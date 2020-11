Sackboy: A Big Adventure biedt een stressloze pot ontspanning in een bonte 3D-wereld

gamesDe Kelly’s en Andy’s mogen dan misschien wat complexen hebben over hun naam, ze zijn nog altijd pakken beter af dan Sackboy. Zakjongen heeft dan weer wel een eigen game, en die is prachtig.

In de 3D-platformer, die voluit Sackboy: A Big Adventure heet, trekt de gebreide pop door een reeks kleurrijke werelden met zorgeloos amusement als rode draad. De grote slechterik Vex kidnapt iedereen van de knutselwereld, en alleen Sackboy kan ontkomen. De pop, bekend van LittleBigPlanet, springt en mept op vijanden, verzamelt bubbels en klimt over obstakels. De game weet visueel een eigen bonte sfeer neer te zetten die moeilijk te beschrijven valt, met omgevingen vol knutsel- en plakwerk en zachtjes wiegende tekeningen van monsters. Vooral op de PlayStation 5 ziet de game er veel beter beter uit dan deze screenshots doen vermoeden.

Stressloos

Het is een heel frivool en stressloos spel, heerlijk om te ontspannen na een werkdag. De sfeer verschilt zo sterk van het op de eerste gezicht gelijkaardige Crash Bandicoot-game die recent verscheen. De besturing werkt ook bijzonder responsief en precies, wat frustratie voorkomt. Maar pas op: de game lijkt op het eerste gezicht poepsimpel en weinig uitdagend, maar als je niet oppast, vlieg je wel geregeld (een klein eindje) terug naar een savepoint en verlies je punten.

Het spel blijkt bovendien onverwacht afwisselend, want het zit vol leuke kleine vondsten. Zo ren je voor je leven in een wat zeldzamer hectisch Indiana Jones-momentje met een gigantisch rollend monster dat je op de hielen zit, rol je zelf in een bol in een soort flipperspel of voeder je explosieve pepers aan een Jabba The Hut-achtig wezen. Het zijn die momentjes die je steeds benieuwd maken naar wat komen gaat. Leuk zijn ook de maffe outfits die je kan vrijspelen en mixen.

Showcase

Op de PlayStation 5 lijkt de game ook een soort showcase voor wat allemaal mogelijk is met de nieuwe DualShock 5-controller. De luidspreker maakt al indruk, maar het is vooral de fel verbeterde trilfunctie die schittert. Je voelt de vibraties gewoon heen en weer door de controller schieten, alsof in een hand een bol ronddraait met daarin een knikker. Straf. Gelukkig blijven de ‘kantel nu je controller voor- en achterwaarts’-momentjes heel beperkt.

Sackboy: A Big Adventure krijgt nog een pluim voor de prima soundtrack, die standaard weliswaar wat te luid staat. Dankzij de Nederlandse - enfin, vooral Hollandse - stemmen is de game ook extra geschikt voor kinderen. Tot vier spelers kunnen in de zetel ook tegelijk aan de slag, en de game voorziet ook enkele extra uitdagingen specifiek voor meerdere spelers. Later dit jaar volgt ook de multiplayeruitbreiding waarmee je ook online samen kan spelen, zelfs onderling tussen PS4- en PS5-consoles.

Conclusie

Sackboy: A Big Adventure is een dikke aanrader voor wie uit is op zorgeloos amusement zonder al te grote uitdagingen. Of je de wereld leuk vindt, kan wel een kwestie van smaak zijn. Voor ons kwam deze game alleszins net op het juiste moment. Wie daarentegen uit is op een sterk verhaal, revolutionaire gameplay of een stevige uitdaging, vindt er waarschijnlijk geen zak aan.

