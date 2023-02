REVIEW. ‘Kirby’s Return To Dream Land Deluxe’ is fluffy fun voor heel de familie

gamesJe zou het misschien niet meteen denken maar Kirby, dat onooglijke roze bolletje ja-wat-is-het-nu-eigenlijk heeft al meer dan dertig games opgeleverd. Daarmee is het niet alleen een van de meest uitgebreide, maar ook best verkochte Nintendo-franchises ooit. En hoewel Kirby nooit vies is geweest van uitstapjes naar genres als pakweg flipper- en vechtspellen, is de naam toch vooral synoniem met gezapige platformers die door jong en oud gespeeld kunnen worden. Eén van die titels verscheen in 2011 voor de Wii en is nu in een nieuw jasje gestoken voor de Switch als ‘Kirby’s Return to Dream Land Deluxe’.

Amper een jaar geleden kwam nog het fantastische ‘Kirby en de Vergeten Wereld’ uit, het eerste volledige 3D-avontuur van Kirby. In vergelijking daarmee lijkt de oertraditionele platform gameplay in deze deluxe versie van ‘Return To Dream Land’ op het eerste zicht dan ook een stap terug, maar niets is minder waar. Goed leveldesign is en blijft immers goed leveldesign, of het nu in twee of drie dimensies gepresenteerd wordt, en daar loopt dit spel nu eenmaal van over.

Volledig scherm © Nintendo

Wie het originele spel jaren geleden heeft gespeeld, zal zich misschien nog herinneren dat Kirby op zoek gaat naar de onderdelen van het ruimteschip van de mysterieuze Magolor, die is neergestort op de planeet Popstar. Die tocht leidt je langs tal van levels die barsten van de bubblegumkleuren, schattige personages en verborgen verzamelobjecten waarmee je minigames en ander leuks kan vrijspelen.

Bovendien moet je het avontuur niet alleen aanvatten, want net als in het origineel kan je met maximaal vier spelers gelijktijdig aan de slag. De verschillende personages waaruit je kan kiezen hebben ook allemaal hun eigen speciale moves, maar uiteraard is Kirby de enige die als vanouds vijanden kan opzuigen om hun aanvallen te kopiëren.

Volledig scherm © Nintendo

Niet dat ‘Kirby’s Return To Dream Land Deluxe’ zodanig moeilijk is dat je als solospeler voor een extreme uitdaging komt te staan, integendeel. Kirby-games hebben nooit bekend gestaan om hun moeilijkheidsgraad (behalve misschien om het ontbreken ervan), en dat is hier ook niet anders.

Een beetje geoefende gamer zal dan ook met de vingers in de neus het spel uitspelen, maar Kirby speel je nu eenmaal niet omdat je een fluffy ‘Dark Souls’ verwacht. Dit is een spel dat door ouders en jonge kinderen samen gespeeld en ontdekt kan worden, zonder de stress van onoverkomelijke vijanden of obstakels.

Volledig scherm © Nintendo

Naast een mooie laag HD-verf over de graphics, is deze remaster ook uitgebreid met een paar kleine en minder kleine extra’s. Zo zijn er enkele nieuwe vaardigheden die Kirby kan overnemen van opgeslorpte vijanden, waaronder een zandstorm en een robotpak.

Voor de allerprilste gamers is er de mogelijkheid om moeilijkheidscurve nog wat af te vlakken met een extra levensbalk of een handige helper die je oppikt wanneer je in een bodemloze put dreigt te vallen.

Langs de andere kant kan je ook moeilijkere versies van de levels vrijspelen voor een beetje meer uitdaging, en zijn er een hoop minigames te spelen in de Merry Magoland-modus.

Volledig scherm © Nintendo

Maar de hoofdattractie is ongetwijfeld de gloednieuwe epiloog waarin je niet als Kirby maar als Magalor aan de slag gaat. Met die wissel van protagonist verandert plots ook de gameplay, want waar Kirby maar een vijand hoeft te verorberen om meteen een nieuwe move te krijgen, moet je de magische krachten van Magolor stukje bij beetje opbouwen en upgraden. Een (heel klein) beetje zoals een RPG dus, wat een leuke afwisseling is na de hoofdmoot van het spel.

De levels zijn gloednieuw en speciaal voor deze nieuwe versie in elkaar gestoken en hoewel het er gerust nog wat meer mochten zijn, houden ze het spel fris voor wie het origineel al van voor naar achter kende.

Volledig scherm © Nintendo

Een tweedimensionale, klassieke platformgame uitbrengen in een reeks die eindelijk de overstap naar full 3D heeft gemaakt, lijkt een vreemde beslissing. Maar ‘Return To Dream Land Deluxe’ is de perfecte instapgame om als gezin in co-op te spelen.

En zelfs als je geen kinderen hebt, blijft het een uitstekende titel uit de Kirby-reeks die de moeite waard is om voor het eerst te ontdekken of om opnieuw te spelen door de toegevoegde waarde van de extra’s.