'Redfall' zakt naar bodem van lijst slechtst beoordeelde Steam-games: “Niet verwacht”, geeft topman toe

Openwereldshooter ‘Redfall’ staat momenteel op de veertiende plaats in de ranglijst voor slechtst beoordeelde games op Steam. De score is gebaseerd op ruim 2.700 reviews van Steam-gebruikers.

‘Redfall’ is een game van Arkane Studios, die in singleplayer of in coöp met maximaal vier spelers tegelijk te spelen is. In de firstpersonshooter is de speler gestrand op het eilanddorp Redfall in de Amerikaanse staat Massachusetts. Dit eiland wordt aangevallen door vampiers, die de speler moet zien te verslaan. Het spel van uitgever Bethesda verscheen op 2 mei voor Xbox Series-consoles en Windows verschenen.

Dat de game gezakt is naar de veertiende plaats, is te zien op steam250.com. ‘Redfall’ scoort onder Steam-gebruikers een gemiddelde score van 2,9 op 10. De score is gebaseerd op de reviews van 2824 Steam-gebruikers, die de game positief of negatief kunnen beoordelen door een duimpje omhoog of omlaag. Het aantal positieve reviews op het pc-gameplatform ligt op dit moment op 29 procent.

Kritiek

De game wordt onder meer bekritiseerd vanwege bugs en het achterblijven van een beloofde 60fps-modus op de Xbox-consoles. Gamers stellen dat het spel saai en repetitief is, en ook critici zijn niet te spreken over ‘Redfall’. Op Metacritic scoort de pc-versie van ‘Redfall’ 54 van de 100 punten. De Xbox Series X-versie doet het twee punten beter. In een interview met YouTube-kanaal Kinda Funny Games, zegt Xbox-ceo Phil Spencer dat deze negatieve reacties op de titel ‘onverwacht’ waren.

Spencer gaat ook in op critici die zeggen dat het spel uitgesteld had moeten worden. De Xbox-topman zegt games uit te stellen als dat nodig is, bijvoorbeeld omdat er veel bugs zijn of omdat er niet genoeg tijd is om ‘de creatieve visie’ van een studio te kunnen verwezenlijken. Spencer vraagt zich hardop af of de oorspronkelijke visie van ‘Redfall’ wel afwijkend genoeg was van andere games en of deze visie wel is verwezenlijkt. “Ik denk dat het misschien een beetje simplistisch is om te zeggen: ‘Hey, als je het spel drie maanden had uitgesteld, was het misschien beter geweest’.”

Updates

Spencer zegt verder de ontwikkelaar, Arkane Austin, te blijven ondersteunen. “Maar dit is een game waarbij de studio zijn eigen interne doelen niet heeft gehaald.” Hij zegt ook dat de studio aan de game blijft werken. Eerst moet de 60fps-modus naar consoles komen, maar daarna “blijven we aan de game werken”. Daarbij verwijst Spencer naar onder meer ‘Sea of Thieves’, een spel vijf jaar na introductie nog steeds updates krijgt.

De Xbox-topman gaat ook in op mensen die zeggen dat Arkane Austin überhaupt niet aan de game had moeten beginnen. Arkane Austin werkte eerder aan de singleplayergames ‘Prey’ en ‘Dishonored’, terwijl ‘Redfall’ een coöpmultiplayergame is die meer shooter-elementen bevat dan de voorgaande Arkane-games. “Ik ga de creatieve ambities van onze teams niet remmen”, zegt Spencer. “Ik ben er geen voorstander van om studio’s te dwingen om één soort game te maken. Misschien betekent dit dat ik voor sommige fans niet aan alle verwachtingen zal voldoen, maar ik moet ook mijn teams ondersteunen als ze hun creatieve grenzen willen verleggen.”

