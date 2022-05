‘Roller Champions’ is brutaal 3 vs. 3-spektakel voor korte én marathongamesessies

gamereviewTwee teams van drie spelers, een arena in de vorm van een halfpipecircuit, één bal en vooral: geen rode kaart wanneer je een tegenstander op een bottenkrakende tackle trakteert. De regels en moves heb je in twee minuten onder de knie, maar verfijn je na de vijftigste match nog steeds. ‘Roller Champions’ houdt het simpel, maar dat is een stuk van zijn charme en sterkte.

Als je dat nog niet zou gedaan hebben, of het is intussen alweer veel te lang geleden, dan moet je het dystopische sport-epos ‘Rollerball’ (her)bekijken. Het origineel uit 1975 dan wel, niet het remake-gedrocht uit 2002. Het is immers daar waar deze ‘Roller Champions’ – net zoals ‘Alita Battle Angel’ overigens - de mosterd en de meeste spelregels is gaan halen. Het resultaat is een elegant eenvoudige competitieve inlineskating-multiplayergame, waar je zonder tactisch overleg met onbekende online teamgenoten een felbevochten overwinning uit de brand kan slepen … maar waar het beste team wel steeds wint.

Bal pakken, rondje rijden, scoren

De regels zijn vrij eenvoudig: de bal wordt op een willekeurig punt in de arena gedropt. Het team dat die te pakken krijgt, moet daarmee eerst een volledige ronde maken voor er op doel geschoten wordt. Dat doel is een hoge ring op een vaste plek aan de buitenrand van de halfpipe waar je rondjes in schaatst. Wordt de bal tijdens het over en weer passeren onderschept of je met een tackle afhandig gemaakt, begint het andere team aan zijn ronde. Je kan er ook voor kiezen om twee ronden vol te maken om dan met één goal drie punten te scoren. Of je gaat de uitdaging van een derde ronde aan voor een vijfpunter. En het team dat eerst vijf punten op het scorebord heeft, wint.

Volledig scherm © Ubisoft

High risk/high reward

Klinkt simpel, en dat is het ook. Al gooit die riskante-maar-mogelijk-match-winnende regel van de extra ronde er wel een tactische laag bovenop. Een match duurt maximaal zeven minuten, maar die worden zelden volgemaakt. Komt een trio knoeiers tegenover een goed geolied team te staan, dan kan het allemaal al in twee minuten of nog sneller voorbij zijn. Ergens is dat een goeie zaak, want zo wordt zo’n onevenwicht niet nodeloos gerekt. Maar dan moet de game wel slim genoeg zijn om spelers van hetzelfde niveau samen te zetten. En wanneer een match in twee minuten voorbij kan zijn, wil je geen vijf minuten in de lobby op de volgende wachten. Voor zover we dat in het nog jonge bestaan van de game kunnen vaststellen, doet ‘Roller Champions’ het op beide fronten vrij goed. We wonnen iets meer dan we verloren, en zaten nooit langer dan twee minuten tussen sessies.

Volledig scherm © Ubisoft

Popcorn game

‘Roller Champions’ werkt met een bescheiden set bouwstenen. De regels zijn duidelijk, de moves van je personage zijn beperkt, en het komt er vooral op aan hoe je die inzet. Positie en timing wegen door. Jezelf vrij rijden om verantwoord de bal te kunnen vragen. Een teamgenoot in balbezit afschermen van tegenstanders, eventueel met preventieve tackles. Je kan elkaar een korte snelheidsboost geven die het verschil kan maken. Voor de rest is het een spel van momentum bewaren, zo’n tackle op het juiste moment inzetten of die met een al even filmische move (en helaas vaak ook snelheidsverlies) ontwijken.

Volledig scherm © Ubisoft

De frustratie van elke balsportspeler

Hoeveel en vooral hoelang je plezier zal puren uit ‘Roller Champions’ hangt dus voor een stuk van je teamgenoten af. Vrij staan en de bal zien afgepakt worden door iemand van je eigen team die kost wat kost zelf wil scoren, is frustrerend in elke balsport. Volledig weggespeeld worden door een superieur team, vinden we dan weer minder erg. ‘Roller Champions’ is gratis en hoopt zoals ‘Fortnite’ en honderden andere gratis games zijn geld vooral te verdienen door cosmetisch spul zoals outfits, kapsels en andere dingen om het uiterlijk van je cartooneske personage mee op te smukken. Heel waarschijnlijk staan er al een resem speciale spelmodi en nieuwe arena’s in de steigers om deze game met enige regelmaat van variatie te voorzien. Want die heeft deze game echt wel nodig.

Volledig scherm © Ubisoft

Aan het eind van de rit is ‘Roller Champions’ een verzorgd afgewerkte competitieve multiplayergame die zich perfect in korte tussendoorsnacks laat genieten. Met een koppel vrienden puur je er echter net zo makkelijk een marathonsessie uit. De gestroomlijnd compacte aanpak in zowel vorm als inhoud maakt dit niet de meest onderdompelende of spraakmakende game van het moment, maar het moet niet altijd ‘Elden Ring’, ‘Warzone’ of een emotioneel geladen indie zijn. Alhoewel, de stress wanneer jij vlak voor de beslissende goal gemaakt moet worden de bal krijgt en je hele team op jou rekent … .

Volledig scherm © Ubisoft

‘Roller Champions’ is nu gratis beschikbaar voor pc, PlayStation en Xbox.

