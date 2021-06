Rode lantaarn pakt eerste punt in Belgian League: bekijk hoogtepunten van drie matchen

Minder goed verging het maandagavond Starlan Gaming Club, dat met de grond gelijk werd gemaakt door Sector One in een game met meer dan anderhalve kill per minuut. In een interview na de game liet Zhergoth weten dat ook hij nog wat plezier wilde maken, vandaar dat het einde nog wel wat chaotisch werd. Sector One blijft zo ongeslagen.

Eerste winst

Team 7AM schoot in actie tegen ION SQUAD in een match die belangrijk was om te zien welk team sterker aan de tweede helft van het seizoen zou starten. Voor Team 7AM was het ook belangrijk om de eerste winst van het seizoen te pakken, zodat de spelers wat momentum konden opbouwen. Dat is ook exact wat we zagen gebeuren. Met enkele onorthodoxe champion pick-ups in champion select had Team 7AM een zeer unieke compositie. Dat was genoeg om ION SQUAD volledig van zijn melk te brengen en de eerste winst te scoren.