RECAP: De strijd van de middenmoot in de Elite Series Spring Split

In week 5 van de betFIRST Elite Series was het de strijd van de middenmoot. Met een rustweek voor mCon esports en Join The Force konden de andere teams even laten zien wat ze in huis hadden. 4Elements had voorafgaande aan deze week nog de minst gespeelde matches en kon daardoor een grote sprong maken in het klassement.

LowLandLions versus Sector One

Voorafgaand aan deze match was de voorspelling vanuit de commentatoren unaniem. Ondanks dat Sector One met vlagen er goed speelt, zou het team niet moeten zijn opgewassen tegen de kracht van LowLandLions. De nummer twee van het klassement was namelijk recent ook al consistent aan het spelen en zou tegen lager gerankte teams zeker geen punten moeten laten liggen.

De eerste map werd gekozen door LowLandLions, met een Overpass tot gevolg. Deze map was nog redelijk close, ondanks dat LowLandLions op de aanvallende kant erg rustig en doordacht speelde. Sector One probeerde wat ze konden, maar kwamen met name op de verdediging een sterke AWP-speler te kort. Hierdoor was de map nog relatief snel beslecht in het voordeel van LowLandLions met een 16-12.

Een spannende eerste pot dus, maar de tweede map was een stuk eenzijdiger. Ondanks dat dit de keuze was van Sector One, in de vorm van Nuke, kon het team weinig goeds laten zien. De eerste zeven rondes waren nog redelijk nek aan nek, waar Sector One kansen wist te creëren maar niet wist te benutten. Daarna was er echter zoveel zelfvertrouwen aan de kant van LowLandLions dat er genadeloos werd toe geslagen. Een 14-1 op de eerste helft werd snel omgezet naar een 16-2 win.

eClub Brugge versus 4Elements

eClub Brugge was natuurlijk al de favoriet voordat het toernooi nog maar begon, echter kon het team nog niet veel indruk maken in de eerste weken. Dat tij lijkt nu gekeerd met een zeer spannende pot in week 4 tegen LowLandLions en nu een nieuwe match tegen 4Elements.

Map één was de pick van eClub Brugge en het team koos voor Vertigo. Een map die door velen gehaat is, maar wel voor de Bruggenaren leek te werken. Op halftime was er echter weinig om blij over te zijn met een 5-10 achterstand, 4Elements wist namelijk sterk te beginnen en gebruik te maken van een kwakkelende economie bij Brugge. Na de eerste 15 rondes was het echter een heel ander verhaal met 11 rondes voor Brugge tegenover maar één voor 4Elements, de match was dus ineens snel voorbij met de eerste punten voor eClub Brugge.

Nuke kon natuurlijk uit deze serie ook niet ontbreken, waarbij het de map is waar Brugge al driemaal op heeft verloren. Dit maal wist het team hier ook sterker voor de dag te verschijnen, al bleef het tot het eind toe spannend. Na veel 4Elements probeerde te doen wat ze konden met onder andere goede plays van de AWP-speler R1qzor, maar hij kon niet op tegen een ontiegelijk sterke Stev0se, vaak een gehighlighte speler bij het team van Brugge. Met 16-13 wist eClub Brugge uiteindelijk beide maps te winnen en een goede sprong te maken naar een veilige plek in de top vier.

Bekijk hier de meest recente video’s over gaming: