Preview ‘Classified: France ’44': turn-based tactics volgens het boekje, niet meer en niet minder

De Tweede Wereldoorlog is een platgetreden pad voor videogames. In het geval van ‘Classified: France ’44' dient het vooral als decor voor de beurtelingse tactische. Die setting worst soms wat geforceerd naar het voortoneel geduwd, terwijl de speler vooral op de mechanismen focust. Niet noodzakelijk een slechte zaak.

Een Canadees, een Brit en een Amerikaan … . het klinkt als het begin van een nu al flauwe mop, maar in dit geval wandelt dit trio geen bar binnen. In de plaats daarvan worden ze in enkele weken voor de Geallieerde landing in Normandië bezet Frankrijk ingedropt. Hun opdracht – en dus ook de jouwe– is de Duitse oorlogsmachine op voorhand al enkele rake klappen toe te brengen. Dat doe je door in het lokale verzet te mobiliseren met allerhande sabotagemissies.

En toen waren ze met zes, nee zeven,...

Je trio van commando’s groeit gestaag aan met bevrijde krijgsgevangenen, verzetsleden en de occasionele crimineel. Dat is nodig, want de teamleden die je op missie mee kan nemen doen dan wel ervaring op, maar raken ook vermoeid en vaak ook gewond. Die ervaring laat toe om nieuwe vaardigheden aan te leren of bestaande te verbeteren. Vermoeidheid en verwondingen maken echter dat ze met een minder beweeglijkheid en incasseringsvermogen de volgende missie instappen. Soms weegt een kleine handicap niet op tegen de noodzaak om bijvoorbeeld absoluut een scherpschutter in je team te hebben. Meestal is het echter het beter om hem een paar missies te laten recupereren.

Stil zolang het kan

Meestal krijg je de keuze uit twee missies op de overzichtskaart van noordwest Frankrijk. Je kiest in functie van het missietype, de beloning die daaraan vasthangt en/of eventueel ook de factie die je daarmee weer charmeert. Daarna selecteer je vier commando’s en dropt de game je op het terrein. In vele maar niet alle scenario’s krijg je de controle over extra strijdkrachten. De ene keer zit je gelijk in een vuurgevecht, maar vaker nog begin je een missie vanuit stealth. Eindeloos heimelijk Duitsers omleggen is echter nooit een optie, want na vier of vijf, gaat het ‘luid’. Meestal raak je echter vrij ver door heel selectief te sluipmoorden en zoveel mogelijk van de rest van de oppositie te omzeilen.

Shellshock in wording

De turn-based oftewel beurtelingse gameplay laat eerst jouw team zijn moves doen en dan is het aan de Duitsers. Tijdens zo’n beurt gebruik je de action points van elk personage over verplaatsing en acties zoals schieten, granaten gooien, ramen inslaan, explosieven plaatsen of prikkeldraad doorknippen. De meeste mechanismen zijn de turn-based speler vertrouwd en het kleine handvol nieuwigheden, weegt zelden door op de gameplay. Een van de opvallendste is het managen of onder druk zetten van de mentale staat van vriend en vijand. Immers elke misser heeft effect op het doelwit. Op zich niets wereldschokkends en iets dat elke speler snel opneemt als een van de conventies van de game.

Nodeloze franje

‘Classified: France ’44' doet zijn best om de missies in een overkoepelende metagame te plaatsen, wat historisch diepgang toe te voegen en zelfs wat emotionele bonding met je personages te creëren. Aardig, maar nooit sterk genoeg om de status van extra te overschrijden. Het upgradesysteem voor je manschappen is wel sterk en laat toe om ze naar je eigen speelstijl te tweaken. Het mechanisme van facties te plezieren, het omslachtige uitrusten van elk personage en het onhandige van maar één persoon tegelijkertijd op recuperatie te sturen, zorgt dan weer eerder voor schouderophalen en frustratie. Een ander punt van kritiek is dat de info die over de actie uitgesmeerd wordt meestal wel welkom is, maar dat je scherm bij momenten echt wel overdreven intens ‘bevuild’ wordt met pop-ups, statistieken en icoontjes allerhande.

Eenmaal op het terrein loopt alles meestal op rolletjes. De stealth werkt, de oppositie scoort variatie en gedraagt zich meestal geloofwaardig. Op het vaak eindeloos aantal golven vijandelijke versterkingen na, toont ‘Classified: Fance ’44' zich weinig baanbrekende maar oerdegelijke en best bevredigende genre-aanwinst. Inclusief gevloek wanneer een schot met 77% trefkans uiteindelijk toch mist en de euforie wanneer een wanhoopspoging alsnog de redding brengt. Je kan overigens makkelijk twee keer door de campagne en daarna kan je er met de editor nog wat extra levensduur aanbreien. Op enkele crashes en kleine bugs na leek de game zo goed als klaar. Een precieze verschijningsdatum hebben we op het moment van dit schrijven echter nog niet.

‘Classified: France ’44' verschijnt voor pc, Xbox Series S/X en PS5.

