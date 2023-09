REVIEW. F1 Manager 2023: liever Günther Steiner dan Max Verstappen?

De voorbije decennia bewees Football Manager al dat je niet altijd in het midden van de actie moet zitten om een uitdagende simulatiegame te spelen. Sinds vorig jaar doet ook de Formule 1 een poging om spelers in de schoenen van Christian Horner, Toto Wolff of Günther Steiner te plaatsen. Voor ons was het de eerste ervaring met deze gamereeks. Uitdagend is F1 Manager 2023 zeker, veelbelovend voor de toekomst ook. Maar voorlopig verkiezen wij nog even het stuur van Max Verstappen…

Teambazen zijn tegenwoordig bijna even populair als de piloten zelf. Ook dat heeft weer te maken met het effect van de Netflix-reeks ‘Drive to Survive’. Christian Horner (Red Bull) die ons meeneemt achter de schermen bij zijn Spice Girl Geri Halliwell, Mattia Binotto (ex-Ferrari) en Günther Steiner (Haas) die samen in een Fiat door de Italiaanse wijngaarden rijden … Teambazen lijken soms toegankelijker dan veel F1-rijders. Natuurlijk is het niet allemaal glitter & glamour. Achter de schermen moeten ze vaak stevige knopen doorhakken. En een foutieve strategie kan een heel raceweekend om zeep helpen.

Het eerste raceweekend

In F1 Manager 2023 zitten we dus zelf achter de knoppen van de schermen die op elk circuit langs de pitlane staan. Verwacht je gedurende het eerste uur van de game niet meteen aan veel vuurwerk, want je sympathieke assistente heeft nog veel uit te leggen. Aan de ene kant is dat goed nieuws, omdat het aantoont hoeveel features er in de game zitten. Aan de andere krijgen we een overload aan informatie te verwerken en zijn we het merendeel alweer snel vergeten. Dan maar zo vlug mogelijk naar het eerste raceweekend in Bahrein. Als team hebben we gekozen voor Haas.

Dat zo’n weekend hard werken is, merken we al meteen tijdens de oefenritten. In deze fase van de race moeten de piloten hun wagen perfect afgesteld krijgen. Terwijl Kevin Magnussen over het circuit vliegt, heeft Nico Hulkenberg het een pak lastiger. Uiteindelijk vertaalt zich dat ook in de startgrid van de GP met Magnussen op een knappe twaalfde plaats en Hulkenberg pas op de laatste startpositie. De race is ook geen onverdeeld succes met een vijftiende en twintigste plaats. We kunnen ons al inbeelden hoe de echte Günther Steiner tijdens z’n vaste telefoontje met teameigenaar Gene zou hebben gefoeterd.

Grafisch nog niet 100%

Ondanks onze flauwe openingsrace, is het in principe zeker niet onmogelijk om met een Haas-bolide een race te winnen. Hoewel er heel veel opties zijn waar elke F1-liefhebber zich mee kan uitleven, hoef je niet perse een doorwinterde fan te zijn om als teambaas successen te scoren. Wel zullen de meer ervaren spelers zeker opmerken dat bepaalde aspecten nog niet honderd procent accuraat zijn. Vooral tijdens de race zelf zien we hier en daar nog wat foutjes die de simulatie iets minder realistisch maken.

Ook de beelden tijdens een wedstrijd zijn niet altijd even correct. Nog al te vaak zien we wagens haast door elkaar rijden, een kinderziekte waar veel managementgames met een simulator mee te maken krijgen. Grafisch is de game niet slecht, maar het is toch een werkpuntje voor F1 Manager 2024.

Tussen de raceweekends door heeft de game tal van features te bieden. Je staat in voor het ontwikkelen van nieuwe onderdelen, je onderhandelt over contracten met piloten, je bepaalt wanneer de leden van je team deelnemen aan sponsorevents … F1 Manager 2023 is zeker geen game die je na een paar uur spelen alweer onderaan in de kast legt. Hoewel sommige stukken zeker repetitief zijn en we vaak de actie missen van de officiële F1-game van Codemasters, kan deze alternatieve versie zeker bekoren.

Herbeleef echte races uit het seizoen 2023

Bovendien ben je niet verplicht om aan de carrièremodus deel te nemen. Je kunt ook losse uitdagingen spelen en nagaan of je het beter weet dan een echte teambaas. Een leuke toevoeging is de feature ‘Race Replay’. Hiermee kom je in levensechte scenario’s uit het huidige F1-seizoen terecht. Na elke Grote Prijs biedt de maker, Frontier Developments, de mogelijkheid aan om de race zelf te spelen en met de kennis die je hebt een beter resultaat neer te zetten. Wie weet slaag je erin om Max Verstappen van het hoogste trapje van het podium te stoten en wat meer spanning in het seizoen te brengen.

Conclusie? F1 Manager 2023 is een mooie toevoeging voor iedere F1-fan. Je wordt meegezogen in de unieke sfeer van een race en staat voor een hele uitdaging om je team naar succes te leiden. Als je een oogje dichtknijpt voor de fouten die er hier en daar nog in zitten, dan lijkt deze game goed op weg om naast de officiële F1-franchise een vaste waarde te worden. Uiteindelijk heeft die andere game ook een groeiproces moeten ondergaan. Maar voor nu laten we het stoeltje van Günther Steiner even achter ons en gaan we weer door de bochten scheuren met een echte bolide. Want voorlopig zit daar wat ons betreft toch nog steeds de echte kick van een F1-game.

