‘Ratchet & Clank: Rift Apart’ is een zinderende aanval op je zintuigen, maar wel een plezante

Ratchet & Clank: Rift Apart is een derdepersoons actiegame die lineair vordert in kleine of middelgrote afgesloten omgevingen. Het avontuur start wanneer een feestje van pluizige Lombax Ratchet en robot Clank nogal onbeleefd wordt verstoord door Dr. Nefarious, de aartsvijand van dienst. En laat dat nu net het moment zijn waarop Clank onthult dat hij de ‘Dimensionator’ heeft gerepareerd, een apparaat waarmee je doorgangen naar andere dimensies creëert. Het ding flipt, waardoor verschillende locaties en werkelijkheden in elkaar overvloeien en het verhaal zich verplaatst naar een andere realiteit waar Nefarious tot zijn eigen stomme verbazing opperheerser is van een Orwelliaanse maatschappij. Samen met leden van het verzet moet de speler führer Nefarious van zijn pompeuze troon stoten, in een sfeertje dat wat weg heeft van de rebellie in Star Wars.

De game verschijnt alleen voor de PlayStation 5, en dat voel, zie en hoor je overal. Zo goed als geen laadtijden, spetterende graphics en een controller die volle bak trilt en kwettert. Dat laatste was bij de vorige generatie consoles eerder irritant, maar bij de PlayStation 5 klopt het eindelijk helemaal en heeft het echt een meerwaarde. Zelfs wie écht geen fan is van die dingen, zal wel moeten toegeven dat het hier op zijn minst niet stoort.

Volledig scherm © Sony PlayStation

Afwerking

De graad van afwerking van Ratchet & Clank: Rift Apart is top. Zo teleporteert een ‘glitch’ tussen de dimensies je even naar een soort dinowereld, een minuutje gameplay dat voor mindere goden gewoonweg de basis zou vormen van een hele game. Maar Rift Apart blijft je maar bestoken met nieuwigheden, zoals maffe wapens, vijanden klein en groot of leutige races op een grote kever. Cool daarbij is dat al die dingen ook zo mooi ingebed zijn in het ‘multiverseverhaal’, iets wat narratief echt uitstekend is uitgewerkt. Zo krijg je enkele omgevingspuzzels voor de kiezen in een soort tussendimensie, om wat schade te repareren die de Dimensionator heeft aangericht. Origineel en mooi gedaan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over dat wapen dat objecten en personages uit andere PlayStationgames in het avontuur kan toveren.

Volledig scherm © Sony PlayStation

Tegelijkertijd willen de makers misschien iets te hard tonen wat zij en de PlayStation 5 allemaal in huis hebben, want de game bombardeert echt je zintuigen. Hoewel je best wel wat momenten hebt om wat lucht te happen, voelt het spel toch wel heel intens aan - denk aan die flitsende Transformers-films. Ik vind Rift Apart daarom het tofste in sessies van 30 à 45 minuten, iets wat uitstekend werkt dankzij de intuïtieve controls. Die besturing is namelijk heel standaard, terwijl de gameplaymogelijkheden toch heel uitgebreid zijn. Zo kan je binnen de spelruimte soms van plaats naar plaats teleporteren, zwaai je even over een afgrond met een soort energielasso, straal je jezelf nog een meter of vijf verder en zweef je nog even na een sprong. Fluitje van een cent allemaal, waardoor je de gevechten best veel diepgang kan geven. En weet je het even niet meer? Dan geeft de game wel raad.

Volledig scherm © Sony PlayStation



Niels Destadsbader

Echte minpunten heeft Rift Apart niet, of je moet al beginnen foeteren over het knopje van de upgradewinkel dat pas verschijnt wanneer je recht voor de verkoopster staat. In zeldzame omstandigheden zit je camera eens achter een muur, maar 99 procent van de tijd doet ie het uitstekend. Het klassieke ‘klop eens op een kist en zie iets blinkends naar jou vliegen’ hoeft misschien ook niet echt. En de mopjes hebben soms iets te veel Niels Destadsbader-flauwigheid en mochten wat snediger. Maar echt storen doen die dingen niet. Nee, Ratchet & Clank: Rift Apart is gewoonweg een echt technisch hoogstandje dat heerlijk is om te spelen. Een dikke aanrader. De game ligt op 10 juni overal in de winkels. Nu die PlayStation 5 nog!

Volledig scherm © Sony PlayStation

