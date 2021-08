RECAP: betFIRST Elite Series - Week 6

De voorlaatste week van de betFIRST Elite Series Summer Split groepsfase, betekende ook dat een paar teams hun laatste match zouden spelen. LowLandLions en mCon LGE moesten toevallig tegen elkaar voor hun vijfde pot, met daarbij ook nog eens de bijkomende toevalligheid dat het eerste geplaatste team het op moest nemen tegen de laatste. Ook eClub Brugge en KRC Genk Esports namen het tegen elkaar op in de hoop om toch die top vier veilig te stellen, naast natuurlijk een goede seeding die belangrijk is voor de playoffs.

eClub Brugge versus KRC Genk Esports

eClub Brugge was wederom opgedragen als favoriet in deze match, waarbij voor de variatie de commentatoren eensgezind waren over wie zij dachten dat zou winnen. Die favorieten rol werd al snel waargemaakt op de eerste map, Mirage, die gekozen was door Brugge zelf.

De eerste helft ging overtuigend naar de Bruggenaren met een 10-5, Mirage is namelijk een map waar de spelers zich zeer thuis voelen en waar hun tegenstanders vaak moeite hebben met de gevarieerde manier van controle krijgen die Brugge in hun speelstijl meebrengt. Die stevige leiding die eClub Brugge snel wist te pakken, liet het team ook niet meer los. Met 16-6 was Brugge toch een klasse apart.

Daarna werd er natuurlijk nog een keer Nuke gespeeld, want die kan niet ontbreken in een speeldag van de betFIRST Elite Series. Hier kwam KRC Genk Esports wat beter tot hun recht, onder andere door formidabel AWP spel van R1qzor. Ondanks een kleine achterstand op halftime, 7-8 in het voordeel van Brugge, kon KRC Genk in de tweede helft ternauwernood een genadeslag uitdelen. Met 16-14 wisten de spelers een zeer belangrijk punt te pakken om een plek in de playoffs aannemelijker te maken.

LowLandLions versus mCon LGE

Voor mCon LGE was het al een moeilijk seizoen, maar toch lijkt het team in de afgelopen weken toch beter te gaan spelen. De eerste map was in deze serie Nuke, waarbij LowLandLions die map had geprefereerd over anderen.

LowLandLions begon dan ook meteen sterk, 11-4 op halftime zorgde voor een struikelend mCon LGE, wat daarna ook niet meer overeind wist te komen. LowLandLions wist door te pakken en gaf nog maar een enkele rond toe voordat de match besloten werd in een 16-5. Goed voor de round difference in het klassement en misschien nog wel belangrijker voor een topseeding richting de playoffs.

De tweede map werd Vertigo, een lastige maar interessante keuze van mCon LGE. Er was een kleine voorsprong voor de Leeuwen op halftime met 8-7 en mCon LGE bleef constant druk zetten met goede plays van N1tt. Jammer genoeg was het voor de rode lantaarndragers niet mogelijk om nog een punt te pakken in hun laatste match van de groepsfase. 16-13 werd de uiteindelijke score voor LowLandLions, waardoor de nummer één plek in het klassement het team niet meer ontnomen kan worden.

Volgende week nog één speelronde om te bepalen wie de top vier zal afmaken, wordt het KRC Genk Esports of Sector One?

