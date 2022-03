REVIEW Gran Turismo 7 voor beginners: “Ik leg in 7 punten uit waarom GT7 hemels is”

Beste niet-kenner van de reeks Gran Turismo. Als je ook maar een lichte voorkeur hebt voor racegames op jouw Playstation - dat mag zelfs nog een PS4 zijn, ook al is het spel gemaakt voor de PS5 - zoek dan niet verder. Gran Turismo 7 is simpelweg de Heilige Graal van de racespelletjes. Waarom, dat leg ik je in 7 puntjes uit. PS: ook kenners mogen dit artikel lezen.

Eerst even dit: onderstaand artikel is vooral geschreven voor niet-kenners van Gran Turismo, die nu pas kennis maken met deze klassieker van Polyphonic Digital.

1. Je leert racen

Eerst en vooral: als beginner kan je je niveau meteen aangeven, zodat je dit spel op leuke manier kan spelen (lees: dat je ook wedstrijden kan winnen). Dankzij allerlei uitdagingen leer je GT7 heel snel kennen: van de tweedehandswinkel voor wagens tot de tuningshop en GT Sport, de plek waar je online kan gamen met andere liefhebbers. Let wel: je moet enkele rijbewijzen - licenties - verdienen voor je kan gaan racen op een van de 90 (!) circuits die Gran Turismo rijk is. Wil je op moeilijkere circuits rijden, dan moet je bijvoorbeeld een moeilijkere licentie halen. Maar dat ‘moeilijk’ valt wel mee, hoor. En intussen verdien je ook credits om beter wagens te kopen en stijgt je ervaringsniveau.

Volledig scherm In Gran Turismo moet je rijbewijzen halen om op racecircuits te worden toegelaten. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

2. Zéér realistisch

The real driving simulator, is de ondertitel van GT. Terecht, want Gran Turismo 7 is net echt. Zonder overdrijven. Je hebt het gevoel dat je in een echte wagen zit. Het interieur van de wagens, de circuits, ze bevatten zoveel fantastische details. En ook het weer speelt mee. Als de zon laag in het oosten zit, en je rijdt die kant op, dan raak je echt even verblind. Rij je in de regen achter andere wagens, dan krijg je een stortvloed over je heen en rijd je bijna op goed geluk verder. Je kan je wagen alleen niet total loss rijden. Maar als je een muur raakt, zie je wel de brokken eraf vliegen. Nieuw in het spel is overigens dat je wagen een opknapbeurt nodig heeft als je die veel gebruikt. Je kan zelfs naar de carwash voor een stevige schropbeurt.

Volledig scherm Als de zon lag zit, raak je zo goed als verblind. Op de baan blijven is dan - maar anders ook natuurlijk - de boodschap. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm In de garage kan je je auto laten nazien, olie verversen, of zelfs gewoon een wasbeurt geven. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

3. Het geluid. Het ge-LUID!

Ik had dit ook in het vorige puntje kunnen zetten, maar het geluid verdient aparte aandacht. Dat is namelijk machtig! Als je met een hoofdtelefoon speelt, of je tv luid genoeg kan zetten, is het net of je echt omringd wordt door brullende motoren. Sta je aan de start, schuur je met je wagen tegen een vangrail, rij je in een tunnel, een bos of op een open vlakte: je hoort een intens verschil. Als het wegdek ook maar een beetje verandert, hoor je direct dat verschil. Op de Nürburgring bijvoorbeeld is op verscheidene plekken het wegdek hersteld met een lappendeken aan vers asfalt en dat levert een ander geluid op. Adembenemend is het.

Volledig scherm Nog even wachten op dat groene licht en dan vertrekken! © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

5. Verschillende soorten racen

Wat het racen betreft, heb je drie mogelijkheden. Je kan kiezen ten eerst voor de Arcade Mode (racen tegen de PS of vrienden) of ten tweede voor de Campaign Mode gaan. Daarin kan je je driversskills verbeteren door allerlei uitdagingen aan te gaan. Hier zijn ook heel wat credits te verdienen om onder meer nieuwe wagens mee te kopen.

En na die vele single players is er tot slot de populaire Sports Mode. Die laatste is de multiplayer, waarin je online races rijdt tegen gamers uit zowat de hele wereld, al zal dat in in ons land vooral tegen Europeanen zijn. Je rijdt bovendien steeds tegen vrij evenwaardige tegenstanders, want je wordt aan de hand van jouw resultaten opgedeeld in categorieën. Wie meer podiumplaatsen pakt, krijgt sterkere tegenstanders.

Volledig scherm Een zicht op de nieuwe homepage van Gran Turismo 7, die eruit ziet als een stad. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

5. Zonder botsen rijden

Eigenlijk wordt elke racepiloot opgedeeld volgens twee categorieën: naast je resultaten is ook je manier van rijden belangrijk. Ben je een brokkenpiloot? Dan rij je tegen andere brokkenpiloten. Ben je net heel fair, dan kom je in een race terecht waarin ook de andere gamers een fair statuut hebben. Dat neemt niet weg dat je nog met opzet van de weg kan geduwd worden, maar de kans is wel een pak kleiner. Dat weet ik uit ervaring. Het is het verschil tussen de botsautootjes en een echte race. Bovendien: als je een race zonder ongevallen rijdt, wordt het aantal credits en de ervaring die je verdient met 50% verhoogd. Mooi meegenomen, want nieuwe en sneller auto’s kopen is soms duur.

Volledig scherm Oeps, daar zat ik wat te dicht tegen de vangrail... Dat wordt geen race zonder ongevallen. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

6. Zeer véél auto’s

Gran Turismo is niet zomaar een racespel. Ja, de races zijn het belangrijkste. Maar je kan op zeer veel manieren voldoening uit dit spel halen. Je kan ook de looks van jouw wagens en kledij zelf ontwerpen. Niks zo leuk als met een eigen ontwerp op die Camaro, Porsche, Beetle of een van de andere 400 (!!) verschillende bolides rondsjeezen.

Vierhonderd is echt wel heel veel: er is in GT7 een pak meer aandacht voor het verzamelen van auto’s dan in de voorganger GT Sport. De keuze gaat van classics uit de jaren 60, gewone straatwagens en absolute racebolides, tot de Formule 1-wagen van Lewis Hamilton. Als je nieuwe wagen er uitziet zoals jij het wil, kan je er ook foto’s van maken in Scapes - de fotostudio van Gran Turismo 7 - en delen met andere deelnemers. En uiteraard kan je voor die foto’s hartjes krijgen en uitdelen.

Volledig scherm Ik ga mijn Camaro een beetje overdreven tunen. 20.000 credits? Doen! © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

7. En je kan ze tunen

Heel leuk voor de ultieme liefhebbers: je kan je wagen zowat tot in het oneindige tunen. Er is nu een heuse tuningshop waar je nieuwe onderdelen voor jouw wagens kan kopen, en bij de instellingen kan je zowat alles aanpassen. De hoogte van de ophanging bijvoorbeeld. En je krijgt meteen een indicatie wat voor gevolgen dat kan hebben voor het rijgedrag van jouw trots op wielen: gaat-ie dan sneller of heeft jouw wagen meer grip? Aan jou om het uit te testen. Veel plezier! En tot we elkaar ontmoeten in een race.

Oh ja, voor wie nóg meer wil weten, of meer screenshots wil zien, kan ook de review voor kenners lezen...

Gran Turismo wordt dit jaar 25 jaar. GT7 is te verkrijgen voor PS4 en PS5, je kan zelfs een versie kopen die op beide kan worden gespeeld. Het spel komt op vrijdag 4 maart op de markt.

Volledig scherm Hier draait het natuurlijk om in Gran Turismo 7: de race. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm YES! Gewonnen! © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm Je kan over heel wat continenten racen. Voorlopig heb ik in Noord-Amerika vier circuits vrijgespeeld. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm Die foto bovenaan het artikel heb ik gemaakt in Scapes, de fotostudio van Gran Turismo 7. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital