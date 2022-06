REVIEW Pro Cycling Manager 2022: Of hoe Wout van Aert toch de Ronde van 2022 wint

Oh ja, Wout van Aert had zeker de Ronde van Vlaanderen van eerder dit jaar kunnen winnen. Dat heb ik deze week zelf bewezen, met dank aan Pro Cycling Manager 2022. En dat kan jij nu zelf ook.

Zondag 3 april 2022, 10 uur, Antwerpen. Zonet heeft burgemeester Bart De Wever het startschot gegeven van de 106de Ronde van Vlaanderen. “Heeren, vertrekt”, roept hij nog, en Simon Clarke neemt dat meteen ter harte en wordt prompt de eerste vluchter van de dag. Als een speer schiet hij langs de boorden van de Schelde weg. Het is meteen de goeie ontsnapping!

Volledig scherm "Heeren, vertrekt!" Simon Clarke is er al vandoor! © Pro Cycling Manager 2022

Pro Cycling Manager 2022 is uit. En dat maakt van mij een gelukkig mens. Ik speel deze serie al 20 jaar, dit is de zesde versie die ik in handen krijg. Ik heb het altijd leuk gevonden manager te spelen van voetbalclubs en Formule 1-teams, maar nog het liefst van al speel ik met coureurs.

Ik zie vanuit de volgwagen van Jumbo-Visma (lees: vanop mijn bureaustoel) dat het nog 221 km is en dat Bini Girmay al aanvalt. Zo vroeg! De winnaar van Gent-Wevelgem moet ofwel geweldige benen hebben of hij wil anticiperen. Ik stuur Van Hooydonck mee. Wout is uiteraard mijn kopman, als Nathan in de kop van de wedstrijd geraakt, kan hij van Aert nog diensten bewijzen in de finale. En ja hoor, Girmay wordt ingelopen maar Van Hooydonck trekt door. Met Sagan als kompaan rijdt hij het gat van 1.22 minuten dicht. Twintig kilometer verder hebben we 7 leiders, met ook nog Thomas De Gendt en Coquard erbij.

Volledig scherm Amai, Girmay valt nu al aan. Da's heel vroeg. © Pro Cycling Manager 2022

Een wedstrijd als deze kan je in PCM meteen beginnen spelen. Maar veel leuker is het om een carrière te spelen, als manager of als renner. Want ook dat kan: je kan als jezelf aan een coureursbestaan beginnen en proberen om de volgende Mathieu of Tadej te worden. Dat is voor volgende maand of zo, ik heb voor deze review gekozen voor het leiderschap van Team Jumbo - Visma. En daar kruipt veel werk in.

Volledig scherm Dit is de fameuze planner van het seizoen: ik stel momenteel mijn ploeg samen voor de voorjaarsklassiekers. © Pro Cycling Manager 2022

Je moet de trainingen van je renners instellen, beslissen welke wedstrijden je wil rijden en welke niet en dan ook nog eens een planning opmaken per renner. Gelukkig kan je ook veel van die dingen laten doen door een assistent, als je je liever concentreert op het rijden van wedstrijden. Ikzelf vind dat inplannen net leuk. Ik steek er uren tijd in en plan mooi tot het einde van het jaar welke renner welke koers zal rijden, wie welke doelen krijgt, welke knechten en zo meer.

Volledig scherm De Eikenber? (zie rechts bovenaan) Echt. 't EikenberG! © Pro Cycling Manager 2022

Van Hooydonck was gestart als knecht, maar hij rijdt 100 km verder nog steeds mee in de aanval. Hij snijdt als derde de Eikenber aan. Huh? Waar is de ‘g’ naartoe? Helaas zitten er zowel meer (tik)vaudten in het spel. De Kruisberg is omgedoopt tot Hotondberg. Die bestaat niet eens: de Hotond (zonder berg) is een helling nà de Oude Kruisstraat. En de Mariaborrestraat is zelfs gewoon Cobblestones 10 genoemd in het spel. Jammer.

De Muur komt eraan. Die zat niet in de echte Ronde van 2022, maar daar malen we niet om. Vlasov (wat doet die hier?) vindt het tijd om aan te vallen. Ik stuur Benoot mee, die meteen Pidcock in zijn wiel meekrijgt. De koers spat open. Vuurwerk!

Volledig scherm Je kan de wedstrijd ook vanuit de heli volgen. Dan krijg je onder meer een mooi zicht op de Muur en Geraardsbergen. © Pro Cycling Manager 2022

Ook belangrijk in het spel: de jeugd! Nacon en Cyanide hebben dit jaar een heel vernieuwd scoutingsysteem opgezet. Je krijgt meteen een handvol scouts die je naar overal in de wereld kan sturen, op zoek naar die ene ruwe diamant. De ontwikkelaars stellen ook dat de racedynamiek is aangepast, zodat de onvoorspelbaarheid van het echte leven wordt nagebootst, maar dat het toch realistisch blijft. Vrij vertaald: er kunnen nog verrassingen gebeuren, maar de favorieten zullen nu toch vaker ook echt winnen. Ook als je je wedstrijden simuleert.

Volledig scherm Gloednieuw in het spel: het nieuwe scoutingssysteem van Pro Cycling Manager. © Pro Cycling Manager 2022

Nog 70 km, we hebben al zo’n 190 achter de rug. De zeven vooraan blijven mooi ronddraaien en ik laat Van Hooydonck meewerken. Maar niet vol, want Benoot komt eraan: hij zit op 45 seconden. En toch krijgen hij en Pidcock het gat niet dicht. Sterker nog: het flink uitgedunde pelotonnetje met de favorieten haalt de groep Benoot weer bij tijdens de tweede passage van de Oude Kwaremont.

Toegegeven: een wedstrijd simuleren is wel vaak nodig. Als je het seizoen begint in de Tour Down Under, dan is het best leuk om de eerste etappe echt te rijden, maar al snel ga je in een paar seconden een koers simuleren om het spel wat te laten vooruitgaan. Da’s geen schande! De grote wedstrijden, daar gaat het om. En ook met PCM 2022 is het voor wielerliefhebbers héél plezant om zelf mee te kunnen bepalen wie de Ronde wint, of Parijs-Roubaix en de Tour (en ja hoor - elke etappe van de Tour van 2022 zit in het spel!), of zelfs Nokere Koerse.

Volledig scherm Ola! Van der Poel springt met zicht op de Paterberg weg, ik geef Wout meteen het order om hem terug te halen. © Pro Cycling Manager 2022

Ben je niet vertrouwd met het spel, dan kan ik even snel uitleggen hoe die races verlopen. Je kan zelf bepalen wanneer je coureurs aanvallen, meerijden op kop van het peloton of net de benen moeten stilhouden. En is hun energie bijna op, dan kan je hen ook één keer per wedstrijd een energiegelleke laten innemen. Als je op normale snelheid de wedstrijd volgt, zal je het al snel saai vinden, maar gelukkig kan je de tijd tot 8x versnellen. Maar let wel op dat je geen cruciale fases mist, want dan is de beslissing soms gevallen voor je het beseft.

Over cruciale fases gesproken: we rijden met nog 51 km te gaan naar de Paterberg (dat hebben ze juist geschreven, dus zonder tussen-s!) en ene Mathieu vdP valt aan. In geen tijd rijdt hij naar de leiders. Ik geef onmiddellijk aan Wout het bevel om mee te springen. Net voor de top zit Wout in het wiel van de Nederlander. Oef! Dat was even zweten. Zijn ook mee: Mohoric, Dylan Teuns en Colbrelli. Geen pannenkoeken. De speeltijd is gedaan.

Volledig scherm Op de Koppenberg wordt er niet aangevallen, de groep rijdt samen naar boven. De Vlaamse vlaggen wapperen hier stevig. © Pro Cycling Manager 2022

Richting de Koppenberg kunnen van de eerste vluchters alleen Sagan en Van Hooydonck nog aanpikken. Ik vraag Nathan om vol gas te geven, want zijn pijp is bijna uit, maar ik wil niet dat er nog iemand wegrijdt voor de Koppenberg. Vreemd genoeg blijft het op de Bult van Melden windstil. Tot we in Ronse aankomen. Van der Poel legt zijn kaarten op tafel en valt weer aan. Maar minder fel deze keer. Gaan, Wout, gaan! En Wout gaat. Erop en erover. Van der Poel en Mohoric volgen in de afzink richting Oude Kwaremont op 20 seconden.

Volledig scherm In de afzink naar Berchem, Kluisbergen, heeft Wout 20 seconden op van der Poel en Mohoric. Dylan Teuns zit al op bijna 2 minuten. © Pro Cycling Manager 2022

Ik vind het geheel geweldig, maar het spel heeft ook minpuntjes. Zo heeft deze game bijvoorbeeld nog steeds (al jààren een heikel punt) geen licentie om de namen van de renners van Quick Step - Alpha Vinyl of Topsport Vlaanderen - Baloise te gebruiken. En dus rijden er coureurs mee als Yvon Lampaey of Jules Alaphilipi. Godzijdank zijn er online tools te vinden waarmee je de namen van die renners kan aanpassen. Dat is elke keer mijn eerste werk. Er is niks leuk aan om te winnen met Remi Edendoel, een jonge Belg die van ver lijkt op Remco. Ook de sprintwaarde van Wout (76) heb ik aangepast en verhoogd naar 80. Want met die 76 sprinten onder meer Dainese, Kooij en Bauhaus sneller. En zo blijven onder meer Jakobsen (83), Merlier, Philipsen en Ewan (82) nog steeds iets vlugger.

Volledig scherm De laatste keer de Paterberg. Ik heb Wout net een gelleke laten eten - vandaar dat zijn naam een geel flikkerend kleurtje heeft. © Pro Cycling Manager 2022

Ai. Ik heb Wout iets te hard laten trappen. Zijn energiepeil zakt gevaarlijk richting 0. Snel: een gelleke en even inhouden! Nog voor de kerk van Kwaremont zijn die twee daar weer. We trekken samen een laatste keer naar de Paterberg. Oh, wat gebeurt daar! Mathieu lost een beetje op het steilste stuk. Wout heeft weer wat energie - dankzij dat gelleke - en gaat recht op de trappers staan. Mohoric plakt er wel nog aan, maar onze Nederlandse vriend hangt op 15 seconden. En da’s niks. Alles kan nog.

Er zijn de voorbije jaren veel dingen verbeterd aan de gameplay, da’s waar. De wegen glimmen nu als het regent, en de renners worden ook echt vuil. Maar verwacht geen realisme zoals in FIFA bijvoorbeeld. De toeschouwers zijn bijvoorbeeld heel statisch en applaudisseren amper. Ze hebben ook geen gsm’s vast om te fotograferen, of een bordje waarop “Allez Opi-Omi” staat. Wel staan er in de Ronde van Vlaanderen heel wat supporters met Vlaamse vlaggen langs het parcours: leuk!

Volledig scherm Mohoric probeert ons te verrassen met een aanval in de laatste kilometer. Spurten, Wout! © Pro Cycling Manager 2022

Op het hele stuk tussen Kerkhove en Oudenaarde blijft van der Poel op 15 seconden hangen. Ik laat van Aert niet vol gas geven, maar hij moet wel al het werk doen. Als ik op ‘positie behouden’ klik, houdt Mohoric direct de benen stil en komt vdP dichter. Dat kan ik niet laten gebeuren en dus laat ik van Aert op reserve tempo rijden. En dan gebeurt het: op 1,3 km voor de meet gaat de Sloveen ervandoor. Zo niet hé, maat. Ik druk snel op het ‘spurt’-knopje van Wout. Die perst er alles uit... JAAAAA!!! WOUT WINT DE RONDE!!! De vreugde van Wout is groot en die in mijn woonkamer ook.

Volledig scherm YES! Wout van Aert wint de Ronde 2022, voor Mohoric, Mathieu van der Poel wordt wat verderop derde. © Pro Cycling Manager 2022

Je kan wel vanuit verschillende standpunten de koers volgen, zoals vanuit de helikopter of de tv-motard net achter een groepje renners. Maar de motoren gaan niet vlak voor de renners rijden, zodat je amper gezichten ziet. Het beeld op pauze zetten aan het einde van een koers en dichte screenshots maken van de juichende Wout is er dus helaas niet bij. Iets voor volgend jaar, beste ontwikkelaars? Dan maak ik een mooiere screenshot dan deze boven deze paragraaf. Beloofd.

Ik weet niet of een conclusie nog echt nodig is, want je hebt wel door dat dit echt een fantastisch spel is voor liefhebbers van wielrennen én managementgames. Zowel voor kenners als voor beginners. Voor die laatste zit er uiteraard een tutorial in de game. En laat je niet ontmoedigen dat er veel voorbereiding kruipt voor het seizoen goed en wel begint. Het loont de moeite! Wacht tot jij de Ronde wint. Of de Tour. Succes!

Volledig scherm Het podium in Oudenaarde ziet er goed uit: Wout van Aert heeft de Ronde 2022 gewonnen. © Pro Cycling Manager 2022

Volledig scherm De Top 20 van de Ronde van 2022. Volgens Pro Cycling Manager 2022 dan natuurlijk... © Pro Cycling Manager 2022

Volledig scherm Even checken wie welk contract heeft bij mijn nieuwe team. Want de financiën zijn belangrijk! © Pro Cycling Manager 2022

Volledig scherm Voor beginners wordt er bij alles in het spel een extra uitleg gegeven. © Pro Cycling Manager 2022