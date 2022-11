Review: Football Manager 2023 is uitgebreider en mooier dan ooit. Maar twee gebreken worden steeds meer duidelijk ★★★☆☆

Een nieuwe november betekent: een nieuwe release van Football Manager (FM23). En om met de deur in huis te vallen: deze game is in zijn genre nog altijd met mijlen voorsprong de beste ter wereld. De meeste spelletjes over voetbalmanagement vervelen je met nepnamen voor voetbalploegen en -spelers, bombarderen je met ergerlijke in-game aankopen en zorgen in het geheel voor een bepaald povere gebruikerservaring.

Niet zo bij Football Manager. Deze game is al decennia lang een bastion van degelijkheid. Elke naam, elk stadion, elke speler, elk logo: het zit volledig juist. Dit jaar hengelde FM23 ook de UEFA-licentie binnen, waardoor lotingen en wedstrijden in de Champions League, Europa League en andere UEFA-competities helemaal op de ‘real deal’ lijken.

Daarnaast getuigt FM23 van zoveel toewijding en finesse dat je er tranen in de ogen van zou krijgen. Is AA Gent-spits Tarik Tissoudali in de echte wereld maandenlang out bij de start van het seizoen? Dan beginnen de Buffalo’s ook in deze game met hun steraanvaller die lange tijd buiten strijd is. En van ploegen in 2de Nationale kloppen aardig wat namen in de spelerskernen, ook al is deze divisie niet eens speelbaar. Kortom: je merkt dat dit gemaakt is door liefhebbers, liefhebbers met de kennis om elk detail te doen kloppen.

Verder voeren de ontwikkelaars bij elke nieuwe release nieuwigheden in, die je nog dichter bij het leven van de echte voetbalmanager moeten brengen. Dit jaar zijn dat onder meer een ‘squad planner’, waarbij je je formatie invoert en snel ziet waar je team sterk genoeg is, en waar je best de markt opgaat. In de ‘experience matrix’ ontdek je dan weer hoeveel van je spelers opkomende talenten zijn, wie zich dichtbij de top van zijn carrière bevindt en voor wie het pensioen aan de einder lonkt.

De acties van de spelers in de 3D-engine werden opnieuw een beetje verfijnd, de tactiek van de AI-managers zou nu echt lijken op de beslissingen die de Wouter Vranckens, Pep Guardiola’s en Diego Simeones van deze wereld nemen, en makelaars krijgen - helaas is dit ook nét echt - meer in de pap te brokken bij de contractonderhandelingen met een speler.

Ook nieuw, en onze favoriet: de ‘dynamische tijdlijn’ met alle ankerpunten uit je roemruchte carrière. Dat wordt na een paar seizoenen geestig voor de die-hard speler. Je ziet hier niet alleen de bekerwinsten of promoties met je ploeg, maar ook welke toekomstige wereldster onder jouw vleugels debuteerde en wanneer die briljante spits van je kampioenenploeg de Gouden Bal won.

Maar toch. Tijdens het spelen van deze jongste FM-telg, bekruipen ons twee nare gedachten.

Eén: wezenlijk vernieuwt deze game al twee decennia niet meer. Dat ligt een beetje aan het voetbal zelf: of je er nu een VAR, een extra vervanging of een Europese Mickey Mouse-competitie als de Conference League bij verzint, voetbal blijft natuurlijk gewoon: voetbal. Dus speel je met elf tegen elf, en wint degene die meer scoort dan de tegenpartij. Die context blijkt de manoeuvreerruimte Football Manager om eens iets écht nieuws te doen enorm te beperken.

Rond de eeuwwisseling ging de nogal primitieve 2D-weergave met bolletjes op de schop, en kwam er een 3D-view met ‘echte’ spelers in ‘echte’ stadions: dàt was toen revolutionair. Idem toen er een resem speelbare divisies bijkwamen. Maar waarheen als je al met ploegen in India of Zuid-Afrika kunt spelen, en voor Engeland bij wijze van spreken het cafévoetbal als speelbare divisie hebt toegevoegd? Wat nog uit te breiden als je de kinesisten van je U18-team zelf kunt kiezen en mag palaveren over hoe breed je grasmat nu precies moet zijn?

De makers lijken het antwoord evenmin te kennen. Want wat kregen we de voorbije jaren? Analyses van expected goals. Data hubs. Experience matrixen. Analyses van expected assists, godbetert. Ongetwijfeld trekken datanerds hiervoor de polonaise op gang, maar is dit nu waar het merendeel van de spelers zit op te wachten? Wij betrappen onszelf erop dat we al die nieuwe data geeuwend doorklikken of feestelijk negeren. Tot overmaat van ramp doen die extra’s je langer wachten op waar het ‘m om gaat: de volgende wedstrijd, de volgende overwinning, de volgende titel.

Dat brengt ons bij het tweede vervelende gevoel dat ons bij deze FM23 overvalt. Football Manager werd na al die jaarlijkse releases zo realistisch dat het, welja, op je echte job lijkt. Mails lezen, rapporten doorploeteren, elvendertig keer dezelfde gesprekken voeren (wanneer gaan ze dat handjevol saaie vragen éindelijk eens fixen?), contracten vernieuwen,... Wat. Een. Uitputtingsslag.

Noem ons nostalgisch, maar we denken jaloers terug aan onze jongere ik, die tijdens een door Red Bull en pizza aangedreven all-nighter twee volle seizoenen Championship Manager - zo heette het toen nog - uitspeelde. Eendracht Aalst kampioen! Met West Ham naar de Champions League! Vandaag is het onmogelijk om jezelf op een legendarisch voetbalseizoen te trakteren binnen die tijd. Tenzij je de snellere Touch-versie speelt, maar daarvoor haalt de echte FM-ultra natuurlijk zijn neus op.

Besluit: ziet Football Manager er in de jongste versie beter uit dan ooit? Jawel! Is het nog realistischer en diepgaander geworden? Absoluut! Maar door alles wat er bijkwam, heeft het spel ook veel verloren.

Football Manager 23 verschijnt op dinsdag 8 november, en is verkrijgbaar voor pc, Mac, Xbox en Playstation 5.