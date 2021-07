Retrofabriekje DotEmu scoort met nostalgische videogamevibes

Ze deden het al voor Another World, Wonder Boy III: The Dragon’s Trap en R-Type: videogames van weleer die vandaag nog hoogstens een cultpubliek overhouden, en waarop ze dan ook remakes op de markt brachten die een eerder bescheiden succes boekten. Maar alles veranderde voor DotEmu, een in Parijs gevestigd videogamebedrijf dat sinds 2007 vanuit één strikte filosofie werkt: games van weleer terugbrengen naar gamehardware van vandaag. Dat hield hen jarenlang in de marge van de videogame-industrie, tot ze vorig jaar Streets of Rage 4 uitbrachten: geen remaster van een bestaand oudje, maar een laat vervolg op een vechtgamereeks die furore maakte in de vroege jaren 90. Gemaakt volgens dezelfde 2D-aanpak, maar dan wel met graphics die werden gecreëerd door artiesten met een achtergrond uit Franse strips én een soundtrack van de hand van Yuzo Koshiro en Motohiro Kawashima, de originele componisten van de gamereeks.

Beeld uit DotEmu's remake van 'Another World', een gameklassieker uit 1991.

Retrosequels

Het resultaat? Een game waarvan ze 1,5 miljoen exemplaren verkochten, en die de eerste waarachtige hit werd voor het Parijse retrogamefabriekje. “Het succes van Streets of Rage 4 liet zien dat de keuzes die we de afgelopen jaren hebben gemaakt de juiste waren”, zegt Cyrille Imbert, die in 2014 ceo van DotEmu werd nadat stichters Xavier Liard en Romain Tisserand het bedrijf verlieten. “We hebben op een bepaald moment beslist om iets verder te gaan dan alleen maar oude games remasteren voor nieuwe hardware. Niet dat dat laatste makkelijk is, maar we vonden dat er ambitieuzere dingen mogelijk zijn met het terugbrengen van retrotitels. We zijn op een bepaald moment naar eigen sequels gaan kijken, maar dan gemaakt vanuiut dezelfde filosofie als de remasters: even respectvol en voorzichtig met het originele materiaal, maar wel nieuwe games. Niet dat we nu gaan stoppen met remakes: het is vanaf nu gewoon de juiste visie zoeken voor de game in kwestie, en wat de fans ervan willen. Vragen die om een remaster van de originele game, dan maken we die nog altijd. Maar als we merken dat er vraag is naar een sequel, en we vinden de aanpak die daar goed bij zou passen, dan gaan we daarvoor.”

'Streets of Rage 4', de grote succesgame van DotEmu.

Cowabunga, dudes!

Een volgend idee voor zo’n retrosequel werpt in het vroege najaar zijn vruchten af: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, een game die volgt op een reeks succesvolle klassiekers naar de vier bekende pizzavretende, in martial arts behepte reptielen die dertigers en veertigers van nu ongetwijfeld nog wel zullen kennen uit tijden van de Super NES. Toen eerder dit jaar een trailer van die game werd gelost, ging die vlot de wereldwijde nieuwsmedia op, wat meteen laat zien dat er nu al een enorme belangstelling is voor de game.

Visueel moet Shredder’s Revenge dan ook helemaal op een game uit die vroege nineties lijken, met de pixelgraphics uit die tijd – alleen dan met meer details erin. En ook de decors brengen potentiële spelers meteen terug naar bekende omgevingen uit de Turtles-games en -cartoons van weleer. En nog meer ninetiesvibes: Mike Patton, de zanger van -rockgroep Faith No More, tekende voor de titelsong.

“Er zijn veel Turtles-games geweest, ook de afgelopen jaren, maar iedereen is het erover eens dat de beste uit de Konami Era kwamen, de tijd toen dat Japanse gamebedrijf de animatieserie aan de top van diens bekendheid omzette in een serie consolegames”, zegt Imbert. “We letten goed op dat we de juiste keuzes maken, want we blijven een relatief klein bedrijfje. Maar de beslissing om voor een Turtles-retrogame te gaan was een makkelijke voor ons. We hebben met Streets of Rage 4 al bewezen dat er een publiek is voor een traditionele beat ‘em up-game in 2D. En we weten dat er nog héél veel gamers ontzettend goeie herinneringen hebben aan een game als Turtles in Time (1991). Het hield gewoon heel erg steek.”

'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge' wordt net als zijn grote voorbeelden uit de vroege nineties opgetrokken in pixelgraphics, maar die zien er wel wat scherper uit dan vroeger.

Dankzij de krachtigere gamehardware van vandaag zijn er ook veel blitsere effecten mogelijk in 'Shredder's Revenge'.

Door en voor fans

Vanuit diezelfde optiek komen er nog meer retrocomebacks aan van DotEmu. Het bedrijf treedt op als een uitgever: het haalt nieuwe projecten uit een volgens Imbert constant bijgewerkte longlist van potentiële oude gametitels, zoekt een onafhankelijk gamebedrijf om er een idee rond te ontwikkelen, stapt daarmee naar de rechtenhouder achter de titel om een licentie aan te kopen, en pompt vervolgens de nodige financiële middelen in de gamestudio om het project af te werken. Zo wordt de Teenage Mutant Ninja Turtle-game gemaakt door het Canadese gamebedrijf Tribute Games, is er een remaster gepland van de stedenbouwgame Pharaoh (1999) bij de Franse studio Triskell Interactive, en werkt het eveneens Franse Leikir Studio aan Metal Slug tactics, een tactische herinterpretatie van een reeks schietspellen uit de late jaren 90.

“We werken altijd met studio’s waarvan we weten dat ze fans zijn van de klassieke titel in kwestie”, zegt Imbert. “Dat betekent namelijk ook dat ze er goeie ideeën voor hebben, en een duidelijke visie. Wonder Boy: The Dragon’s Trap, uit 2017, toonde ons dat dat de juiste aanpak is: designers en ontwikkelaars die fans zijn van de originele titel, zullen ook op de juiste details letten.”

Schietklassieker 'Metal Slug' (1996) wordt ondertussen geherinterpreteerd tot een tactische game in 'Metal Slug Tactics', een game die ook later dit jaar zal verschijnen.

En stedenbouwgame 'Pharaoh' (1999) komt dit jaar terug als 'Pharaoh: A New Era'.