REVIEW. PlayStation 5: Een entertainmentbeest waarvoor het betere werk nog moet komen

gamesNog minder dan zeven keer slapen, en de PlayStation 5 is uit. Is dit de console waarop je als fervente gamer altijd al hebt zitten wachten? Hier is onze finale review.

Graphics: raytracing all the way

Kijk eens naar het kostuum van Spidey in Spider-Man: Miles Morales: die glans, en die ribbels in het spandex, dat kreeg een game niet voor elkaar op een PS4. Dat komt omdat de grafische hardware van de PlayStation 5 nu over raytracing beschikt, een techniek die superrealistische belichting mogelijk maakt. Een game als Spider-Man: Miles Morales profiteert daar bij uitstek van. Maar het geeft zelfs een extra boost aan Astro’s Playroom, waarin de omgeving er écht uitziet alsof ze van plastic is gebouwd. Of in de Devil May Cry 5-remake die voor de PS5 werd klaargestoomd door Capcom.

Verder dragen de krachtigere hardware tout court, en de gevoelige verhoging van het werkgeheugen, natuurlijk ook hun steentje bij wat de grafische prestaties betreft, maar daar zullen we pas gradueel de resultaten van beginnen te zien, wanneer de eerste games voor de console verschijnen die niet absoluut klaar moesten zijn voor de launch.

Graphics vs. snelheid: het éne of het andere

Tot op zekere hoogte werden er in de aanloop naar de lancering van de PlayStation 5 beloftes gemaakt die de hardware niet helemaal waarmaakt. De PS5 kan 8K-beeld aan, met een snelheid van 120 beelden per seconde? Ja, tarara. Los nog van het feit dat een 8K-televisie nog altijd stukken van mensen kost, is er momenteel nul komma nul 8K-content voorhanden voor de PS5 (of je moet dat handvol 8K-YouTube-video’s meetellen waarop er traagjes bloemen, planeten en wilde beestjes over je scherm stiefelen). En de vraag blijft of het toestel die resolutie wel zal aankunnen als de content wel komt, want dat vraagt natuurlijk een hoop rekenkracht. Voor de rest zijn we natuurlijk blij dat de PS5 nu ‘ware’ 4K levert (op de PS4 werd er een slim grafisch trucje gebruikt om het te doen lijken alsof je meer pixels op het scherm kon zien dan er effectief waren) en een hoge beeldsnelheid, maar het is bij de meeste games toch een beetje kiezen tussen de twee. Devil May Cry 5 laat je bijvoorbeeld aan 120 fps gamen, maar schroeft dan de schermresolutie wel terug naar gewone HD. Min of meer hetzelfde krijg je bij Spider-Man: Miles Morales: die kun je in 4K spelen met 60 fps, maar dan krijg je bijvoorbeeld geen raytracing en andere grafische hoogstandjes.

Hardware: snel en stil

De laadsnelheid die de PlayStation 5 presteert, is fenomenaal. Daar zit natuurlijk de krachtige hardware en het grotere werkgeheugen voor iets tussen, maar voor het merendeel zit de demarrage in een fel onderschatte component van de PS5: de supersnelle 'solid state drive’, zeg maar een grote geheugenchip waarop al je games opgeslagen staan, die eindelijk in de plaats van een harde schijf kwam. Daarmee zullen zelfs de PS4-games die je op het ding speelt een flink stuk gezwinder zijn.

Ook staan we er nog altijd versteld van hoe muisstil de PlayStation 5 is. In tegenstelling tot Microsoft heeft Sony ons niet van naadje tot draadje uitgelegd hoe de ventilatie binnen het toestel werkt, maar dàt ze werkt is onomstotelijk. Geen blazend geluid meer in de woonkamer, terwijl je alleen maar de geluidseffecten en de muziek van je game wilde horen.

Game-aanbod: dat kon (weer) beter

We hebben véél plezier gehad aan Spider-Man: Miles Morales, de beste consolelanceringsgame sinds Halo: Combat Evolved (2001) op de eerste Xbox. Maar het plezier was slechts van middellange duur: na een uur of tien ben je er wel helemaal klaar mee. Voor de rest is er nog niet veel soeps op de markt voor het ding, behalve Assassin’s Creed: Valhalla en Call of Duty Black Ops: Cold War. Voor heruitgaves van Devil May Cry 5 en Demon’s Souls koop je doorgaans geen nieuwe console, en Sackboy: A Big Adventure is evenmin het soort game dat je je nog jaren zult blijven herinneren. Wat het lanceringsaanbod betreft, krijg je dus grotendeels het klassieke verhaal: het betere werk moet nog komen.

Controller: episch bibberen

Haptische feedback in consolecontrollers, met heel fijne servomotors die trillingen veroorzaken, kenden we al van de Nintendo Switch, maar met zijn PS5-controller slaagt alleen Sony erin om het gevoel van een game door te laten lopen naar de controller. Je game komt helemaal tot bij jou, en dat is een krachtig gevoel. Dit is wellicht het soort tactiele immersion waar Sony al sinds 1997 (de lancering van de Dual Shock-controller voor de PS1) aan sleutelt. Het geeft je zelfs, bij een goed ontworpen game, de indruk dat je bepaalde materialen in je handen krijgt, zoals ijs in Astro’s Playroom en een ballon in Sackboy: A Big Adventure.

Interface: Kaartje leggen

De Activity Cards in de interface zorgen ervoor dat je niet meer te ver moet gaan zoeken naar informatie over je game, tot zelfs ‘how to’- of entertainmentvideo’s toe: Sony heeft heel goed door hoe videogames vandaag worden geconsumeerd, en snapte dus ook dat relatief diepe integratie van YouTube en Twitch in de interface een must is. Ook is de PlayStation 5 een entertainmentbeest, met een aparte sectie in het thuisscherm voor je Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en andere streamingdiensten, en onder een apart ‘muziek’-icoon op het balkmenu onderaan kun je je Spotify-bibliotheek onderbrengen. In de toekomst kan het mogelijk worden om een game bijvoorbeeld te beginnen vanaf een punt dat een van je vrienden aangeeft in zijn bericht, maar dan moeten gamemakers dat soort functies wel gaan inbouwen. Doen ze dat niet, dan heeft zo’n kaartensysteem dat bovenop je game kan worden gelegd eigenlijk weinig nut.

