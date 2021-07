RECAP: BetFIRST Elite Series Summer Split – Week 3

Een week vol spanning en sensatie, waarbij de strijd voor de nummer één plaats in de rankings natuurlijk weer helemaal losbarstte. KRC Genk Esports probeerde ook volle punten te pakken tegen een mCon LGE en eClub Brugge was op zoek naar haar tweede win in deze split. Wie had succes en wat had het voor invloed op de rankings?

KRC Genk Esports versus mCon LGE

MCon heeft wat moeite gehad in de eerste twee speelweken en hoopte dan ook logischerwijs hier eindelijk wat punten te scoren tegen KRC Genk. Het lastige is echter wel dat KRC Genk sterk lijkt en dat er bij mCon wederom wisselingen waren van spelers.

Bij KRC Genk waren er ook wat veranderingen te zien, met oude legendes als Woutiee en AK-Akkie die meespeelden. Woutiee was van een heel ander niveau waarbij hij in de eerste map, Overpass, net geen 30 bomb wist te behalen. Met zo’n dominante prestatie is het natuurlijk ook geen verrassing dat een KRC Genk de eerste map wist te winnen, al was het na de eerste helft nog aardig spannend. 16-12 werd de score en KRC Genk was in ieder geval al wat punten rijker om in het klassement zichzelf te handhaven.

Daarna werd het hele speelveld verandert naar een Inferno, waarbij mCon een vreselijke start beleefde. 13-2 werd de uiteindelijke score in de eerste helft in het voordeel van KRC Genk, iets wat een 96% win kans oplevert voor de gehele map. MCon liet het hier echter niet bij zitten en probeerde zeer consistent terug te komen, elke verloren ronde kon namelijk al bijna het einde betekenen. 12 rondes wist het team nog te winnen, maar dat bleek niet genoeg nadat KRC Genk de benodigde derde ronde toch nog wist te pakken, toch een 2-0 winst voor KRC Genk nadat de tweede map met 16-14 ook in hun voordeel ging.

JoinTheForce versus eClub Brugge

Brugge kwam met een missie: Weer bovenaan komen in de betFIRST Elite Series. JoinTheForce had daar echter totaal geen zin in en wou daar al snel proberen een stokje voor te steken. De eerste mapkeuze was van henzelf en dat werd voor het eerst in de competitie Ancient.

EClub Brugge wist de eerste helft krachtig te starten, met een 9-6 voorsprong werd er gekeken naar een mogelijke goede start van deze serie. JoinTheForce was een compleet ander team toen er van kant werd gewisseld en pakte door met een snelle omdraai en een 16-10 winst. JoinTheForce was er dus zeker van dat zij nog bovenaan zouden blijven na deze week van de betFIRST Elite Series.

Daarna was het vooral kijken om de schade te beperken voor eClub Brugge. Dat leek wat minder goed te beginnen met een 6-9 halftime, JoinTheForce was ditmaal dan wat sterker dan de Bruggenaren. Maar om het natuurlijk wel bijna volledig symmetrisch te maken, wist Brugge het trucje van JoinTheForce te herhalen. Nu wisten de Bruggenaren namelijk de score om te draaien en zelf met een 16-11 te winnen! Toch nog een draw dus en beide teams aan een punt.