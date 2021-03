RECAP: betFIRST Elite Series Spring Split – Week 7

Het einde van de groupstage is dan toch hier, met een zeer sterke top vier. mCon esports is nog altijd de leider in het klassement, maar door de laatste speelweek is er nog wel een hele belangrijke verschuiving geweest in de seeding voor de playoffs.

Sector One versus 4Elements Esports

Voor Sector One was de doelstelling eenvoudig, win beide maps tegen 4Elements om nog een kans te houden op de playoffs. Dit bleek echter niet te doen nadat 4Elements zeer snel al een grote voorsprong wist te bemachtigen. Er was geen sprankje genade te vinden na een eerste helft op Nuke, waarbij een 13-2 snel binnen was voor 4Elements. Daarna werd het niet veel beter voor Sector One, het team wist nog één ronde te winnen voordat 4Elements op de benodigde 16 kwam en de playoffs-droom in duigen viel.

De tweede map was dan ook misschien een poging om nog wat eer te redden, maar ook hier liet 4Elements niks heel van de oppositie. De eerste helft ging wel iets beter voor Sector One, maar er kon niet voorkomen worden dat de score 4-11 was, wederom dus dubbele cijfers voor 4Elements. Op Train was er in de tweede helft eveneens niks meer te halen voor de uiteindelijke nummer vijf van de competitie, net als op Nuke kon er maar één ronde gewonnen worden voordat 4Elements snel door kon tellen naar de 16.

Volledig scherm Hoogtepunten week 7 betFIRST CS:GO Elite Series © Elite Series

mCon esports versus LowLandLions

De match waar veel mensen al tijden naar uit keken was de krachtmeting tussen mCon en LowLandLions, de teams de relatief het sterkste leken door de split heen. De eerste map in deze serie was eveneens Nuke, een map die nu daadwerkelijk in elke serie van de spring split is langsgekomen. Bernard van LowLandLions kon heel goed door smokes en muren schieten, maar dat was niet genoeg om op de eerste helft de leiding in handen te krijgen. Met 9-6 was mCon te sterk en dat voordeel lieten zij ook niet meer los. Ondanks vele verwoede pogingen van LowLandLions kwam het al snel uit op een 16-9, de eerste stoot was al uitgedeeld door mCon en zij waren hierdoor zeker van de eerste plek van deze groupstage.

Ook hier leek dus in de tweede map alleen wat eer te redden, maar voor LowLandLions speelde nog iets extra’s. het team moest namelijk nog proberen om eClub Brugge op achterstand te houden, waardoor Brugge niet ineens de tweede plaats zou kunnen overnemen wegens onderling resultaat. De tweede map was Train, een map die al eerder heel goed leek te zijn voor mCon. Het resultaat uit de eerste helft was ook nu weer precies hetzelfde, met een 9-6 voor mCon en een grote kans om ook hier weer een avond met twee wins af te sluiten. Na nog wel een goede poging om het gat te dichten aan de kant van LowLandLions, werd het slot erop gegooid. mCon esports knalde door naar de 16-11, en gooide hiermee LowLandLions terug naar de derde plaats in het klassement.