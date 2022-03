Rook buitenaardse wiet en nog zes dingen die je absoluut moét doen in ‘Grand Theft Auto V’

gamesMisschien hoor je bij de 160 miljoen gamers die ‘Gran Theft Auto V’ al in huis hadden. Of misschien heb je je nù pas laten verleiden om de zopas gelanceerde new-gen -versie op je gloednieuwe PlayStation 5 of Xbox Series te installeren. In beide gevallen: hier zijn een paar dingen die je absoluut moet doen voor een optimaal plezier van de game.

1. Speel de verhaallijn

Los Santos is een oord met vele criminele verlokkingen, die je in een mum van tijd van de hoofdverhaallijn kunnen afleiden. Maar hou je, zeker in het begin, wat in. Het duurt ongeveer zes à zeven uur spelen voordat je alle drie de hoofdpersonages – de aan een midlifecrisis lijdende ex-crimineel Michael, de gepatenteerde zot Trevor en de ambitieuze jongeling Franklin – hebt vrijgespeeld, waarna je op ieder moment kunt switchen tussen de drie. Om meerdere redenen is het belangrijk dat je op dat moment wacht voordat je écht gaat dwalen.

Volledig scherm De eerste zes à zeven uur speel je best eerst wat van de verhaallijn door. Maar dat is absoluut geen straf. © Rockstar Games

2. Laat die verhaallijn eventjes liggen

Vanaf het moment dat je met de drie personages kunt spelen, ga je ook meer plezier hebben aan de ‘Strangers & Freaks’-missies, die je herkent aan het vraagteken op de kaart. Ieder personage heeft zo zijn eigen vreemdelingen-en-halvegaren die hij kan tegenkomen, en die vraagtekens komen ook in Michaels, Franklins of Trevors kleur op de kaart. Verder kun je, vanaf het moment dat je de drie hebt vrijgespeeld, elk van je personages zijn criminele imperium uitbouwen, door legitieme handelszaken over te nemen. Die laatste leggen je ook nieuwe missies op om ze draaiende te houden. Om maar te zeggen: vanaf een bepaald punt gaat Los Santos aan je voeten liggen, en duik je naar eigen inzicht af en toe eens opnieuw de verhaallijn in.

Volledig scherm Deze stad ligt aan je voeten. © Rockstar Games

3. Rook buitenaardse wiet

Wanneer je Michael speelt, loop je op een gegeven moment een ‘Strangers & Freaks’-missie tegen het lijf in de binnenstad van Los Santos (aan de oostkant, net ten zuiden van East Vinewood), waarin een activist die ijvert voor de legalisering van marihuana je een trekje buitenaards goed spul aanreikt. Laat even inwerken, en kijk vervolgens wat er gebeurt.

Volledig scherm Sterk spul! © Rockstar Games

4. Spot de filmreferenties

Dan Houser, tot twee jaar geleden de creatieve kracht achter de ‘Grand Theft Auto’-games, is gek van straatcultuur én van Hollywood, dus het mag niet verbazen dat deze game ook bol staat van de verwijzingen naar scènes uit bekende Amerikaanse films. Een missie vroeg in het verhaal, waarin Michael en Franklin de verkeerde man zijn huis in de Vinewood Hills met de grond gelijk maken door de palen waarop het staat weg te trekken met zijn truck, komt bijvoorbeeld recht uit de film ‘Lethal Weapon 2' (1989). En wanneer Trevor ten noordwesten van de stad eventjes van de autosnelweg gaat, loopt hij in het nachtelijke hinterland van Los Santos zo in een scène uit ‘No Country for Old Men’ (2008) binnen.

Volledig scherm Herken je dit tafereel nergens van? © Rockstar Games

5. Ga bij een sekte

Als Michael kun je je laten inlijven door de Epsilon-sekte, wat tot een hoogst vermakelijke serie missies leidt. Voordat je ’t doorhebt, loop je in de lichtblauwe jurk van die bende gekken rond. Je eerste aanknopingspunt is de website van de sekte, die je opent via de laptop in Michaels huis of zijn smartphone. Waarna je stap voor stap de mysteries van dit lijpe genootschap leert kennen.

Volledig scherm Je eerste aanknopingspunt met de Epsilon-sekte. © Rockstar Games

6. Knabbel peyote

Op 27 locaties in en rond Los Santos vind je peyote-planten, die - net als die zonet al aangehaalde alienwiet - een tripervaring in gang zetten. Maar deze is er een van een meer aardse, spirituele soort. Ongetwijfeld heb je al beesten zien rondlopen en -vliegen in de rurale oorden rond Los Santos? Wel, knabbel wat van die peyote, en je verandert tijdelijk in een van hen.

Volledig scherm En daar gaat hij weer... © Rockstar Games

7. Ga online

Michael, Franklin en Trevor zijn doorheen de afgelopen negen jaar zo’n iconische videogamepersonages geworden dat het voor heel wat spelers lastig is om over te schakelen naar een zelf gebricoleerd personage. Nochtans is het heel erg de moeite waard om die stap te zetten, want ‘Grand Theft Auto Online’, de tweede poot van het ‘Grand Theft Auto V’-pakket, is een bruisende criminele onlinewereld, die Rockstar Games levendig houdt met een constante aanvoer van nieuwe missies en andere content. Bovendien werd, met de new-genversie van ‘Grand Theft Auto V’, de drempel naar die online-ervaring flink verlaagd: je krijgt een startkapitaaltje van vier miljoen dollar, en kunt meteen een welbepaalde rol bekleden binnen het criminele circuit van de stad. Zoals nachtclubeigenaar, bijvoorbeeld.

Volledig scherm Je hoeft niet meer te beginnen als een straatboefje in 'Grand Theft Auto Online': je kunt bijvoorbeeld meteen nachtclubeigenaar worden. © Rockstar Games

Bekijk ook: