REVIEW. 'Gran Turismo 7', speciaal geschreven voor kenners: “Ik krijg hier kippenvel van”

Ook een fan van 'Gran Turismo’? Ook al maanden aan het wachten op de zevende game in deze reeks? Dan moet ik jou niet uitleggen hoe blij ik was dat ik deze week - enkele dagen voor de echte release van vrijdag 4 maart - het nieuwe ‘Gran Turismo 7' mocht uittesten. En ik kan kort zijn: kopen die handel! Maar lees misschien toch eerst deze review, speciaal geschreven voor de kenners.

Eerst even een aanvulling: dit artikel is vooral geschreven voor kenners van ‘Gran Turismo', maar we willen uiteraard alle gamers warm maken voor 'GT7'. Later vandaag volgt er dan ook een review voor beginners.

Dat gezegd zijnde: over smaken kan worden gediscussieerd, maar 'Gran Turismo’, dat is toch de Heilige Graal voor racefans. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de allereerste versie op de wereld werd losgelaten, vanaf 4 maart is 'GT7' te koop. Die nieuwe versie komt er 5 jaar na 'Gran Turismo Sport’, dat ik vaak heb gespeeld. Oké, héél vaak: 802 races reed ik. En niet onsuccesvol, meen ik. Ik won 56 keer, pakte 79 polepositions en reed 36 keer de snelste ronde in een race.

Volledig scherm Die twee ga ik na de bocht wel inhalen. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Na 290 uren aan gameplay en 44.000 km verbruikte ik 22.761 liter benzine (wat een geluk dat het virtuele kilometers waren, met de huidige prijzen) en verdiende ik 31.141.100 credits, waar ik dan 50 auto’s mee kocht. Tien daarvan heb ik ook voorzien van stickers en een nieuw likje verf, vaak met rood en zwart als hoofdkleuren. En - toegegeven - ik heb om mijn kinderen te verrassen ook een Bliksem McQueen uit de animatiefilm ‘Cars' gemaakt. Ik behaalde twee weken geleden nog level 41 en reed bijna altijd met de hoogste ‘sportsmanship rating’. Om maar te zeggen, ik ben een grote fan.

Geen wereldkrak

En neen, een wereldkrak ben ik zeker niet: ik zit meestal in de C-categorie (de op drie na hoogste categorie, maar ook op twee na laagste) of ben zelfs vaak een D. Een hogere driver rating dan B heb ik nooit gehaald. Die B haalde ik dan nog op een blauwe maandag omdat ik heel wat overwinningen binnenhaalde op het Kyoto Driving Park en op het schitterende Dragen Tail-circuit. Als ik tegen een A- of een B-racer moet rijden, vliegen die al vlug enkele seconden sneller de circuits rond dan ik. En zeggen dat honderdsten van seconden in dit spel al belangrijk zijn. Geen idee hoe ze het doen. Maar mijn stats zijn niet slecht, vind ik zelf.

Volledig scherm ‘Gran Turismo 7' ziet er zo écht uit. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Toen ik eerder deze week een reviewcode kreeg om ‘Gran Turismo 7' uit te testen, was mijn enthousiasme dan ook heel groot. Dat het spel zo zwaar is (113 GB!) dat ik een deel andere spelletjes van mijn PS moest verwijderen, was niet echt erg. Dat het vier uren duurde voor 'GT7' was geïnstalleerd, was iets minder. Maar daarna kon de muziek beginnen.

Ge-LUID

Letterlijk, want het spel begint met een gloednieuw item: de muziekrally. Je moet een muziekje kiezen en dan segmenten van een circuit afrijden tegen tijd én op de tonen van die muziek. Hoe verder je raakt, hoe meer tijd je krijgt om het einde van het nummer te halen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het leuk vinden, maar niet ik. I hate it. Gelukkig kon ik na die eerste muziekrally door naar het echte spel. Daar heb ik bij de instellingen ook meteen alle muziek uitgezet, ik hoor liever gierende banden en brullende motoren. En die klinken heerlijk in 'GT7'. Het geluid heeft extra aandacht gekregen van de ontwikkelaars van Polyphonic Digital.

Volledig scherm 264 kilometer per uur: ik hoor niet alleen mijn wagen, maar de wind giert rond mij alsof die mijn Toyota GR Supra Race Car ‘19 uit elkaar wil rijten. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

En met succes. Het is ronduit adembenemend om bijvoorbeeld met 250 kilometer per uur over het asfalt te scheuren en de wind te horen huilen rond je wagen. Die lijkt je wagen uit elkaar te willen rukken. Dat in combinatie met gierende banden en de motoren van je eigen wagen én die van je tegenstanders: verbluffend. Ik kreeg er kippenvel van.

Niet anders, wel beter

Dat was al één nieuwigheidje. Of eigenlijk iets dat verbeterd is. Want zowat alles in ‘GT7' komt hemels vertrouwd over, maar zit in een nieuw jasje. De ‘Homepage’ is nu net een stad met verschillende gebouwen, waar je van alles kan doen. Je kan bijvoorbeeld nog steeds je raceplunje aanpassen. Of je auto herspuiten in een andere kleur en stickers kleven, maar dat doe je nu in een echte garage. Brand Central is een waar shoppingcenter geworden, waar je nog steeds nieuwe wagens koopt. Nieuw is dat er nu ook een tweedehandsshop is, waar je goedkoop een aantal gebruikte wagens kan kopen. Benieuwd of die shop ook gevuld zal worden met de wagens die u en ik verkopen, want dan wordt dit heel interessant.

Volledig scherm De nieuwe homepage van ‘Gran Turismo’, die eruitziet als een stad. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Ook alle racemogelijkheden blijven bestaan in 'GT7': Arcade Mode, Campaign Mode en Sports Mode zijn opnieuw van de partij en hebben hun eigen gebouwen op de ‘Homepage’. In Sports Mode kunnen we de komende maanden weer dagelijks nieuwe races rijden. Dat wordt tijd, nadat we al jaren pas om de week nieuwe races kregen in ‘Gran Turismo Sport’. Ook herhalingen opslaan en eindeloos bekijken na een schitterende race, zal nog steeds kunnen. Ik heb lang gedacht dat ik de enige was die dat deed, maar het is naar verluidt razend populair.

Lappendeken

Een andere klassieker is ook behouden: in Scapes foto’s maken. Alleen zien die er nu nóg realistischer uit. Het verschil tussen een echte foto en de foto’s die je in ‘GT7' maakt, is bijna niet te zien. En dat geldt ook voor de races. Die zijn er nog echter uit dan echt. Zo staan de tracks vol bandensporen, liggen er rubberrestjes op plekken waar de auto’s niet rijden, zijn de circuits nog realistischer nagemaakt - tot het oplapwerk van het wegdek toe! -, komt er precies echt rook uit je banden als je te zwaar in de remmen moet en er vliegen nu ook stukken van je wagen als je crasht. Alleen raakt die maar niet total loss. En die herhalingen waar ik het al over had, die zijn zo levensecht! Het is alsof je naar een echte race aan het kijken bent.

Volledig scherm Scapes is - joepie! - gewoon behouden. Veel veranderingen zien we daar niet aan, gelukkig maar. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Ook verbeterd: de weersomstandigheden. Die zijn nu per circuit aangepast aan het echte klimaat van de regio waar het circuit gelegen is. Reken er dus maar op dat het vaak zal regenen op Spa-Francorchamps, dat naast maar liefst 90 andere tracks opnieuw van de partij is. En in de regen rijden, dat is nu toch echt van een andere dimensie dankzij 'Gran Turismo 7'. Achter een pak wagens in de regen rijden, is hels: je ziet niks, gaat plots slippen, crasht sneller,... Het kan op ellenlange circuits zoals de Nürenbergring zelfs regenen aan de ene kant van het circuit en droog zijn aan de andere kant. Een geweldige uitdaging. En als het stopt met regenen, droogt de baan sneller op waar wagens de ideale lijn volgen, dan op stukken waar niet wordt gereden. Realistischer kan gewoon niet.

Volledig scherm In de regen achter tegenstanders rijden? Dan zie je echt niks... © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Nog een échte nieuwigheid is de tuningshop, waar je nieuwe onderdelen voor jouw wagens kan kopen, zoals nieuwe banden of zelfs een nieuwe motor. Zo kan je zelfs de motor van een Porsche in die van een Beetle monteren. Geef toe: hoe cool klinkt dat! Bij al die nieuwigheden word je trouwens geholpen door echte - en voor diehard fans bekende - 'GT’-spelers van over de hele wereld, die een rol kregen in het spel.

De prestaties van je wagen nemen in ‘GT7' trouwens af als je die vaak gebruikt. Dus moeten je lievelingen af en toe naar de garage voor onderhoud.

Volledig scherm In alle shops van 'Gran Turismo 7' krijg je hulp, dus ook in de gloednieuwe tuningshop. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Toen ik deze week begon, waren mijn gegevens vanuit 'Gran Turismo Sport’ nog niet gesynchroniseerd, dat had Polyphonic Digital nochtans beloofd. Ik moest dus van 0 beginnen. Bij het behalen van de licenties vond ik dat soms wat vervelend, maar voor alle andere mogelijkheden in het spel niet. Integendeel, het geeft je nog meer het gevoel dat je met iets nieuws bezig bent. Iets nieuws dat je toch al goed kent. Maar bon, misschien komt die synchronisatie er vrijdag door, bij de wereldwijde lancering. Dan ben ik waarschijnlijk weer een D-driver met S voor sportmanship. Misschien kom ik jullie zo wel tegen in de Sports Mode. Na enkele dagen en vele uren testen (het leven van een journalist kan hard zijn: zo moéten gamen...) kijk ik enorm uit naar die online races!

Oh ja, voor wie nóg meer wil weten en meer screenshots wil zien, later vandaag volgt er ook een review voor beginners.

‘Gran Turismo’ wordt dit jaar 25 jaar. 'GT7' is te verkrijgen voor PS4 en PS5, je kan zelfs een versie kopen die op beide consoles kan worden gespeeld. Het spel komt op vrijdag 4 maart op de markt.

Volledig scherm Ook nieuw: de prestaties van je wagen nemen af als je die vaak gebruikt. Dus moeten je lievelingen af en toe naar de garage voor onderhoud. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm Tedju: de vonken vliegen eraf. Dat wordt herstellen. Of niet: na de race is mijn carrosserie gelukkig nog intact, blijkt als ik naar de garage ga. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm Je kan naar hartenlust de instellingen van je wagens aanpassen. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm Je kan uitdagingen aangaan die je nieuwe en oudere wagens opleveren. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital

Volledig scherm Na enkele uren spelen had ik al redelijk wat auto's verdiend. © Gran Turismo 7 - Polyphony Digital