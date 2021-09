RECAP: betFIRST Elite Series – Playoffs Semi-Final

Eén finalist was al bekend nadat LowLandLions in de Juggernaut match wist te winnen van eClub Brugge, maar wie zou hen vergezellen als winnaar van de halve finale? eClub Brugge leek vooraf de beste papieren te hebben, maar op de matchdag zelf leek er ineens een probleem te ontstaan met spelers die mee konden doen. Ging dit het verloop van de halve finale veranderen?

eClub Brugge versus KRC Genk Esports

Er was dus een statistisch voordeel voor eClub Brugge, het team heeft meer ervaring, in de basis betere spelers en ging met een betere plaatsing de playoffs in. In een langere serie zoals deze best-of-three is het dan ook vaak in het voordeel van een beter team met een bredere mappool. Brugge had echter een probleem met Crepow die voorafgaand aan de match gebanned bleek van het FaceIt platform, waardoor er een beroep moest worden gedaan op hun substitute, Denzstou.

Denzstou is een man die al vaker met de core van de Brugge line-up heeft gespeeld en vaker als powersub in moest vallen. De eerste map waar het team op in actie moest komen was echter wel een lastige als je niet met het team hebt geoefend, Nuke.

Deze keuze van KRC Genk bleek uiteindelijk een enorm spannende map te worden. De eerste helft was er een klein voordeel voor eClub Brugge met 8-7, waarna ook KRC Genk dezelfde half score wist neer te zetten. Zo kwam het al snel tot overtime in de eerste map, waarbij er wel moest worden gekeken naar KRC Genk die zojuist een sterke comeback had gemaakt om het tot overtime te forceren. Dit momentum kon worden doorgezet met wat snelle en gekke plays, waardoor deze eerste map uiteindelijk door KRC Genk werd gewonnen met een 19-17, 1-0 dus met mogelijkheid om het in de volgende map af te maken.

Het keerpunt

En toen werd het Mirage, een map waar Brugge altijd zeer dominant kan zijn op de T-side. Dit keer liet KRC Genk echter snel weten dat die eerste map win, geen geluk was maar skill. Met 10-5 werd de eerste helft gedomineerd, al kwamen er na die eerste 10 rondes wel problemen. eClub Brugge kon zich herstellen en de rust hervinden, waarna een enorme streak werd neergezet en deze map met een ferme 16-12 werd omgekeerd in het voordeel van Brugge, 1-1 in de serie en Dust 2 om een winnaar te bepalen.

Momentum was er voor eClub Brugge, iets wat niet meer weg ging. Brugge ging na de eerste helft met 11-4 aan de leiding op de aim heavy decider, waarna er eigenlijk geen kans meer was voor KRC Genk. Soms waren er mooie plays, maar keer op keer kon eClub Brugge onmogelijke rondes weer omkeren in hun voordeel en werd deze laatste map een 16-5 win.

Ondanks de nood voor powersub Denzstou, was er geen nood aan de man voor Brugge. Met 2-1 wisten de spelers deze serie naar eigen hand te keren en mogen zij het volgende week donderdag opnemen in een nieuwe serie tegen LowLandLions. Dit zal een best-of-five zijn, natuurlijk te zien op het Twitch-kanaal van Esports Prime CS:GO!

