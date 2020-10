Sector One zet puntjes op de i in slot Belgian League Country Finals

Game 1

De eerste game begon erg gebalanceerd, met teams die elkaar vooral een beetje probeerden te pesten. KVM Esports gebruikte zijn voorsprong in de jungle om de eerste Dragon op te pikken en was ook het eerste team met een kill. Ook de tweede Dragon ging naar KVM, samen met twee kills. Sector One schoot wakker en wist KVM van Soul Point af te houden terwijl Phoenix op Urgot bijzonder sterk begon te worden. Toch ging het fout voor Sector One, dat twee gevechten op rij verloor, waarbij KVM Esports-midlaner Sumi uitblonk op de Orianna. Het leverde KVM de Ocean Soul en de Baron op. Sector One kon zich niet meer verdedigen en KVM Esports pakt als eerste een overwinning.

Game 2

Veel meer actie vroeg in de tweede match met een First Blood voor Sector One, maar KVM Esports kon antwoorden met twee kills en een eerste Dragon. Sector One kon zelf drie kills vinden in de botlane, waardoor het gold weer gelijkstond, gevolgd door een Rift Herald in de broekzak van Dibu. Sector One leek de bovenhand te nemen maar dan gingen ze te diep door in de botlane, waardoor ze vier spelers verloren en het gold alweer gelijk kwam te staan. Beide teams bleven elkaar aftasten en het gold bleef gelijk, hoewel KVM Esports zichzelf wel op Soul Point kon zetten. Het liep helemaal fout voor KVM Esports toen ze te diep ingingen op Sector One, dat een Ace kon behalen. Ook in de volgende fight was KVM Esports te agressief en verloren ze meerdere spelers, waardoor Sector One alles weer gelijk kon trekken!

Game 3

Sector One schoot heel sterk uit de startblokken en ze konden een voorsprong in kills vinden, hoewel KVM Esports de eerste Dragon kon wegnemen. Een gevecht brak los in de jungle waar Sector One de bovenhand kon nemen en het moeilijker en moeilijker werd voor KVM Esports dat veel van z’n hoop vestigde op de Graves van midlaner Sumi. KVM Esports kon zichzelf op Soul Point zetten en later ook de Soul binnenhalen. Het leek erop dat KVM Esports op weg was naar de overwinning maar het ging fout in de basis van Sector One. KVM bleef te lang plakken en Sector One won het gevecht dat erop volgde. Dat gaf hen meteen genoeg tijd om de game af te werken. Een 2-1 voorsprong in het voordeel van Sector One.

Game 4

Het spel kwam in game 4 traag op gang, iets wat in het voordeel van Sector One werkte. Zij konden de First Blood en de eerste Dragon in de wacht slepen. KVM Esports was compleet onmachtig in de laningphase en Sector One wist een immense voorsprong van 6.000 gold uit te bouwen en zichzelf op Soul Point te zetten. Die voorsprong bleef maar groter worden via jungler Dibu en mid laner Night, en de Ocean Soul konden ze ook op zak steken. Na een ultieme fight in de midlane was het dan eindelijk zover. Sector One kon de basis van KVM Esports openbreken en kroonde zich tot Belgian League Country Finals Champion.

