REVIEW: Wout van Aert wint in Tour de France 5 ritten in 5 dagen (op mijn PS5)

Wout van Aert wint vrijdag niet alleen de proloog van de Tour de France, hij pakt ook gewoon in de vier volgende ritten de bloemen mee naar huis. Inclusief die van de kasseienrit naar Arenberg, na een mooie solo. Dat heb ik in mijn glazen bol gezien, door in het gloednieuwe PS-spel ‘Tour de France 2022' met Jumbo-Visma de Ronde van Frankrijk te rijden, in een poging om na drie weken geel en groen te pakken. En misschien ook de bollen en passant.

Eerst het slechte nieuws: wie ‘Tour de France 21' heeft gespeeld, zal waarschijnlijk minder geneigd zijn om deze nieuwe versie van het spel te kopen. Want laten we een koersfiets een koersfiets noemen: veel nieuwigheden zijn er niet. Er is wel een nieuwe online modus met klassement en nieuwe koersincidenten, zoals valpartijen en ziektes (benieuwd wie in dit spel corona krijgt...). De wedstrijden zijn inderdaad wel wat intensere koersen, dankzij een agressiever peloton en het stijgend aantal ontsnappingen van groepjes.

Lees ook REVIEW Pro Cycling Manager 2022: Of hoe Wout van Aert toch de Ronde van 2022 wint

Volledig scherm De gezichten van alle renners zien er hetzelfde uit. En da's toch wel een ferm minpunt. © Tour de France 2022

En helaas, ook de minpunten van het spel werden niet aangepakt: de graphics van het spel verzinken in het niets als je weet wat tegenwoordig allemaal kan op een PS5. De renners hebben bijvoorbeeld nog allemaal hetzelfde gezicht, dat is heel 1995. De tool om screenshots te nemen, is nog altijd niet goed uitgewerkt. En de namen van de renners van Quick-Step Alpha Vinyl en Sport Vlaanderen - Baloise zitten nog steeds niet juist in het spel, dus moet je weer beginnen met die allemaal aan te passen.

Toch leuk om spelen

Maar als we dat nu even vergeten, blijft het spel wel nog altijd leuk om te spelen. Want het heeft ook een hoop pluspunten. Als je zot bent van de koers — toch een beetje een voorwaarde om deze game te spelen — is het leuk om de hele Tour van 2022 zelf te rijden. Alle ritten van de wedstrijd die nu vrijdag begint, zitten erin. Het is zelfs een beetje spannend om die op voorhand al te ontdekken.

Volledig scherm De Tutorial. Een aanrader om die toch even te spelen. © Tour de France 2022

En ja, die ritten zijn soms wat aan de lange kant, maar je kan er natuurlijk voor kiezen om ritten te simuleren. Of met L1 kan je gelukkig ook snel doorspoelen. Let wel op dat je niks mist als je té snel doorspoelt. Je geeft verder dankzij redelijk eenvoudige tools richtlijnen aan individuele renners van je team, of meteen aan de hele ploeg. Wisselen van renner met wie je wil rijden, kan ook makkelijk. Al raad ik wel aan om toch eerst eens de tutorial te spelen, ook als je het spel al kent.

Opslaan!

Ook plezant: je kan tijdens een wedstrijd saven, bijvoorbeeld net voor de spurt, en die nog eens overdoen als je niet hebt gewonnen. Niet dat we cheaten aanmoedigen, natuurlijk, maar je kan het maar weten.

Volledig scherm Oei. Mathieu van der Poel valt aan in de kasseirit naar Arenberg. Die gaan we niet laten rijden. © Tour de France 2022

Cheaten heb ik overigens niet gedaan in de eerste week van de Ronde van Frankrijk, die ik deze week heb gereden. Als het allemaal zo vlot gaat in het echt als op mijn PS5, dan pakt Wout vijf ritten op een rij. Het kan, hé: Freddy Maertens won in 1977 dertien van de twintig ritten in de Vuelta! De mini-Parijs-Roubaix-rit van volgende woensdag wint Wout zelfs na een solo in dat prachtige geel. En Laporte staat dankzij een monsterontsnapping in de vierde rit in de bollekes. Die zal hij wel niet kunnen houden, maar wat als ze Wout er niet af krijgen in de bergen? Ik zal het volgende week wel ontdekken, als ik even een paar dagen verlof heb.

Manager

O ja, het enige wat ik écht jammer vind aan deze game, is dat je geen volledig echt seizoen kan spelen zoals in ‘Pro Cycling Manager’, nochtans van dezelfde makers. Dit PS-spel is eigenlijk vooral gericht op die Tour, en dat is wel een beetje jammer. En toch blijf ik het spelen. Afwisselend met ‘Pro Cycling Manager’ uiteraard.

Alle screenshots zijn genomen op een PS5

Volledig scherm Wout van Aert wint de 'gevreesde' rit naar Arenberg, met 12 seconden voor op de spurtende groep achter hem. Mooie top 14. © Tour de France 2022

Volledig scherm Je kan je renners individueel, in groepjes of meteen het hele team orders geven. © Tour de France 2022

Volledig scherm Je kan makkelijk met het driehoekje van je PS-controller wisselen van renner die je controleert. © Tour de France 2022

Volledig scherm Na de wedstrijden krijg je het podium te zien, maar doordat elke renner er hetzelfde uitziet, is dat best saai. © Tour de France 2022

Volledig scherm Je kan je renners individueel, in groepjes of meteen het hele team orders geven. © Tour de France 2022