Sector One slikt eerste verlies in Belgian League: bekijk hoogtepunten vijfde speeldag

Bekijk hier (verbluf­fen­de) beelden uit de eerste grote ‘Assassin’s Creed: Valhalla’-uitbrei­ding

13 mei In Wrath of the Druids, de eerste grote expansie voor videogametopper Assassin’s Creed: Valhalla, doet de speler zijn vikingkrijger Eivor Ierland aan. Waar zij/hij (je kunt het geslacht van je protagonist kiezen) op jacht moet naar een mysterieuze druïdische sekte, de Children of Danu. Maar waar er haar/hem natuurlijk ook historische gebeurtenissen staan te wachten, waaronder de kroning van ‘opperkoning’ Flann Sinna.