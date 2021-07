PXL Esports gaat strijdend ten onder op Red Bull Campus Clutch World Final

Een sprintje trekken op een golfbaan? Mario Golf: Super Rush is de meest hectische golfgame ooit

5 juli Ver verwijderd van de wereldwijde aandacht die een EK voetbal krijgt, wordt nog een andere sport op een heldergroene grasmat gespeeld: golf. Niet meteen een discipline waar de gemiddelde gamer wakker van ligt, behalve als Super Mario en co een club in handen nemen. ‘Mario Golf: Super Rush’ is zoals altijd een echt buitenbeentje. Meer dan ooit heeft Nintendo een golfsimulator met een serieuze twist gemaakt. Maar is het een hole-in-one, een birdie, of toch eerder een par?