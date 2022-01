‘Rainbow Six Extraction’ is een coöp-shooter voor gevorderden

Eerst en vooral, er bestaat momenteel een zesjarige maar vreemd genoeg nog steeds groeiende competitieve multiplayershooter die ‘Rainbow Six Siege’ heet. Deze ‘Rainbow Six Extraction’ is een spin-off van die game. ‘Extraction’ leent een aantal van die gespecialiseerde elitekrijgers, wapens en enkele gadgets van ‘Siege’, maar het doet toch vooral zijn eigen ding. Met als het belangrijkste verschil dat ‘Extraction’ geen twee teams van vijf spelers tegenover elkaar zet, maar spelers tot gecoördineerd samenwerken dwingt om de AI-oppositie te overleven.

Volledig scherm 'Extraction' levert een geslaagde mix tussen militair realisme en scifihorror. © Ubisoft

Rainbow Six Extraction Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Nu uit voor PlayStation, Xbox en pc



Haastklus: red de wereld

‘Extraction’ speelt zich af tegen een alsmaar minder belangrijke achtergrond van een wereld belaagd door een mysterieuze, mogelijk apocalyptische dreiging. In de praktijk komt het erop neer dat jij als lid van de inderhaast opgerichte REACT-organisatie die zogenaamde ‘containment zones’ induikt om er hachelijke missies tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Jij dat is jij en twee andere spelers. Want hoewel er gruwelijk gemuteerde aliens en futuristische gadgets in het spel zijn, kiest ‘Extraction’ voor een nuchter-realistische en weinig vergevingsgezinde gameplay.

Volledig scherm Ook belangrijk: op tijd de horrorzone weer verlaten. © Ubisoft

Nog eentje?

Zo’n excursie gaat als volgt. Je kiest een van de unieke REACT-operators, tweakt zijn of haar uitrusting, stemt dat alles min of meer af op de keuzes van je twee teamleden en laat je vervolgens samen in een van de besmette locaties droppen. Daar krijg je een missie die de game telkens ter plekke kiest uit 13 verschillende doelen. Slaag je, dan kan je de zone verlaten … of je waagt je aan een tweede, gevoelig taaier objectief, waar een navenant grotere beloning aan vasthangt. En misschien kan er zelfs nog een derde, nog taaier en laatste objectief vanaf.

Volledig scherm Samenwerken is van onwezenlijk groot belang. © Ubisoft

Vermist? Tja, …

Dat koorddansen tussen risico, beloning en vaak meedogenloos afgestrafte overmoed, geeft ‘Extraction’ een streepje voor op gelijkaardige coöp-shooters. Dat spanningsveld wordt doorgetrokken over de hele game. Zo is munitie schaars, net zoals items die je doen herstellen van onderweg opgelopen verwondingen. Ga je neer tijdens zo’n missie en slagen je teamleden er niet in om je operator naar het extractiepunt te slepen, dan kan je die operator niet meer inzetten bij volgende missies. Wel zal je hem in een van die volgende missies zien opduiken als een objectief waarin je hem (of haar) moet redden.

Wekelijks verse gruwel

Hoe beter je het ervan afbrengt en hoe hoger de moeilijkheidsgraad die kiest, hoe groter de beloning. Daarmee speel je nieuwe operators, zones, wapens en vooral gadgets vrij. Die laatste kunnen het verschil maken, want met kogels alleen red je het niet. Zeker niet wanneer je tegenover vijanden te staan komt die extreem veel schade kunnen incasseren. ‘Extraction’ scoort een uitgekiend progressiesysteem én minstens zo belangrijk: de belofte voor wekelijks ‘verse’ ‘Maelstrom Protocol’ end-game uitdagingen voor spelers die na een tijdje helemaal ‘uitgemaxed’ zijn.

Volledig scherm Je vijanden zijn niet menselijk van aard, maar een 'headshot' blijft de snelste manier om je ervan af te maken. © Ubisoft

De hamvraag: herspeelbaarheid

Die progressie, endgamecontent en vooral de variatie in vijanden doen hun best om de game zo lang mogelijk boeiend te houden. Want uiteindelijk kiest je toch meestal voor dezelfde drie of vier favorieten operators en ken je het vooralsnog klein aantal locaties gevaarlijk snel op je duimpje. Dat je nooit precies weet welk objectief of welke mix van vijanden je daar opwachten, neem je na een sessie of 20 ook voor lief. Je hebt het tegen dan immers “allemaal al eerder gezien”.

Team maakt het verschil

Of je ‘Extraction’ zo lang blijft spelen als de bedoeling is – en dat is toch een jaartje of langer – zal ervan afhangen. Van de uiteindelijke herspeelbaarheid en van het plezier dat je met vaste of onbekende teamgenoten beleeft. Ook een factor: de extra’s, update’s, tweaks en vooral nieuwe content die de makers achteraf in de game zullen investeren. Met ‘For Honor’ en zeker met ‘Rainbow Six Siege’ liet uitgever Ubisoft al zien dat het als geen ander een game kan doen groeien dat bij release nogal sloom uit de startblokken schiet.

‘Extraction’ zal tegen december in weinig eindejaarslijstjes opduiken, maar misschien scoort het over drie jaar nog steeds een spelersgemeenschap waar games die wel in die lijstjes opduiken tegen dan jaloers op zouden zijn.

