contreien en andere plaatsen waar je restanten van de beschaving ziet, maar het merendeel van de game speelt zich af in de natuur. Die tenslotte, wanneer de geordende samenleving zou worden vernietigd, het enige is wat nog zou overblijven op deze aardkloot.

Volledig scherm Beeld uit 'Somerville'. © Jumpship