Pups van Paw Patrol worden superhelden in eigen game ‘Mighty Pups save Adventure Bay’

Deze leuke Canadese cartoon behoeft dus eigenlijk geen introductie, maar voor de nieuwe ouders onder jullie die het allemaal niet goed weten: de Paw Patrol is een bonte verzameling pups die onder leiding van Ryder als reddingsteam opereert in Adventure Bay of Avonturenbaai. Chase, Rubble, Rocky, Zuma, Skye en Marshall zijn voor de jongsten onder ons echte helden. En ze doen er nog een schepje bovenop wanneer een meteoriet neervalt in Avonturenbaai waardoor onze pups veranderen in ‘Mighty Pups’ of ‘Megapups Opgeladen’ in het Nederlands!

Engels

De game is volledig in het Engels en dan zijn we ook meteen bij het grootste minpunt: het zesjarige zoontje hier kan al vrij goed tellen in het Engels (lang leve Youtubefilmpjes!), maar volledige zinnen verstaan is nog een ander paar mouwen. Het leidde ook tot verwarring: ik had het in berichtjes over ‘Mighty Pups’ en zoonlief was tegen zijn mama in de auto helemaal opgewonden aan het vertellen over ‘de Pups Opgeladen’, she had no idea…