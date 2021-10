REVIEW FIFA 22. ‘Hypermotion’ brengt visuele stap voorwaarts (maar ‘t kan nog beter), keepers zijn betrouwbaarder

GamesVanaf vandaag ligt ‘FIFA 22' in de winkelrekken. Een absoluut schot in de roos is het niet. En toch blijft het de voetbalgame bij uitstek. ‘Hypermotion’ zorgt voor een visuele stap vooruit (op de ‘Next Gen’-consoles), maar er is toch nog werk aan. En wat met de gameplay? Wel, de doelmannen zijn beter.

Voor de Next Gen-versie (PS5 en Xbox Series X/S) van FIFA 22 heeft EA ‘hypermotion’ ingezet om de bewegingen van de spelers zo realistisch mogelijk te maken. Een geslaagde nieuwigheid, die zorgt voor liefst 4.000 animaties, allen gebaseerd op frames uit echte wedstrijden. Balaannames of slidings zagen er nooit realistischer uit. Alleen blijven er nog steeds enkele visuele foutjes opduiken, zoals onnatuurlijke bewegingen of een bal die door een steunbeen vliegt. Helemáál ‘Next Gen’ is FIFA 22 visueel dus nog niet - ‘t kan beter. Maar laat ons vooral onderstrepen dat hypermotion wel een stap voorwaarts is. Iets waar EA nog jaren mee verder kan.

Betrouwbare keepers

Op vlak van gameplay springen vooral de verbeterde doelmannen in het oog. Keepers gingen in vorige versies geregeld de mist in, maar daar heeft EA nu werk van gemaakt. Doelmannen zijn betrouwbaarder en moeilijker te kloppen. In de uren die wij al spendeerden aan FIFA 22, ging nog geen enkele keeper in de fout. Een hele prestatie dus. De gameplay zelf voelt ook vlotter aan, en iets trager dan FIFA 21. Goede passing en het verleggen van het spel zijn zo effectiever.

Volledig scherm Een screenshot uit FIFA 22. © EA

Eigen club in Career Mode

FIFA Ultimate Team (FUT) blijft het vlaggenschip en de ‘money maker’ van de game. Dat is al jaren zo, en zal ook niet snel veranderen. Geen baanbrekende zaken daar. In Career Mode daarentegen kan je nu je eigen club maken. Van de shirts over het embleem tot het stadion. Een leuke extra optie, al is het wel maar de vraag of de echte Career Mode-speler hierop zat te wachten. Heel realistisch is het natuurlijk niet.

De voornaamste nieuwigheid in Volta, de straatvoetbalmodus, zijn de ‘signature abilities’. Eens je die ‘boost’ activeert, wordt je speler gedurende een korte periode sneller, beter in de tackles en doelgerichter. Een heel grote invloed op de gameplay heeft het echter (nog) niet. Verder zijn er in Volta voortaan ook ‘arcade games’, minigames die met vrienden te spelen zijn. Denk aan tennisvoetbal, dodgebal... Leuk allemaal, maar hiermee maakt EA niet het verschil.

Conclusie

De hypermotion is zonder twijfel een stap in de goede richting, al hadden velen visueel net dat tikkeltje meer verwacht van de eerste échte ‘Next Gen’ FIFA. Qua gameplay zijn vooral de betrouwbaardere doelmannen een ferme verbetering. Zonder zichzelf heruit te vinden blijft FIFA dé voetbalgame nummer 1. Onze conclusie in punten: 6,5/10.

