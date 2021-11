Riders Republic is een racegame vermomd als een geflipte speeltuin voor extreme sporten

gamerecensieOoit heb ik in een zotte bui een berg in Tirol beklommen met de mountainbike. Omhoog via de weg, omlaag langs de skipiste, die in de zomer vol koeien stond. Het was veelal met dichtgeknepen remmen, want zo ben ik dan weer wel, maar in mijn hoofd was het met een rotvaart. Riders Republic jaagt eenzelfde soort adrenalinerush na, maar uiteraard veel straffer en met veel meer dan gewoon een tweewieler.

De game laat je een hoop spannende sporten beleven in een buikige open wereld vol fonkelende icoontjes met activiteiten. Je krijgt niet alleen fietsen, snowboards en ski’s, maar ook een wingsuit, een jetpack en zelfs geflipte dingen als een raketfiets om lekker los mee te gaan. Deze game mikt Forza Horizon-gewijs in de eerste plaats op spelplezier, eerder dan competitief racen, en dat is een uitstekende keuze. Het begint al met het ontwerp van je personage, dat perfect een groene huid en een roze snor kan hebben - don’t mind if I do. Wie kickt op uiteenlopende outfits en (gekke) uitrusting komt ook verder in de game ruim aan zijn trekken. Ook je eigen race ontwerpen is mogelijk.

Riders Republic start wel met een valse noot door té cool te willen doen met een introductieverhaaltje waarin overbodige personages je wegwijs maken in je uitvalsbasis. Te luid, te kleurrijk, te alles. Het zet gelukkig niet de toon voor de game in het algemeen, al is de muziek ook wel erg aanwezig, maar die kan je gelukkig uitschakelen. Belangrijker is dat het spel in je uitvalsbasis prima tutorials heeft voor alle trucjes, te land en in de lucht.

Volledig scherm Race eens in een dinokostuum. © screenshot

Vooruitgang boven alles

De game is gelukkig ook erg vergevingsgezind voor geklungel. Knal je bij het skiën bijvoorbeeld op een boom, dan kets je er vaak gewoon van af tenzij je er echt loodrecht op afstevent. Bij een crash kan je ook de tijd even terugspoelen, maar vaak ook vlotjes weer rechtkrabbelen. Voor ongeveer alles wat je doet, verdien je ook een beloning, waardoor zelfs de grootste kluns het gevoel krijgt vooruitgang te boeken. Zo blijf je spelen, waardoor je natuurlijk ook effectief beter wordt. Verder kan je ook bij elke race kiezen voor de gemakkelijkere besturing, terwijl puntenjagers de uitgebreidere controls in de vingers kunnen drillen.

Volledig scherm © screenshot

Nationale parken

Tof voor beginners is ook de Zen-modus, waarin je meteen met een hoop transportmiddelen vrij de hele wereld kan verkennen zonder specifieke activiteiten. Met een paar kliks wissel je snel van uitrusting, waardoor je bijvoorbeeld met een jetpack naar een berg vliegt en daar dan met je fiets naar beneden vlamt. Een deel van de wereld is bedekt met sneeuw, maar je vindt er ook mooie groene landschappen en die typische Amerikaanse canyons voor de mountainbikers. Ubisoft maakte voor de omgevingen een aantal nationale parken uitstekend na, zoals Bryce Canyon, Zion en Yosemite. Je krijgt ook uitleg bij enkele bezienswaardigheden, en hier en daar vind je ook verzamelobjecten.

Volledig scherm © screenshot

Grote speeltuin

De game laat je snelreizen naar steeds meer locaties, zodat de kaart snel een speeltuin wordt. En wat voor eentje. Terwijl je door een riviertje van een berg fietst, zoeven andere personages met een wingsuit langs je heen. Of smakken ze al gillend vlakbij de grond op, dat gebeurt ook opvallend vaak. Het gaan dan vooral om ‘opgenomen’ passages van andere spelers, maar je komt ook echte andere gamers tegen. De game bevat ook verschillende kleine multiplayermodi en machtige massa-evenementen zoals downhillraces, waarin je strijdt tegen tientallen andere online spelers.

Volledig scherm © screenshot

Altijd online

Riders Republic draaide tijdens onze test op de PlayStation 5 heel stabiel, en dat is nodig, want voor de gewone game moet je altijd online zijn. Misschien mocht de wereld visueel een tikkeltje gedetailleerder zijn, maar het enige echte vervelende punt is de camera die soms wat lastig doet. De controls voelen na een beetje oefening goed aan, en de eerder vermelde verschillende besturingsopties voor beginners en gevorderden zijn top.

Volledig scherm © screenshot

Tenen uitkuisen

Vergis je trouwens niet: de game mag dan in de eerste plaats mikken op lol, maar om echt goed te worden, moet je wel degelijk je tenen uitkuisen. Anders tuimel je de piste af, donder je op afsluitingen en mis je checkpoints, scenario’s waarbij je uit frustratie vaak gewoon de race opnieuw start in plaats van te zitten prutsen met de terugspoelfunctie. Vooral tijdens de jetpackraces kunnen enkele (kale en dus moeilijk zichtbare) bomen je flink op je zenuwen werken.

Volledig scherm Hé, een beer. © screenshot

Suspension of disbelief

Nog een pluspunt aan de game is dat hij geschikt is voor (erg) korte sessies. Een nadeel is dat al die icoontjes en mogelijkheden in die open wereld je wel kunnen overweldigen. Verder zijn de physics van de game ook typisch Ubisoft: ze voelen wel realistisch aan, maar in werkelijkheid zijn ze natuurlijk heel erg ‘arcade’. Met andere woorden: duik gerust met die fiets van die veel te steile helling en ski lekker door dat kabbelende bergriviertje. Leve de suspension of disbelief!

Volledig scherm Riders Republic © screenshot

Racen blijft racen

De open wereld van Riders Republic doet verder denken aan andere Ubisoft-franchises zoals uiteraard The Crew, maar ook de Far Cry-reeks. Terwijl ik in die laatste games vaak snakte naar meer wingsuit-momenten, voel ik hier bij Riders Republic eigenlijk een omgekeerd verlangen. Namelijk naar vijanden om af te knallen. Het is een onnozele vaststelling, maar ze geeft wel aan dat de game ondanks de lage instapdrempel en de hoge lolfactor in de kern wel degelijk een competitieve racegame is. Als je niet houdt van dat type games kan Riders Republic dus wel eens tegenvallen. Maar als dit spek is voor jouw bek, dan heb je aan deze game wel een erg vette kluif, zeker met alle extra content die Ubisoft nog in de pijplijn heeft zitten.

Volledig scherm Riders Republic © screenshot

De game is beschikbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en Ubisoft Connect. Gamers van verschillende platformen én consolegeneraties kunnen samen spelen.

Volledig scherm © screenshot

