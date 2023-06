REVIEW. Je kan videogames spelen waar je wil met de ROG Ally, maar dat is de 799 euro niet waard

Volgens computerfabrikant ASUS kan je met de ROG Ally je PC-games eender waar spelen. Het is een intrigerende belofte, maar die is met een flinke korrel zout te nemen. Dat leerden we nadat we bijna een maand de draagbare console gebruikten. Je leest alles over het toestel met een prijskaartje van 799 euro in deze recensie.

Het idee achter de ASUS ROG Ally is simpel: neem een krachtige processor bedoeld voor een laptop en steek die in een uit de kluiten gewassen Nintendo Switch. Een Windows-computer met ingebouwde batterij, controller en aanraakscherm, dus, en een variatie op wat gamingbedrijf Valve met de gelijkaardige Steam Deck probeert te doen.

Muis en toetsenbord komen van pas

In theorie kan je op de ROG Ally alle games spelen die je op andere gaming-computers met Windows kan doen draaien. Maar zo simpel is het in de praktijk niet. Games installeren aan de hand van joysticks en een aanraakscherm is namelijk geen pretje.

We grepen dus noodgedwongen naar muis en toetsenbord om van start te kunnen gaan. Bij de Steam Deck is de selectie games misschien beperkter - tenzij je via een technisch complexe omweg gaat - maar de software is een pak gebruiksvriendelijker.

Volledig scherm De ASUS ROG Ally zuigt via de achterkant lucht aan om de processor te koelen. Dat gebeurt al bij al bijna geruisloos: niet vanzelfsprekend. © Yorick Dupon

Je kan er wel van uitgaan dat games die goedgekeurd zijn voor de Steam Deck ook werken op de ROG Ally. Dat wordt duidelijk gecommuniceerd in de gamewinkel Steam. Bij andere platforms, zoals die van Microsoft en Epic Games, moet je vooral uitkijken naar games die met de controller te spelen zijn. Je kan ook muis en toetsenbord blijven gebruiken, maar dan is het geheel niet echt draagbaar meer.

Prutswerk

Eenmaal je de nodige programma’s en games hebt geïnstalleerd, ben je nog niet per se klaar om erin te duiken. Het blijft een PC, dus je zal instellingen moeten aanpassen om alles optimaal te laten werken. Dat is zeker het geval bij veeleisende titels zoals ‘Cyberpunk 2077’ en ‘Spider-Man: Miles Morales’.

Volledig scherm Je kan tijdens het gamen de instellingen van de ROG Ally aanpassen. Daardoor kan je gemakkelijk wisselen tussen betere prestaties of een langere batterijduur. © Yorick Dupon

Je moet namelijk op zoek naar een balans tussen vloeiende animaties en een acceptabele batterijduur. ASUS helpt je daarbij door in de meegeleverde software Armory Crate je verschillende opties te geven voor hoeveel kracht er naar de processor mag. Je kan dat ook live volgen indien gewenst.

Zo speelden we de veeleisende games comfortabel door de resolutie van het scherm te verlagen van de standaard 1.920 op 1.080 pixels naar 1.280 op 720, en de Ally in Turbo-modus te zetten.

Software moet beter

Die Armory Crate is wel nog niet van de kwaliteit die je verwacht van een toestel van 799 euro. Updates tijdens onze reviewperiode haalden al wel wat fouten weg, maar het is nog steeds niet al te intuïtief.

In bepaalde gevallen zijn de softwarematige missers wel erg sneu. De Ally heeft geen Xbox-knop, die veel games verwachten om een menu te kunnen openen, maar er is ook geen mogelijkheid om een knop van de console daar dienst voor te laten doen.

Op de lanceringsdag brengt ASUS nog updates uit voor de ROG Ally met een aantal verbeteringen, maar die konden we niet tijdig uitproberen. Het is dus nog afwachten of de fabrikant de komende maanden werk zal steken in het oplappen van de gebruikservaring, zoals Valve kon doen bij de Steam Deck.

Houd de lader bij de hand

De batterijcapaciteit van de console is echter niet groot genoeg, waardoor we na een uurtje superheldendaden in New York City al op zoek moesten naar een stopcontact. Die laadt de ROG Ally gelukkig wel relatief snel op.

Minder recente games kan je dan weer spelen in de Prestaties-modus. Dan gaat de batterijduur al meer richting de twee uur. Ben je eerder fan van games die slechts twee dimensies hebben, dan kan je gaan voor de stille modus van de Ally. Daarbij kan je zo’n vier uur lang gamen.

Volledig scherm De laadpoort van de ROG Ally zal je vaak moeten gebruiken en is bovenaan te vinden. © Yorick Dupon

De batterijduur is dus niet om over naar huis te schrijven. Met de Steam Deck game je een paar uur langer, al kan die niet alle recente topgames goed aan. Speel je toch vooral games die visueel weinig rekenkracht nodig hebben, zoals bijvoorbeeld ‘Hades’, dan is een Nintendo Switch met tot negen uur batterij een betere en goedkopere aankoop.

Je kan ook gamen met de bijgeleverde oplader permanent in het stopcontact. In dat geval kan je de ROG Ally niet echt draagbaar noemen, maar in ruil zal de processor beter zijn best doen. Een game als ‘Cyberpunk 2077’ is op die manier wel vlotjes te spelen, zelfs wanneer er veel gebeurt op het scherm.

Voor een nichepubliek

Voor een gaminglaptop ben je honderden euro’s meer kwijt, zonder dat je dan per se een betere batterijduur krijgt. Dat soort toestel is dan wel gemakkelijker in gebruik, maar niet ideaal om mee te gamen in de zetel. Dat de controllers ingebouwd zijn bij de ROG Ally en dat de ventilatie opvallend stil is, speelt sterk in het voordeel van deze console.

Dat de console voldoende licht is in gewicht helpt het comfort ook. Bovendien is het toestel niet al te groot - zeker als je vergelijkt met een Steam Deck - al zijn de knoppen van de Ally niet zo goed afgewerkt. Het zal dus al gemakkelijker in een rugzak passen. Je voelt dus aan alles dat het gaat om een eerste poging van ASUS. Sommige mensen, de zogenaamde ‘early adopters’, zullen voorbij de ruwe kantjes kunnen kijken, maar dat maakt het daarom nog geen goed product.

Conclusie ASUS ROG Ally review

Als je die 799 euro wil uitgeven aan de ROG Ally, moet je weten waaraan je begint. Dit zal geen vlekkeloze en simpele gebruikservaring zijn zoals je dat bij een console als de Nintendo Switch of de PlayStation 5 gewoon bent. Zelfs een gaminglaptop is gemakkelijker in gebruik.

Volledig scherm De ASUS ROG Ally is eigenlijk een Windows-computer, dus heeft bijvoorbeeld ook het vergrendelscherm van dat besturingssysteem. © Yorick Dupon

We kunnen dus niet aanraden om de ROG Ally te kopen. Dat wil niet zeggen dat we niet uitkijken naar wat ASUS nog zal proberen doen in deze categorie. Als de Taiwanese fabrikant blijft schaven aan de software en bij de volgende console kiest voor een grotere batterij, dan raken we misschien wel overtuigd. Wie niet bang is van prutswerk, kan daarentegen wel eens zwichten voor de Ally.

De ASUS ROG Ally met AMD Ryzen Z1 Extreme-processor is vanaf 13 juni te koop voor een adviesprijs van 799 euro.

