Software achter ‘WRC Generations’ wordt gebruikt om nieuwe coureurs te scouten

Met een speciale afgeleide versie van aanstaande rallygame ‘WRC Generations’ zoekt de wereldwijde automobielfederatie FIA naar beloftevolle jonge coureurs. Het is een opsteker voor de relatief kleine Franse gamestudio KT Racing, gespecialiseerd in racespellen, en de achterliggende engine die dat bedrijf de afgelopen 16 jaar is blijven doorontwikkelen.

Wanneer er binnenkort nieuwe namen opduiken in de internationale rallywereld, is de kans niet onbestaande dat ze zijn gescout via een videogame. De wereldwijde automobielfederatie Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) gebruikt een aangepaste versie van de videogame ‘WRC 10’ om jonge, beloftevolle rallycoureurs te scouten. De game wordt gebruikt om wedstrijden te organiseren, waarna de tien beste in de gaten worden gehouden als piloten die mogelijk een toekomst voor zich hebben liggen in de rallysport, en één uitverkorene wordt een jaar lang op kosten van de FIA opgeleid.

Volledig scherm Beeld uit 'WRC Generations'. © Nacon

Kleine groep

“Het laat zien dat de fysica die we in onze games steken erg accuraat is”, zegt Christophe Thibaut, lead game developer bij ontwikkelstudio KT Racing. “Je keuze van banden maakt bijvoorbeeld een verschil in de races die je rijdt. En de weersomstandigheden hebben een belangrijke invloed op hoe je wagen stuurt. Dat streven natuurlijk alle racegamestudio’s na. Maar onze engine heeft een paar specifieke details die vooral in de rallysport belangrijk zijn. Zoals de fysica van gravel.”

Er bestaan grotere en bekendere racegamestudio’s op de wereld, maar met onder meer opvolger ‘WRC Generations’ en binnenkort een nieuwe ‘Test Drive Unlimited’ groeide het Franse KT Racing de afgelopen 16 jaar evengoed uit tot een bekende naam in het wereldje. Dat, toegegeven, klein is: het genre van de racegame heeft al enkele decennia dezelfde coryfeeën. Zoals Polyphony Digital, het Japanse bedrijf dat eigendom is van Sony PlayStation, en er de ‘Gran Turismo’-reeks voor maakt. Aan de andere kant van de wereld is er dan Turn 10 Studios, de interne studio die voor Microsoft de ‘Forza’-reeks maakt. Halfweg tussen de twee in is er het Britse Codemasters, dat onder meer de ‘F1’- en ‘DiRT’-games maakt, de afgelopen twee jaar als dochterbedrijf van Electronic Arts. En dan zijn er nog de ‘andere’: studio’s als Playground Games (‘Forza Horizon’), Milestone (‘Ride’) en KT Racing.

Traag gegroeide ‘motor’

Maar die laatste peert stilaan onverdroten, in tweede versnelling, de helling op. De afgelopen zeven jaar verdrievoudigde KT Racing het aantal ontwikkelaars die het huisvest in zijn twee vestigingen in Parijs en Lyon, van zestig naar honderdtachtig. Dat ging ongeveer gelijk op met het succes van de WRC-reeks, een serie rallygames onder de officiële World Rally Championship-licentie die KT (toen nog Kylotonn geheten) een achttal jaar geleden verkreeg. Dat leidde in 2015 tot het nog vrij makke ‘WRC 5’, maar naarmate de jaren en de nieuwe games vorderden werden ze ook fysisch veel complexer. Aan de KT Engine, een eigen brok programmatuur die de graphics en de fysica in de games van het bedrijf regelt, wordt dan ook constant gesleuteld, niet alleen voor de WRC reeks maar ook voor andere titels van het bedrijf, zoals de motorraceserie ‘TT Isle of Man’.

“Onze engine is traag gegroeid, maar wordt constant geavanceerder, en we nemen geen binnenwegen”, zegt Alain Jarniou, creative director bij KT Racing. “Ik heb een diep respect voor de grote racereeksen en het gevoel voor detail die erin zitten, maar ik ga er prat op dat een donut – waarbij je een auto volledig rond zijn as laat driften – alleen bij onze engine volledig gesimuleerd is. Ik durf vermoeden dat wat dat soort dingen betreft bij de concurrenten binnenweggetjes worden ingeprogrammeerd zodat het niet honderd procent van de simulatie hoeft te komen.”

Nieuwe eieren in de mand

En toch: ‘WRC Generations’ is voorlopig de laatste rallygame die KT Racing maakt. De FIA verhuisde de licentie naar Codemasters, dat volgend jaar met een nieuwe WRC-game komt. Maar Jarniou herinnert ons eraan dat Codemasters al jarenlang de officieuze rallygamereeks ‘DiRT’ maakt. Net zoals zij ooit V-Rally. “Je vermogen om een rallygame te maken staat of valt niet met de officiële licentie”, zegt hij. “De kern van onze games is altijd de engine geweest, en de goeie relaties die we onderhouden met automobielconstructeurs.”

