‘Pro’-controllers als Nacon Revolution X verkopen alleen maar de illusie van professionaliteit

gamesEen eSporter in het diepst van je gedachten, ook al ben je een kneusje dat altijd op plaats 148 eindigt in Call of Duty: Warzone : dat is de belofte die een ‘pro controller’ als de Nacon Revolution X Pro met zich meebrengt. Maar is het inlossen van die fantasie ook 110 euro waard?

Bij aanvang van een eSports-wedstrijd komen de e-atleten vaak de bühne op met hun materieel – een combinatie van toetsenbord en muis in de ene game, een controller in de andere – fier onder de arm. Merken als Thrustmaster, Razer, SteelSeries en Nacon maken van die professionele controllers die, onder meer op gebied van reactiesnelheid en ergonomie, wat solider zijn dan de knoppenkastjes die worden meegeleverd met de consoles. Het geeft eSports iets aspirationeels: het wekt de illusie dat de juiste gear ook in een potje onlineknallen dat een gewone sterveling aanvat in Battlefield 2042 of Call of Duty: Vanguard zijn prestaties kan verbeteren. Op die illusie mikt Nacon, de Franse videogameuitgever en accessoirefabrikant, onder meer met de Revolution X Pro-controller voor Xbox-consoles.

Volledig scherm Het volledige pakket, inclusief draagtas, kabel en gewichtjes voor in de controller. © Nacon

Onzinnig snel

Veel van wat het tuigje je oplevert is echter onzin. De Revolution X Pro heeft bijvoorbeeld een latentie – de tijd tussen het indrukken van een knop en het resultaat op het scherm – van 4 milliseconden. Een knappe tour de force van de Nacon-ingenieurs, want Microsofts officiële Xbox Series-controller heeft ‘slechts’ 8 milliseconden latentie. Twee keer zo scherp, dus. Maar uit een studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) blijkt dat het menselijk brein, op zijn allerscherpst, maar beelden kan verwerken tot 13 milliseconden: dat verschil tussen vier en acht is dus, hoe vernuftig ook de technologie die in de controller zit, volkomen irrelevant.

Hetzelfde geldt voor die gewichtjes die je in de handvatten van de Revolution X-controller kunt steken: met verschillen die reiken van 10 tot 16 gram – maal twee, want een aan iedere kant - zijn ze echt niet van die aard om een invloed te hebben op de fijne motoriek van je handen. En dan de derde overtolligheid, de extra programmeerbare knoppen, bijvoorbeeld onderaan de controller. Een gemiddelde gamecontroller heeft al zestien knoppen; wie zit er dan nog te wachten op nòg meer complexiteit?

Volledig scherm De Revolution X Pro werkt niet draadloos: je moet hem met een meegeleverde usb-kabel op de console aansluiten. © Nacon

Paar opstekers

Het neemt niet weg dat er elementen aan de Revolution X Pro-controller zijn waar wèl wat voor te vertellen valt. Veelal eenvoudige dingen, zoals de veel grotere actieknoppen ( de geringe grootte daarvan is een van de belangrijkste handicaps aan de Xbox Series-controller). Hij heeft ook veel ergonomischere schouderknoppen (Xbox Series-manco nummer twee). Aan de aansluiting tussen controller en console, alleen met een klassieke USB-C-draad, hangt dan weer een fors compromis vast: je hoeft geen batterijen meer te vervangen, want hij krijgt stroom van de console (Xbox Series-hinderpaaltje nummer drie!), maar een controller die niet draadloos is, is echt niet meer van deze tijd. Denk hier echter opnieuw aan het aspirationele element: ‘ware’ gamers, diegene die goed genoeg zijn om aan eSports te doen, spelen altijd met een bedrade controller.

Volledig scherm Zo worden de gewichtjes in het toestel ingebracht. © Nacon

Rommelingen

Een andere belangrijke opsteker is de haptic feedback: de controller rommelt op een veel fijnzinnigere manier dan die van de Xbox Series-consoles. Ook de trekkerspanning kan worden aangepast. Het werkt, op beide gebieden, niet met het soort precisie die in de PlayStation 5-controller zit (“Het is een andere technologie”, probeerden ze zich bij Nacon eronderuit te praten), maar het is een verbetering ten opzichte van de standaardcontroller voor Xbox Series.

Hoeveel weerstand die miniservo’s in de handvatten en de magnetische sensoren in de trekkers geven, kan worden aangepast wanneer je de controller op een computer aansluit, en de functies voorprogrammeert met behulp van de bijbehorende software. Die levert meer dan 40 mogelijkheden op om aan bepaalde dingen te priegelen. Zoals ook de gevoeligheid van de duimsticks. Voor de driedimensionale Dolby Atmos-audio die de Revolution X Pro verder blaast naar koptelefoons die die standaard ondersteunen, zit er ook een equalizer in, die andere auditieve accenten legt voor bijvoorbeeld shooters of stealth-games. Al die elementen kunnen in vier voorgeprogrammeerde profielen worden opgeslagen in het toestel. Allemaal heel mooi, maar voordat je een speelervaring hebt die preciès juist voelt ben je toch een paar keer van je console naar je pc en weer terug gehost. Veel te veel gedoe als je toch geen eSports-ambities hebt.

Volledig scherm De duimsticks hebben ook een speciale laag die extra grip garandeert. © Nacon

Prijzig beestje

Tegenover dat alles staat de stevige prijs van 110 euro, bijna het dubbele van wat een officiële Xbox Series-controller kost. Voor dat prijsverschil zien we te weinig voorsprong. Alle snufjes in de Nacon Revolution X Pro zijn erg mooi om mee te pronken, maar een revolutionair verschil in je game maken ze niet. En waar haalt Nacon het idee vandaan dat Xbox-gamers ooit nog een controller met een verschillende vorm zouden willen dan die uitstekend in je hand liggende afgeronde piramides van het officiële Xbox-besturingskastje?

